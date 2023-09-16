Президент «Динамо» Загреб о Модриче: «У него контракт до лета, зимой я позвоню ему. Как мы можем не хотеть вернуть его? Сделаем все, чтобы это случилось»
Президент загребского «Динамо» не исключает, что Лука Модрич вернется в клуб.
– Насколько реалистично то, чтобы Модрич завершил карьеру в «Динамо»?
– Его контракт действует до лета, так что зимой я позвоню ему, конечно. Как «Динамо» может не хотеть вернуть Луку Модрича?
Не могу сказать, что постоянно общаюсь с ним, но с членами его семьи мы знакомы. В его возвращении в «Динамо» под конец карьеры был бы смысл, почему нет?
«Динамо» однозначно сделает все возможное, чтобы это случилось. Посмотрим, будет ли этого достаточно, – сказал президент загребского клуба Влатка Перас.
Модрич играл за «Динамо» с 2002 по 2008 год, у него 95 матчей и 6 трофеев в составе команды. За «Реал» полузащитник выступает с 2012 года.
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