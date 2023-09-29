Джейми Каррагер: «Ман Сити» может стать лучшей командой в истории АПЛ, если снова возьмет титул. Болельщикам «Арсенала» кажется, что они не выиграют из-за потери очков в двух домашних матчах»
Джейми Каррагер считает «Манчестер Сити» одной из лучших команд АПЛ в истории.
«Болельщикам «Арсенала» кажется, что они не выиграют АПЛ из-за того, что команда потеряла очки в двух домашних матчах.
Вот что с вами делает «Манчестер Сити». Возможно, мы наблюдаем за одной из лучших команд в истории АПЛ, может быть, лучшей командой, если они снова выиграют титул.
Помню, когда в матче за Суперкубок Англии увидел Микеля Артету у боковой линии через 20 минут после начала матча, и он вел себя агрессивно по отношению к арбитру, поскольку тот не зафиксировал нарушение игрока «Манчестер Сити».
А ведь это наполовину товарищеский матч. Да, это почти дерби, но у тренера еще впереди 10 месяцев футбола!» – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.
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А современный Манчестер синий, особенно после требла
Единственное что еще не повторено - это анбинет Арсенала и все.
это почему же не чета?