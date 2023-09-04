Мостовой о работе после получения лицензии: «Особенно не заморачиваюсь. Наш футбол зависит не от того, что ты много лет играл, а от того, дружишь ты с кем‑то или нет»
Александр Мостовой ответил на вопрос о возможной карьере после получения лицензии.
В мае бывший футболист сборной России подал документы для обучения в академии РФС по специальной программе А‑УЕФА+В‑УЕФА для профессиональных игроков.
– Вы сейчас получаете тренерскую лицензию. Говорили, что ничего нового там не услышали. Почему так? Не было ли желания в этой связи обучаться в Европе?
– Да нет, там все то же самое! Футбол как был, так и есть. Поле, ворота одного размера. Мячик всегда круглый. Если бы мне кто‑то сейчас сказал, что мяч другой формы, тогда можно было бы подумать, задуматься. А так все ясно: работа, тренировки – у кого‑то одни процесс, у кого‑то –другой. Когда ты 20 лет играешь на высочайшем уровне, ничего нового ты не узнаешь. Футбол – он простой. Но тяжелее всего играть в него просто.
– Сразу после получения лицензии будете готовы рассматривать предложения о работе?
– Будем смотреть, если будут. Я особенно не заморачиваюсь на эту тему, потому что понимаю, что наш футбол зависит не от того, что ты много лет играл, а от того, дружишь ты с кем‑то или нет. На этом все и складывается. Могу привести тысячу примеров, как от этого все зависит. Что бы ты ни делал, [работать] пойдет тот, кто в хороших отношениях.
– Вы хорошо зарекомендовали себя за границей в качестве игрока. Нет желания попробовать себя на тренерском мостике в той же Испании?
– Посмотрим. Я не люблю загадывать после того, что происходит последние три года. Я всегда говорю: «Ребят, мне же не сорок лет». Все возможно, – сказал Мостовой.
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Ну мяч круглый, ворота такого же размера как и раньше, трава зеленая, все как и 20 лет назад. Пинаешь мяч вперед, там нападающий впереди, мяч у него, он бежит в сторону ворот пинает и мяч оказывается в воротах.
Ничего нового мне знать не нужно, я играл в футбол на высочайшем уровне. Моуриньо вон не играл, сможет хоть 20 раз мяч начеканить?
Но к чему этот аргумент о годах, проведенных на поле? Куча игроков играет до 35-37 и даже больше. Просто кому-то интересно и хочется быть тренером, а кому-то нет. Игнашевич закончил и сразу начал тренировать, начал с молодёжки, а не с 20-летнего ожидания. Я сильно удивлюсь, если хоть кто-то пригласит его работать, а если будет успех, то даже не знаю, что произойдет.
это 100% правда - не только про футбол, почти про всё у нас
Так и вижу как он это рассказывает Сарри, Пепу, Де Дзерби, Марселиньо
Александр Мостовой-Стетхэм