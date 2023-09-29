Джейми Каррагер: «Ман Сити» может стать лучшей командой в истории АПЛ, если снова возьмет титул. Болельщикам «Арсенала» кажется, что они не выиграют из-за потери очков в двух домашних матчах»

Теги Джейми Каррагер Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Джейми Каррагер считает «Манчестер Сити» одной из лучших команд АПЛ в истории.

«Болельщикам «Арсенала» кажется, что они не выиграют АПЛ из-за того, что команда потеряла очки в двух домашних матчах.

Вот что с вами делает «Манчестер Сити». Возможно, мы наблюдаем за одной из лучших команд в истории АПЛ, может быть, лучшей командой, если они снова выиграют титул.

Помню, когда в матче за Суперкубок Англии увидел Микеля Артету у боковой линии через 20 минут после начала матча, и он вел себя агрессивно по отношению к арбитру, поскольку тот не зафиксировал нарушение игрока «Манчестер Сити».

А ведь это наполовину товарищеский матч. Да, это почти дерби, но у тренера еще впереди 10 месяцев футбола!» – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

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32 комментария

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Отец Абду
Ответ sergey zlunikin
Манчестер был, есть и будет всегда красным. этой недокоманде осталось недолго
У МЮ за последние 6-7 лет больше уголовников, чем трофеев:)
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Akezhan Kutvarov
Ответ sergey zlunikin
Манчестер был, есть и будет всегда красным. этой недокоманде осталось недолго
Этот красный остался где-то в 1999
С 3-х минутной легендой славы!
А современный Манчестер синий, особенно после требла
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#SharkTeam
Ответ Alexandr Kondratev
говорит человек ни разу не бравший АПЛ 😁
Не то что мы тут на спортсе. Ещё поясним ему за АПЛ
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Ман Сити
Они и так лучшая команда в истории АПЛ. Никто кроме Сити не брал за сезон 4 внутренних трофея, никто не набирал 100 очков, рекорд по голам тоже за Сити. Единсвенный требл в Англии (уэббовский всерьез не стоит воспринимать.

Единственное что еще не повторено - это анбинет Арсенала и все.
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#SharkTeam
Ответ Кино Музыка
В АПЛ команда Фергюссона выглядела фееричней. В еврокубках лучше смотрится Сити.
Фееричней в скандалах? Никогда не было у сафа команды которая так лопала соперников. Вот всякие фергитаймы и чудоотскоки это пачками да
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#SharkTeam
Ответ Alexandr Kondratev
завтра математика) сделай домашку
Вах юморист
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Tristan...
Сити последних лет - сильнейшая команда в истории АПЛ
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Угараю_с_вас
Ответ Akezhan Kutvarov
Этот красный остался где-то в 1999 С 3-х минутной легендой славы! А современный Манчестер синий, особенно после требла
Ну уж не в 1999, до 2010-2012 МЮ был флагманов Английского футбола, победы в ЛЧ, финалы ЛЧ с Барсой и так далее. Не надо так сильно их занижать, но последние 10 лет без слез не взглянешь)
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#SharkTeam
Ответ Максим Яблонский
Каким образом? Вообще-то в каждом матче команды выходят с целью минимум не проиграть, тут желания маловато.
У Сити уже были сезоны с минимумом поражений, которые случались на важном отрезке рядом со сложным ПО ЛЧ. Если календарь сложится или Пеп расставит приоритеты, то вероятность такого сезона есть. Но конечно это очень сложно
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Максим Яблонский
Ответ #SharkTeam
Пеп даже может упороться и попытаться пройти чемп без поражений
Каким образом? Вообще-то в каждом матче команды выходят с целью минимум не проиграть, тут желания маловато.
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Alexandr Kondratev
Ответ #SharkTeam
Вах юморист
вот ситинист
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Scorpio
Этот Сити может стоять в одном ряду с сильнейшими командами в истории, которые на одном поколении игроков ломали футбол, мерок АПЛ ему мало - кого там против из Англии выставят, маню 99 что ли? щас бы фк отскок в машины записывать
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sergey zlunikin
Ответ Отец Абду
У МЮ за последние 6-7 лет больше уголовников, чем трофеев:)
любят пацаны чпокаться. это нормально
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Заяцволк
Ответ Akezhan Kutvarov
Этот красный остался где-то в 1999 С 3-х минутной легендой славы! А современный Манчестер синий, особенно после требла
Он синий только для деток возраста < 5 лет ) А так все понимают, что клубец, поднявшийся только на случайно (!) свалившихся мешках с деньгами, и на махинациях, просто по определению не может претендовать на какое-то серьёзное место в футболе, иначе это просто дискредитировало бы футбол )
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Under
Ответ Vitto
Почему мало? АПЛ 90х не чета нынешней и 4 подряд никто не брал.
серьёзная заявка
это почему же не чета?
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Vitto
Ответ Under
серьёзная заявка это почему же не чета?
Потому что это была бей-беги лига, а клубы крайне слабо выступали в ЕК. И конкуренция была крайне слабая.
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Максим Яблонский
Прошло всего 6 туров, пока кому бы то ни было может казаться что угодно. Football is unpredictable, guys.
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Under
Ответ Кино Музыка
В АПЛ команда Фергюссона выглядела фееричней. В еврокубках лучше смотрится Сити.
прям любопытно, это чем же лучше?
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Ман Сити
Ответ Кино Музыка
В АПЛ команда Фергюссона выглядела фееричней. В еврокубках лучше смотрится Сити.
Их постоянно громили в АПЛ. Например манчини 6-1. Сложно представить согласись что какой-нибудь техаг громанет этот Сити 6-1.
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Vitto
Ответ Ман Сити
Их постоянно громили в АПЛ. Например манчини 6-1. Сложно представить согласись что какой-нибудь техаг громанет этот Сити 6-1.
И во втором матче на классе 1:0.
+1
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