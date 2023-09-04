Мостовой о работе после получения лицензии: «Особенно не заморачиваюсь. Наш футбол зависит не от того, что ты много лет играл, а от того, дружишь ты с кем‑то или нет»

Александр Мостовой ответил на вопрос о возможной карьере после получения лицензии.

В мае бывший футболист сборной России подал документы для обучения в академии РФС по специальной программе А‑УЕФА+В‑УЕФА для профессиональных игроков.

– Вы сейчас получаете тренерскую лицензию. Говорили, что ничего нового там не услышали. Почему так? Не было ли желания в этой связи обучаться в Европе?

– Да нет, там все то же самое! Футбол как был, так и есть. Поле, ворота одного размера. Мячик всегда круглый. Если бы мне кто‑то сейчас сказал, что мяч другой формы, тогда можно было бы подумать, задуматься. А так все ясно: работа, тренировки – у кого‑то одни процесс, у кого‑то –другой. Когда ты 20 лет играешь на высочайшем уровне, ничего нового ты не узнаешь. Футбол – он простой. Но тяжелее всего играть в него просто.

– Сразу после получения лицензии будете готовы рассматривать предложения о работе?

– Будем смотреть, если будут. Я особенно не заморачиваюсь на эту тему, потому что понимаю, что наш футбол зависит не от того, что ты много лет играл, а от того, дружишь ты с кем‑то или нет. На этом все и складывается. Могу привести тысячу примеров, как от этого все зависит. Что бы ты ни делал, [работать] пойдет тот, кто в хороших отношениях.

– Вы хорошо зарекомендовали себя за границей в качестве игрока. Нет желания попробовать себя на тренерском мостике в той же Испании?

– Посмотрим. Я не люблю загадывать после того, что происходит последние три года. Я всегда говорю: «Ребят, мне же не сорок лет». Все возможно, – сказал .

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