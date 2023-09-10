Агент Халка о рейтинге Sports.ru: «Халк и Роберто Карлос – сильнейшие бразильцы, игравшие в России»
Агент Халка назвал форварда одним из двух лучших бразильцев в истории Мир РПЛ.
Ранее Sports.ru составил рейтинг под названием «50 важнейших бразильцев в российском футболе», в котором бывший форвард «Зенита» занял вторую строчку, уступив Вагнеру Лаву, игравшему за ЦСКА.
«Конечно, Халку было приятно узнать, что его помнят и любят в России. Он провел четыре фантастических года в «Зените», играл в Лиге чемпионов и побеждал в турнирах.
Не посчитайте это нескромным, но, на мой взгляд, Халк и Роберто Карлос были сильнейшими бразильцами, игравшими в чемпионате России», – заявил Аказ Феллегер.
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Вы банально предвзяты и абсолютно необъективны.
Что касается Денисова, то его и только его выбор был поставить на бабло и уважуху реальных пацанов и никакой бразилиц тут не при чем. Тому же Роме Широкову почему-то ничего не помешало.
Смотря на это все, Халк крут даже тем, что играл не только против чужих, но порой и против желания своих, как Игорь Принципиальный. И добивался результат несмотря ни на что. Пер вперед и всех тащил за собой.