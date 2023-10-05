Экс-тренер Англии Киган о ТВ: «Не нравится, когда экс-футболистки говорят о мужской сборной. Это не одно и то же»

Кевин Киган рассказал, что ему не нравятся женщины-эксперты в футболе.

Экс-тренер « », « » и сборной Англии выступил на собственном вечере, который посетили около 250 человек.

«Я не так продвинут, должен признаться. И, возможно, это не общее мнение. Мне не нравится слушать, как дамы [экс-футболистки] говорят о мужской сборной Англии, потому что я не считаю, что это одно и то же. У меня есть проблемы с этим», – сказал Киган.

Эти слова зрители встретили короткими аплодисментами, и Киган продолжил: «Некоторые девушки-ведущие, которые сейчас у нас есть, настолько хороши, что они лучше парней. Это прекрасное время для дам.

Но если я вижу, как футболистка говорит о матче Англии против Шотландии на «Уэмбли» что-то в духе «если бы я была на его месте, то сделала бы так», то я не думаю, что это совсем одно и то же. Не думаю, что это так уж сильно пересекается».

При этом Киган подчеркнул, что он поддерживает развитие женского футбола.

«Это отличное время для женского футбола. Когда я был тренером сборной Англии (с февраля 1999-го по октябрь 2000-го – Sports.ru), то посещал тренировки женской команды. И они оказались гораздо лучше, чем я ожидал. Я присоединился к ним, а потом думал: «Выбираюсь отсюда». Я просто не мог отобрать чертов мяч. А потом одна из них прокинула мне между ног, и это просто меня добило», – рассказал .

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