«Арсенал» уничтожит «Тоттенхэм», просто разорвет в клочья». Мерсон о дерби
Пол Мерсон поделился ожиданиями от дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».
Команды встретятся в 6-м туре АПЛ. Матч состоится завтра, 24 сентября, и начнется в 16:00 по московскому времени.
«Я настроен оптимистично, очень оптимистично. Я не могу представить ничего, кроме победы «Арсенала». Я думаю, что они обязательно уничтожат [«Тоттенхэм»], я так думаю. Просто разорвут их в клочья.
Я согласен с Майклом Доусоном, я не думаю, что они [«шпоры»] изменят свой стиль игры... «Манчестер Юнайтед» нанес 14 ударов по их воротам в первом тайме, дайте «Арсеналу» нанести 14 ударов завтра – и увидите, что произойдет.
Они играют в хороший футбол, мне нравится, как они играют, мне нравится тренер [Эндж Постекоглу]. Это авантюрный футбол. Но нельзя играть в авантюрный футбол против игроков, которые лучше вас.
У «Арсенала», без сомнения, игроки лучше, чем у «Тоттенхэма», на всех позициях. Вы говорите о [Джеймсе] Мэдисоне, хорошем игроке, но вы бы не поставили его выше [Мартина] Эдегора. Биссума проявил себя хорошо, но, на мой взгляд, вы бы не предпочли его Райсу.
Если [«шпоры»] будут играть на контратаках, тогда это будет другая игра, но я не думаю, что у тренера хватит духу сказать: «Давайте контратаковать». Он полон гордости.
Нет смысла в том, чтобы делать что-то на протяжении многих лет, устроиться на топовую работу – то есть в «Тоттенхэм» – и изменить свой стиль в самом важном матче», – сказал бывший бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон в эфире Sky Sports.
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Он сказал лишь то, что, если играть в атаку с Арсеналом, то можно получить полную авоську. А, если играть на контратаках, то тогда будет другая игра.
За что ему извиняться, что он не так сказал?
Еще раз повторюсь, он не прогнозировал обязательный разгром Тоттенхэма, а сказал про возможные варианты развития событий на поле, с учетом выбранной тактики Тоттенхэмом.
но вот это "порвем-уничтожим" и правда выглядит лишним