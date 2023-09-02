«Бенфика» арендовала Берната у «ПСЖ» и продала Ристича «Сельте»

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Бенфика Сельта лига 1 Франция Ла Лига трансферы Хуан Бернат Михайло Ристич Футбол

Хуан Бернат ближайший сезон проведет в Португалии.

«Бенфика» арендовала защитника до лета 2024 года.

В прошлом сезоне испанец сыграл за парижан в чемпионате 28 раз и отдал 4 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: slbenfica.pt

Португальская команда также договорилась о продаже защитника Михайло Ристича «Сельте». 27-летний футболист заключил с испанским клубом трехлетний контракт. Изучить его показатели можно тут.

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9 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ Имя Фамилия
У Руя Кошты шикарный вкус на игроков, Бернат в Париже всегда играл ярко и много финтил на радость публике. Бенфика снова пошумит в этой ЛЧ, но самое главное, что на их игру приятно смотреть.
мне больше интересно зачем Коло-муани за 95 когда уже был куплен Рамуш и есть перспективный Экитике да ещё и сам Мбаппе может сыграть центр Напа.
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Имя Фамилия
У Руя Кошты шикарный вкус на игроков, Бернат в Париже всегда играл ярко и много финтил на радость публике. Бенфика снова пошумит в этой ЛЧ, но самое главное, что на их игру приятно смотреть.
+12
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Игорь Новиков
Ответ Имя Фамилия
У Руя Кошты шикарный вкус на игроков, Бернат в Париже всегда играл ярко и много финтил на радость публике. Бенфика снова пошумит в этой ЛЧ, но самое главное, что на их игру приятно смотреть.
Так Руй и сам был выдающимся мастером.
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fc-psg
Ответ Имя Фамилия
У Руя Кошты шикарный вкус на игроков, Бернат в Париже всегда играл ярко и много финтил на радость публике. Бенфика снова пошумит в этой ЛЧ, но самое главное, что на их игру приятно смотреть.
К сожалению он в Париже еще и лечился очень много. А так игрок, конечно, великолепный.
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Artuom Batishev
Ответ Фанат спорта01
мне больше интересно зачем Коло-муани за 95 когда уже был куплен Рамуш и есть перспективный Экитике да ещё и сам Мбаппе может сыграть центр Напа.
Коло умеет играть и на фланге. Там только Рамуш зациклен на одной позиции(ЦФ). Остальные более разносторонние.
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Фанат спорта01
Ответ Artuom Batishev
Коло умеет играть и на фланге. Там только Рамуш зациклен на одной позиции(ЦФ). Остальные более разносторонние.
так даже так.
на левом фланге есть Мбаппе и китаец,на правом Дембеле и асенсио,в центре рамуш и экитик да ещё и барколя нужно куда-то поставить.
Учитывая что Мбаппе будет играть почти всегда то получается что 7игроков на 2позиции и ладно бы играли в АПЛ.
и при этом в полузащите нету почти никого.
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Имя Фамилия
Ответ Фанат спорта01
мне больше интересно зачем Коло-муани за 95 когда уже был куплен Рамуш и есть перспективный Экитике да ещё и сам Мбаппе может сыграть центр Напа.
Сложно найти объяснения кроме того что Мбаппе просто не хочет ни при каких обстоятельствах играть девятку. Было бы намного проще как ты сказал просто перемещать Мбаппе в центр, а на левый фланг ставить Дембеле/Барколя/Ли Канга, но видимо это часть договорённости между игроком и клубом. Видимо раз уж так, то ПСЖ решил купить второго Мбаппе из Бундеслиги и будет ротировать его с Рамушем в зависимости от ситуации. Рамуш отлично бьёт без подработки и борется за второй этаж, будет много забивать командам нижнего эшелона, а Коло-Муани это ракета для кубковых соревнований, которая будет рвать оборону соперника в ЛЧ. Экитике игрок похожего типажа, но он пока больше про потенциал, много косячит и играет лишь проблесками, если Рамуш травмируется, то ПСЖ остался бы с голой жопой. Причём ещё не факт, что сам Рамуш заиграет, поэтому запасной вариант был нужен. Вот куда реально понабрали лишнего, то это на правый фланг.
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Artuom Batishev
Ответ Фанат спорта01
так даже так. на левом фланге есть Мбаппе и китаец,на правом Дембеле и асенсио,в центре рамуш и экитик да ещё и барколя нужно куда-то поставить. Учитывая что Мбаппе будет играть почти всегда то получается что 7игроков на 2позиции и ладно бы играли в АПЛ. и при этом в полузащите нету почти никого.
Ну может перейдут на 4-2-3-1. В результате появится еще одна позиция в атаке. Это уже от тренера зависит...)
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Alex Legend
Ответ Фанат спорта01
так даже так. на левом фланге есть Мбаппе и китаец,на правом Дембеле и асенсио,в центре рамуш и экитик да ещё и барколя нужно куда-то поставить. Учитывая что Мбаппе будет играть почти всегда то получается что 7игроков на 2позиции и ладно бы играли в АПЛ. и при этом в полузащите нету почти никого.
Ли Кан Ин Апз-шник чистый, может сыграть и справа на фланге, но точно не слева.
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