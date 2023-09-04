Мостовой о работе после получения лицензии: «Особенно не заморачиваюсь. Наш футбол зависит не от того, что ты много лет играл, а от того, дружишь ты с кем‑то или нет»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой ответил на вопрос о возможной карьере после получения лицензии.

В мае бывший футболист сборной России подал документы для обучения в академии РФС по специальной программе А‑УЕФА+В‑УЕФА для профессиональных игроков. 

– Вы сейчас получаете тренерскую лицензию. Говорили, что ничего нового там не услышали. Почему так? Не было ли желания в этой связи обучаться в Европе?

– Да нет, там все то же самое! Футбол как был, так и есть. Поле, ворота одного размера. Мячик всегда круглый. Если бы мне кто‑то сейчас сказал, что мяч другой формы, тогда можно было бы подумать, задуматься. А так все ясно: работа, тренировки – у кого‑то одни процесс, у кого‑то –другой. Когда ты 20 лет играешь на высочайшем уровне, ничего нового ты не узнаешь. Футбол – он простой. Но тяжелее всего играть в него просто.

– Сразу после получения лицензии будете готовы рассматривать предложения о работе?

– Будем смотреть, если будут. Я особенно не заморачиваюсь на эту тему, потому что понимаю, что наш футбол зависит не от того, что ты много лет играл, а от того, дружишь ты с кем‑то или нет. На этом все и складывается. Могу привести тысячу примеров, как от этого все зависит. Что бы ты ни делал, [работать] пойдет тот, кто в хороших отношениях.

– Вы хорошо зарекомендовали себя за границей в качестве игрока. Нет желания попробовать себя на тренерском мостике в той же Испании?

– Посмотрим. Я не люблю загадывать после того, что происходит последние три года. Я всегда говорю: «Ребят, мне же не сорок лет». Все возможно, – сказал Мостовой

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47 комментариев

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Serge Vendino
После получения лицензии Мостовой будет говорить, что ему друзей не хватает, чтобы работать тренером?
+92
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+90
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Николай Корягин
Ответ Serge Vendino
После получения лицензии Мостовой будет говорить, что ему друзей не хватает, чтобы работать тренером?
«Какие друзья, я всю жизнь в футбол играл, мне не до этого было» — скажет Мостовой
+69
-2
+67
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DanielCarvalho
Пеп Гвардиола когда его назначили тренеров в Барселону:
Ну мяч круглый, ворота такого же размера как и раньше, трава зеленая, все как и 20 лет назад. Пинаешь мяч вперед, там нападающий впереди, мяч у него, он бежит в сторону ворот пинает и мяч оказывается в воротах.
Ничего нового мне знать не нужно, я играл в футбол на высочайшем уровне. Моуриньо вон не играл, сможет хоть 20 раз мяч начеканить?
+39
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
А когда у него выпускные экзамены? Хочется уже посмотреть что будет когда он получит бумажку))))
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Andrew Kolevatykh
Ответ Евгений Кузнецов
"понимаю, что наш футбол зависит не от того, что ты много лет играл, а от того, дружишь ты с кем‑то или нет. На этом все и складывается. Могу привести тысячу примеров, как от этого все зависит. Что бы ты ни делал, [работать] пойдет тот, кто в хороших отношениях" это 100% правда - не только про футбол, почти про всё у нас
Знакомства действительно зачастую помогают. Это плюс для одних и минус для других.
Но к чему этот аргумент о годах, проведенных на поле? Куча игроков играет до 35-37 и даже больше. Просто кому-то интересно и хочется быть тренером, а кому-то нет. Игнашевич закончил и сразу начал тренировать, начал с молодёжки, а не с 20-летнего ожидания. Я сильно удивлюсь, если хоть кто-то пригласит его работать, а если будет успех, то даже не знаю, что произойдет.
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Евгений Кузнецов
"понимаю, что наш футбол зависит не от того, что ты много лет играл, а от того, дружишь ты с кем‑то или нет. На этом все и складывается. Могу привести тысячу примеров, как от этого все зависит. Что бы ты ни делал, [работать] пойдет тот, кто в хороших отношениях"

это 100% правда - не только про футбол, почти про всё у нас
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Рома Политов
Ответ Евгений Кузнецов
"понимаю, что наш футбол зависит не от того, что ты много лет играл, а от того, дружишь ты с кем‑то или нет. На этом все и складывается. Могу привести тысячу примеров, как от этого все зависит. Что бы ты ни делал, [работать] пойдет тот, кто в хороших отношениях" это 100% правда - не только про футбол, почти про всё у нас
И это нормально. Если ты не можешь ни с кем нормально общаться, то ты не сможешь руководить колективом, сколько бы ты до этого не играл в футбол. Был бы он поадекватнее, условный Карпин его бы с радостью куда-то пристроил бы.
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Ростов-на-Дону
В этот заголовок можно название любой профессии воткнуть и, будет верно.
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okkervil
Да уж, похоже не приведёт лицензия Моста на тренерский мостик. Друзей то, их где взять? Все давно обосраны непризнанным гением.
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Spartakus1984
Так дружил бы.Надоел уже всем.
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okkervil
Ответ Николай Корягин
«Какие друзья, я всю жизнь в футбол играл, мне не до этого было» — скажет Мостовой
😁
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Руслан Платонов
Ну это Мостовой сам виноват, что у него нет друзей или просто никто с ним дружить не хочет.... С другой стороны оно и понятно, полил всех грязью и говорит у меня друзей нет)
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градус ненависти
Да нет, там все то же самое! Футбол как был, так и есть. Поле, ворота одного размера. Мячик всегда круглый (с)

Так и вижу как он это рассказывает Сарри, Пепу, Де Дзерби, Марселиньо
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Killiannnn
Ему дорога только ФНЛ или ФНЛ 2, но туда он не пойдет. А РПЛ никто его не возьмет, а он будет говорить, что там все по знакомству
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KTK
Это не только в футболе у нас так…
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Roman Roman
с кем пьёшь...
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Pb-SE
После того, как Шалимов запер Мостового в машине на морозе, Мостовой перестал заводить друзей.
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zho3716
Получается никто с ним не дружит?
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Ольга Иванова
Ответ Killiannnn
Ему дорога только ФНЛ или ФНЛ 2, но туда он не пойдет. А РПЛ никто его не возьмет, а он будет говорить, что там все по знакомству
Ах, ну да, конечно, вся проблема в знакомствах! Неужели команда будет выбирать тренера не на основе его квалификации и опыта, а только потому, что он с кем-то подружился? Очень интересная теория, у меня только один вопрос: а как же множество успешных тренеров, которые достигли своих позиций благодаря своему таланту и профессионализму? Значит, все они просто попали в правильное общество? Ну, давайте все поверим в это и начнем оценивать тренеров только по степени friendship. Who needs tactics and strategy anyway? 😄🤷‍♀️
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deimon7.7
Ответ Serge Vendino
После получения лицензии Мостовой будет говорить, что ему друзей не хватает, чтобы работать тренером?
Нужны не просто друзья, а друзья с бумажками)
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Крыло советов
Просто интересно кто же рискнет взять его на работу
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Spaten
Не соскакивай, Саня, РПЛ ждёт!
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ArnoNeputevy
Главное - вовремя выучиться. Годам к 60-ти.
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Иван Шуткин
Что за персонаж)
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Aleksey Yashin
"Футбол – он простой. Но тяжелее всего играть в него просто"

Александр Мостовой-Стетхэм
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