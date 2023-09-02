«Бенфика» арендовала Берната у «ПСЖ» и продала Ристича «Сельте»

Хуан Бернат ближайший сезон проведет в Португалии.

« » арендовала защитника до лета 2024 года.

В прошлом сезоне испанец сыграл за парижан в чемпионате 28 раз и отдал 4 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: slbenfica.pt

Португальская команда также договорилась о продаже защитника «Сельте». 27-летний футболист заключил с испанским клубом трехлетний контракт. Изучить его показатели можно тут.

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