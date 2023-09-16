Президент «Динамо» Загреб о Модриче: «У него контракт до лета, зимой я позвоню ему. Как мы можем не хотеть вернуть его? Сделаем все, чтобы это случилось»

Теги Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Хорватия Динамо Загреб Лука Модрич Футбол

Президент загребского «Динамо» не исключает, что Лука Модрич вернется в клуб.

– Насколько реалистично то, чтобы Модрич завершил карьеру в «Динамо»?

– Его контракт действует до лета, так что зимой я позвоню ему, конечно. Как «Динамо» может не хотеть вернуть Луку Модрича?

Не могу сказать, что постоянно общаюсь с ним, но с членами его семьи мы знакомы. В его возвращении в «Динамо» под конец карьеры был бы смысл, почему нет?

«Динамо» однозначно сделает все возможное, чтобы это случилось. Посмотрим, будет ли этого достаточно, – сказал президент загребского клуба Влатка Перас.

Модрич играл за «Динамо» с 2002 по 2008 год, у него 95 матчей и 6 трофеев в составе команды. За «Реал» полузащитник выступает с 2012 года.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
дедушка Модрич достоин завершить карьеру в своём Динамо
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
войд
Ответ Rus Donskoy
дедушка Модрич достоин завершить карьеру в своём Динамо
Этот ’дедушка’ ещё как минимум сезон будет возить всяких Педрей и Гавей)
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очевидное невероятное
по любому Динамо Загреб его родной дом, отлично будет если там и завершит Модрич
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Это была бы красивая история, хотя мне же все же хотелось, чтобы Лука завершил свою карьеру в Мадриде.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Ответ proeast
Москва?
Минск!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ Игорь Нижник
А по статистике так посмотришь и не скажешь что это топ)
Модрич - это не про голы и голевые передачи, Модрич - это про футбол.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
Красивое завершение карьеры получится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футбол, хоккей итд
Перес, Перасу:😁 даже не мечтай, Модрич останется в Мадриде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ Rus Donskoy
дедушка Модрич достоин завершить карьеру в своём Динамо
Полностью с этим огласен, не в чемпионат песков же ему ехать.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Homelender_666
Ответ corazón blanco
Это была бы красивая история, хотя мне же все же хотелось, чтобы Лука завершил свою карьеру в Мадриде.
Так и должно быть. И если что, то Динамо Загреб не первый его профессиональный клуб)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий