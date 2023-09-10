Агент Халка о рейтинге Sports.ru: «Халк и Роберто Карлос – сильнейшие бразильцы, игравшие в России»

Агент Халка назвал форварда одним из двух лучших бразильцев в истории Мир РПЛ.

Ранее Sports.ru составил рейтинг под названием «50 важнейших бразильцев в российском футболе», в котором бывший форвард « » занял вторую строчку, уступив Вагнеру Лаву, игравшему за ЦСКА.

«Конечно, было приятно узнать, что его помнят и любят в России. Он провел четыре фантастических года в «Зените», играл в Лиге чемпионов и побеждал в турнирах.

Не посчитайте это нескромным, но, на мой взгляд, Халк и были сильнейшими бразильцами, игравшими в чемпионате России», – заявил Аказ Феллегер.

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