Родригао сможет сыграть за «Зенит» против «Локомотива» 24 сентября
Защитник «Зенита» Родригао близок к возвращению на поле.
По данным «Спорт-Экспресса», бразилец завершит восстановление от травмы бедра до 24 сентября. В этот день петербуржцы встретятся с «Локомотивом».
В последний раз Родригао играл 7 мая. В конце весны он был прооперирован.
Со статистикой выступлений 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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