Джейми Каррагер: «Ман Сити» может стать лучшей командой в истории АПЛ, если снова возьмет титул. Болельщикам «Арсенала» кажется, что они не выиграют из-за потери очков в двух домашних матчах»

Джейми Каррагер считает «Манчестер Сити» одной из лучших команд АПЛ в истории.

«Болельщикам « » кажется, что они не выиграют из-за того, что команда потеряла очки в двух домашних матчах.

Вот что с вами делает « ». Возможно, мы наблюдаем за одной из лучших команд в истории АПЛ, может быть, лучшей командой, если они снова выиграют титул.

Помню, когда в матче за Суперкубок Англии увидел у боковой линии через 20 минут после начала матча, и он вел себя агрессивно по отношению к арбитру, поскольку тот не зафиксировал нарушение игрока «Манчестер Сити».

А ведь это наполовину товарищеский матч. Да, это почти дерби, но у тренера еще впереди 10 месяцев футбола!» – сказал бывший защитник «Ливерпуля» .

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