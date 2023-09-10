Агент Халка о рейтинге Sports.ru: «Халк и Роберто Карлос – сильнейшие бразильцы, игравшие в России»

Теги Зенит премьер-лига Россия Роберто Карлос рейтинги Sports.ru Халк агенты Футбол

Агент Халка назвал форварда одним из двух лучших бразильцев в истории Мир РПЛ.

Ранее Sports.ru составил рейтинг под названием «50 важнейших бразильцев в российском футболе», в котором бывший форвард «Зенита» занял вторую строчку, уступив Вагнеру Лаву, игравшему за ЦСКА.

«Конечно, Халку было приятно узнать, что его помнят и любят в России. Он провел четыре фантастических года в «Зените», играл в Лиге чемпионов и побеждал в турнирах.

Не посчитайте это нескромным, но, на мой взгляд, Халк и Роберто Карлос были сильнейшими бразильцами, игравшими в чемпионате России», – заявил Аказ Феллегер.

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23 комментария

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Owen_the_Simple
Вы всерьёз показываете людям рейтинг Чернявского!? Стыдоба! Уберите под замок!
+71
-7
+64
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mean machine/
Ответ Owen_the_Simple
Вы всерьёз показываете людям рейтинг Чернявского!? Стыдоба! Уберите под замок!
Да это сам Чернявский надыбал телефон агента Халка.
+27
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+26
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ilmir84
Роберто Карлос играл всего 1год. И то приехал растренированным и играл вполсилы.это показатель его крутости в чемпионате РФ? Вагнер с его уже вряд ли достижимым другими бразильцами вкладом в историю ЦСКА и РПЛ значит ни 1й, ни 2й?
+22
-5
+17
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majestic1980
Справедливости ради рейтинг был не по сильнейшим, а важнейшим бразильцам, типа кто внёс больший вклад своей игрой. Наример какой-нибудь Карвальо внёс куда больший вклад для российского клубного футбола, чем Роберто Карлос. В то время как на общеевропейском уровне их уровень несопоставим в пользу Карлоса
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Александр Жердин
Ответ ilmir84
Халк несомненно был хорошим игроком. Но с ним за 5 лет выиграли 1 чемпионат и 1 кубок, без трофеев(даже полуфиналов) в европе. Вагнер был очень хорош и в чемпионате и в Европе. если же сравнивать с Халком, то тут тоже преимущество на стороне Вагнера. и в плане микроклимата(у Вагнера не было скандалов в ЦСКА. ни с руководством, ни с тренерами, ни с игроками), и в плане взаимодействия на поле- неважно с кем в атаке играл.Вагнер помог молодому Дзагоеву раскрыться, не жадничал. Халк же не успев приехать, уже раскачал питерскую лодку, долго запрягал, тянул на себя одеяло. при Халке питерская молодежь практически не играла
Ну зенитовскую лодку раскачал тогда отнюдь не Халк, а Денисов и К. И дубовые действия менеджмента команды. Это так, ради справедливости.
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Эндрю81
Ответ ilmir84
Халк несомненно был хорошим игроком. Но с ним за 5 лет выиграли 1 чемпионат и 1 кубок, без трофеев(даже полуфиналов) в европе. Вагнер был очень хорош и в чемпионате и в Европе. если же сравнивать с Халком, то тут тоже преимущество на стороне Вагнера. и в плане микроклимата(у Вагнера не было скандалов в ЦСКА. ни с руководством, ни с тренерами, ни с игроками), и в плане взаимодействия на поле- неважно с кем в атаке играл.Вагнер помог молодому Дзагоеву раскрыться, не жадничал. Халк же не успев приехать, уже раскачал питерскую лодку, долго запрягал, тянул на себя одеяло. при Халке питерская молодежь практически не играла
Халк помог не то, что раскрыться - он превратил в игрока сборной Шатова. Показал Дзюбе, что он может не просто много, а ОЧЕНЬ много. До игры в ’’Зените’’ Артем был просто подающим некоторые надежды игроком. Никто не мог предположить, что он побьет все мыслимые рекорды.
Вы банально предвзяты и абсолютно необъективны.

Что касается Денисова, то его и только его выбор был поставить на бабло и уважуху реальных пацанов и никакой бразилиц тут не при чем. Тому же Роме Широкову почему-то ничего не помешало.
Смотря на это все, Халк крут даже тем, что играл не только против чужих, но порой и против желания своих, как Игорь Принципиальный. И добивался результат несмотря ни на что. Пер вперед и всех тащил за собой.
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фахитос
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ilmir84
Роберто Карлос играл всего 1год. И то приехал растренированным и играл вполсилы.это показатель его крутости в чемпионате РФ? Вагнер с его уже вряд ли достижимым другими бразильцами вкладом в историю ЦСКА и РПЛ значит ни 1й, ни 2й?
научись читать для начала, прочитай еще раз текст и может поймешь , что там нигде не написано что они были топами играя в чр, они самые топовые бразильцы игравшие в чр
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Мурад Гамзаев
Индивидуально халк был конечно по мощнее Лава,но речь о лучших Бразилах РПЛ, а тут вклад Вагнера конечно Халк не переплюнул. Вот попылил бы ещё сезонов 5,может и поборолся бы за 1 место
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impaled
Ответ Owen_the_Simple
Вы всерьёз показываете людям рейтинг Чернявского!? Стыдоба! Уберите под замок!
Слово "рейтинг" можно убрать
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Валерий Охотин
Ответ Мурад Гамзаев
Индивидуально халк был конечно по мощнее Лава,но речь о лучших Бразилах РПЛ, а тут вклад Вагнера конечно Халк не переплюнул. Вот попылил бы ещё сезонов 5,может и поборолся бы за 1 место
Халк сильнее Лава , и удар будь здоров , и один мог решить исход матча .Если бы хотя пару сезонов ещё отыграл , и по голам переплюнул.И голы ( практически все ) мощные и красивые , у Лава даже близко нет .
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dmirg78
Я соглашусь с мнением агента. Я и Халка и Роберто Карлоса наблюдал в живую. Это номинально сильнейшие бразильцы в истории РФПЛ. По нынешнем временам Халк был реально просто космос.
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ilmir84
Халк несомненно был хорошим игроком. Но с ним за 5 лет выиграли 1 чемпионат и 1 кубок, без трофеев(даже полуфиналов) в европе. Вагнер был очень хорош и в чемпионате и в Европе. если же сравнивать с Халком, то тут тоже преимущество на стороне Вагнера. и в плане микроклимата(у Вагнера не было скандалов в ЦСКА. ни с руководством, ни с тренерами, ни с игроками), и в плане взаимодействия на поле- неважно с кем в атаке играл.Вагнер помог молодому Дзагоеву раскрыться, не жадничал. Халк же не успев приехать, уже раскачал питерскую лодку, долго запрягал, тянул на себя одеяло. при Халке питерская молодежь практически не играла
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Sunnyboy
Всем адекватным людям ясно что сильнейший бразил в РПЛ это Халк, но у москвичей свои комплексы!
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Ignazio DE Alter
а Виллиян?
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jwbmwbqvih
Очень жаль,что Алекс надолго не задержался в России. Был бы в числе лучших.
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Pertinax Gandi
Рейтинг, где нет легендарного Андрадины в первой десятке, вызывает сомнение в объективности.
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Dmitry Nizovtsev
Ответ ilmir84
Халк несомненно был хорошим игроком. Но с ним за 5 лет выиграли 1 чемпионат и 1 кубок, без трофеев(даже полуфиналов) в европе. Вагнер был очень хорош и в чемпионате и в Европе. если же сравнивать с Халком, то тут тоже преимущество на стороне Вагнера. и в плане микроклимата(у Вагнера не было скандалов в ЦСКА. ни с руководством, ни с тренерами, ни с игроками), и в плане взаимодействия на поле- неважно с кем в атаке играл.Вагнер помог молодому Дзагоеву раскрыться, не жадничал. Халк же не успев приехать, уже раскачал питерскую лодку, долго запрягал, тянул на себя одеяло. при Халке питерская молодежь практически не играла
Ты полностью прав в оценке величия Вагнера. Но насчет его характера конечно ошибаешься. У меня кажется вся юность прошла под вагнеровское «уйду-не уйду». Чуть ли не весь его контракт тянулась сага. А в 2008 году его вообще чуть в дубль не перевели за демарш. Но амнистировали, и он тут же сделал хет-трик в дерби. Такой вот типичный Вагнер: не ангел, но большой мастер. И безусловно лучший в истории чемпионатов страны
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Валерий Охотин
Ответ ilmir84
Халк несомненно был хорошим игроком. Но с ним за 5 лет выиграли 1 чемпионат и 1 кубок, без трофеев(даже полуфиналов) в европе. Вагнер был очень хорош и в чемпионате и в Европе. если же сравнивать с Халком, то тут тоже преимущество на стороне Вагнера. и в плане микроклимата(у Вагнера не было скандалов в ЦСКА. ни с руководством, ни с тренерами, ни с игроками), и в плане взаимодействия на поле- неважно с кем в атаке играл.Вагнер помог молодому Дзагоеву раскрыться, не жадничал. Халк же не успев приехать, уже раскачал питерскую лодку, долго запрягал, тянул на себя одеяло. при Халке питерская молодежь практически не играла
Ау где была молодежь из ЦСКА ? Дзагоев это вообще не игрок .
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