Точилин о 0:2 от «Факела»: «Сочи» не смог перетерпеть. Не получилось выйти из‑под давления за счет контроля мяча»
Александр Точилин оценил поражение «Сочи» от «Факела» (0:2) в Мир РПЛ.
«Комментировать нечего, все говорит результат. В Кубке с «Факелом» была последняя игра, где мы играли хорошо. Был комплекс проблем, будем анализировать.
Знали, что «Факел» будет оказывать на нас давление. Хотели за счет контроля мяча выйти из‑под давления, но, к сожалению, не получилось. Надо было перетерпеть, но мы не смогли», — сказал главный тренер «Сочи».
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