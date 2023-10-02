Точилин о 0:2 от «Факела»: «Сочи» не смог перетерпеть. Не получилось выйти из‑под давления за счет контроля мяча»

Теги Александр Точилин премьер-лига Россия Факел Сочи Футбол

Александр Точилин оценил поражение «Сочи» от «Факела» (0:2) в Мир РПЛ.

«Комментировать нечего, все говорит результат. В Кубке с «Факелом» была последняя игра, где мы играли хорошо. Был комплекс проблем, будем анализировать.

Знали, что «Факел» будет оказывать на нас давление. Хотели за счет контроля мяча выйти из‑под давления, но, к сожалению, не получилось. Надо было перетерпеть, но мы не смогли», — сказал главный тренер «Сочи».

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2 комментария

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Сергей Жарковский
Сочи перестал быть командой, отсюда и результат - последнее место в таблице!
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Новый тренер ФК Спартак
Ротенберг наигрался)) Щас еще сынка тренером поставит))
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