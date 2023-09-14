Родригао сможет сыграть за «Зенит» против «Локомотива» 24 сентября

Защитник «Зенита» Родригао близок к возвращению на поле.

По данным « », бразилец завершит восстановление от травмы бедра до 24 сентября. В этот день петербуржцы встретятся с « ».

В последний раз играл 7 мая. В конце весны он был прооперирован.

Со статистикой выступлений 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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