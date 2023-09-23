«Арсенал» уничтожит «Тоттенхэм», просто разорвет в клочья». Мерсон о дерби

Пол Мерсон поделился ожиданиями от дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

Команды встретятся в 6-м туре . Матч состоится завтра, 24 сентября, и начнется в 16:00 по московскому времени.

«Я настроен оптимистично, очень оптимистично. Я не могу представить ничего, кроме победы «Арсенала». Я думаю, что они обязательно уничтожат [«Тоттенхэм»], я так думаю. Просто разорвут их в клочья.

Я согласен с Майклом Доусоном, я не думаю, что они [«шпоры»] изменят свой стиль игры... «Манчестер Юнайтед» нанес 14 ударов по их воротам в первом тайме, дайте « » нанести 14 ударов завтра – и увидите, что произойдет.

Они играют в хороший футбол, мне нравится, как они играют, мне нравится тренер [Эндж Постекоглу]. Это авантюрный футбол. Но нельзя играть в авантюрный футбол против игроков, которые лучше вас.

У «Арсенала», без сомнения, игроки лучше, чем у « », на всех позициях. Вы говорите о [ ] Мэдисоне, хорошем игроке, но вы бы не поставили его выше [ ] Эдегора. Биссума проявил себя хорошо, но, на мой взгляд, вы бы не предпочли его Райсу.

Если [«шпоры»] будут играть на контратаках, тогда это будет другая игра, но я не думаю, что у тренера хватит духу сказать: «Давайте контратаковать». Он полон гордости.

Нет смысла в том, чтобы делать что-то на протяжении многих лет, устроиться на топовую работу – то есть в «Тоттенхэм» – и изменить свой стиль в самом важном матче», – сказал бывший бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон в эфире Sky Sports.

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