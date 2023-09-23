«Арсенал» уничтожит «Тоттенхэм», просто разорвет в клочья». Мерсон о дерби

Теги премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Пол Мерсон Эндж Постекоглу Мартин Эдегор Джеймс Мэддисон Ив Биссума Деклан Райс Футбол

Пол Мерсон поделился ожиданиями от дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

Команды встретятся в 6-м туре АПЛ. Матч состоится завтра, 24 сентября, и начнется в 16:00 по московскому времени. 

«Я настроен оптимистично, очень оптимистично. Я не могу представить ничего, кроме победы «Арсенала». Я думаю, что они обязательно уничтожат [«Тоттенхэм»], я так думаю. Просто разорвут их в клочья.

Я согласен с Майклом Доусоном, я не думаю, что они [«шпоры»] изменят свой стиль игры... «Манчестер Юнайтед» нанес 14 ударов по их воротам  в первом тайме, дайте «Арсеналу» нанести 14 ударов завтра – и увидите, что произойдет.

Они играют в хороший футбол, мне нравится, как они играют, мне нравится тренер [Эндж Постекоглу]. Это авантюрный футбол. Но нельзя играть в авантюрный футбол против игроков, которые лучше вас.

У «Арсенала», без сомнения, игроки лучше, чем у «Тоттенхэма», на всех позициях. Вы говорите о [Джеймсе] Мэдисоне, хорошем игроке, но вы бы не поставили его выше [Мартина] Эдегора. Биссума проявил себя хорошо, но, на мой взгляд, вы бы не предпочли его Райсу.

Если [«шпоры»] будут играть на контратаках, тогда это будет другая игра, но я не думаю, что у тренера хватит духу сказать: «Давайте контратаковать». Он полон гордости.

Нет смысла в том, чтобы делать что-то на протяжении многих лет, устроиться на топовую работу – то есть в «Тоттенхэм» – и изменить свой стиль в самом важном матче», – сказал бывший бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон в эфире Sky Sports.

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22 комментария

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Bogdan
Не согласен с этим. Думаю Арсеналу легко не будет
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ali10line
Ответ Born is the King
Ты перепутал его с Морганом. Морган топ журналист, который действительно подрывает пятые точки фемкам , политикам и другим хайпожорам, а это Пол Мерсон бывший средняк из Асренала , который поливает все клубы кроме 82ла
и почему тебя минусуют непонятно
+8
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Born is the King
Интересно почему Скай держит этого алкаша Мерскона
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#SharkTeam
Ответ Английский_пациент
Ну и в чем он не прав?
Во всем в общем-то. Тоттенхэм в данный отрезок даже в таблице выше, проблем с игрой вроде у обоих не наблюдается. Про "клочья" погорячился, матч на 3 результата будет
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Shadow1882
Нужен кто-то типа старшего Реднаппа или Дженаса, чтобы достойно ответить)
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Morning Again
Всегда скептически отношусь к подобным высказываниям. Да, канониры на бумаге сейчас выглядят предпочтительнее шпор, но Тоттенхэм сейчас показывает качественную игру и в принципе это футбол, может случится все. Извинится ли говорящая голова Мерсон если его прогнозы не совпадут с реальностью? Сомневаюсь.
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TrueGooner
Ответ Born is the King
Ты перепутал его с Морганом. Морган топ журналист, который действительно подрывает пятые точки фемкам , политикам и другим хайпожорам, а это Пол Мерсон бывший средняк из Асренала , который поливает все клубы кроме 82ла
Конечно, куда ему до короля из Мухосранска.
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Den-is
Ответ #SharkTeam
Во всем в общем-то. Тоттенхэм в данный отрезок даже в таблице выше, проблем с игрой вроде у обоих не наблюдается. Про "клочья" погорячился, матч на 3 результата будет
У обеих команд равное количество очков. Игра с Шеффилдом показала, что Шпоры только со средняками легко разделываются. Но фану Сити видней. Для него любое поражение Сити всегда незаслуженное)
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TrueGooner
В насчёт "в клочья" он, конечно, добавил старой вражды (,которая в его времена была особенно принципиальной), но в остальном прав на все сто.
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Atameken Print
за красивый и результативный футбол
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Billy_Shears
Не люблю такие прогнозы, они редко сбываются. Артета всегда может включить футбольного гения и слить победу над Фулхэмом, еле обыграл мёртвый мю. А тут ттх , который научили играть в футбол..
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pack25
Ответ Morning Again
Всегда скептически отношусь к подобным высказываниям. Да, канониры на бумаге сейчас выглядят предпочтительнее шпор, но Тоттенхэм сейчас показывает качественную игру и в принципе это футбол, может случится все. Извинится ли говорящая голова Мерсон если его прогнозы не совпадут с реальностью? Сомневаюсь.
Вы внимательно прочитали то, что он сказал? Или по заголовку судите?
Он сказал лишь то, что, если играть в атаку с Арсеналом, то можно получить полную авоську. А, если играть на контратаках, то тогда будет другая игра.
За что ему извиняться, что он не так сказал?
Еще раз повторюсь, он не прогнозировал обязательный разгром Тоттенхэма, а сказал про возможные варианты развития событий на поле, с учетом выбранной тактики Тоттенхэмом.
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Английский_пациент
Ну и в чем он не прав?
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pack25
Ответ ali10line
и почему тебя минусуют непонятно
Просто посмотрите, как данный персонаж название команды пишет
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Karra
Ответ Billy_Shears
Не люблю такие прогнозы, они редко сбываются. Артета всегда может включить футбольного гения и слить победу над Фулхэмом, еле обыграл мёртвый мю. А тут ттх , который научили играть в футбол..
очень своеобразный у них сейчас футбол, с кучей уязвимостей, хоть и весьма смотрибельный
но вот это "порвем-уничтожим" и правда выглядит лишним
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