Президент «Динамо» Загреб о Модриче: «У него контракт до лета, зимой я позвоню ему. Как мы можем не хотеть вернуть его? Сделаем все, чтобы это случилось»

Президент загребского «Динамо» не исключает, что Лука Модрич вернется в клуб.

– Насколько реалистично то, чтобы Модрич завершил карьеру в «Динамо»?

– Его контракт действует до лета, так что зимой я позвоню ему, конечно. Как «Динамо» может не хотеть вернуть ?

Не могу сказать, что постоянно общаюсь с ним, но с членами его семьи мы знакомы. В его возвращении в «Динамо» под конец карьеры был бы смысл, почему нет?

«Динамо» однозначно сделает все возможное, чтобы это случилось. Посмотрим, будет ли этого достаточно, – сказал президент загребского клуба Влатка Перас.

Модрич играл за « » с 2002 по 2008 год, у него 95 матчей и 6 трофеев в составе команды. За « » полузащитник выступает с 2012 года.

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