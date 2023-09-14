Родригао сможет сыграть за «Зенит» против «Локомотива» 24 сентября

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Родригао Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Зенита» Родригао близок к возвращению на поле.

По данным «Спорт-Экспресса», бразилец завершит восстановление от травмы бедра до 24 сентября. В этот день петербуржцы встретятся с «Локомотивом».

В последний раз Родригао играл 7 мая. В конце весны он был прооперирован.

Со статистикой выступлений 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Sashabolshoy
Отличная новость🙏
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Остап Бендер Сгибальщик
жизнь налаживается..
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иван кочубей
хорошей игры
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Назар Игорь
Наконец-то! Алип умеет только выигрывать верх, на этом его достоинства и заканчиваются.
+2
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Дмитрий9779
С возвращением!
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Gibraltar
С выходом 🔥🔥🔥
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Gibraltar
С выходом 🔥🔥🔥
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