Экс-тренер Англии Киган о ТВ: «Не нравится, когда экс-футболистки говорят о мужской сборной. Это не одно и то же»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия телевидение Кевин Киган сборная Англии жен Футбол

Кевин Киган рассказал, что ему не нравятся женщины-эксперты в футболе.

Экс-тренер «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и сборной Англии выступил на собственном вечере, который посетили около 250 человек.

«Я не так продвинут, должен признаться. И, возможно, это не общее мнение. Мне не нравится слушать, как дамы [экс-футболистки] говорят о мужской сборной Англии, потому что я не считаю, что это одно и то же. У меня есть проблемы с этим», – сказал Киган.

Эти слова зрители встретили короткими аплодисментами, и Киган продолжил: «Некоторые девушки-ведущие, которые сейчас у нас есть, настолько хороши, что они лучше парней. Это прекрасное время для дам.

Но если я вижу, как футболистка говорит о матче Англии против Шотландии на «Уэмбли» что-то в духе «если бы я была на его месте, то сделала бы так», то я не думаю, что это совсем одно и то же. Не думаю, что это так уж сильно пересекается».

При этом Киган подчеркнул, что он поддерживает развитие женского футбола.

«Это отличное время для женского футбола. Когда я был тренером сборной Англии (с февраля 1999-го по октябрь 2000-го – Sports.ru), то посещал тренировки женской команды. И они оказались гораздо лучше, чем я ожидал. Я присоединился к ним, а потом думал: «Выбираюсь отсюда». Я просто не мог отобрать чертов мяч. А потом одна из них прокинула мне между ног, и это просто меня добило», – рассказал Киган.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

10 комментариев

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Stadjer
Хм, но комментаторы тоже регулярно вставляют свои 5 копеек про то, как надо было поступить в той или иной ситуации на поле, а у многих из них нет вообще опыта проффутбола. В этом смысле у футболисток даже более релевантный опыт.
+5
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Алексей Подволоцкий
Ответ Hong Kil
Футболистки играют в женский футбол. Это два разных вида спорта. Это все равно, что фигуристки будут так рассуждать о хоккее. Типа, "а я бы проехала за воротами, будь на его месте, и сделала бы тройной тулуп".
Ну все-таки между хоккеем и фигуркой гораздо больше разница чем между женским и мужским футболом)
+2
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+2
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Артем Русанов
Вот он, держите сексиста и женоненавистника
+1
0
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Hong Kil
Футболистки играют в женский футбол. Это два разных вида спорта. Это все равно, что фигуристки будут так рассуждать о хоккее. Типа, "а я бы проехала за воротами, будь на его месте, и сделала бы тройной тулуп".
+4
-3
+1
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Подкат Пенальтьевич
F
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Сергей Кайзер
Старик выговорился, едем дальше.
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Under
Ответ Stadjer
Хм, но комментаторы тоже регулярно вставляют свои 5 копеек про то, как надо было поступить в той или иной ситуации на поле, а у многих из них нет вообще опыта проффутбола. В этом смысле у футболисток даже более релевантный опыт.
уровень Мостового, согласен
как он только журналистов терпит
так в принципе можно иерархию построить
играл за сборную - можешь высказываться о ней, нет - молчи
при этом если играл, но не ездил на большие турниры, то про ЧМ/ЧЕ ни слова
выше чемпионшипа не поднимался, будь добр молчи про АПЛ
+1
-1
0
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Stadjer
Ответ Under
уровень Мостового, согласен как он только журналистов терпит так в принципе можно иерархию построить играл за сборную - можешь высказываться о ней, нет - молчи при этом если играл, но не ездил на большие турниры, то про ЧМ/ЧЕ ни слова выше чемпионшипа не поднимался, будь добр молчи про АПЛ
И будем слушать одного Мостового)))
0
0
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