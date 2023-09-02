«Бенфика» арендовала Берната у «ПСЖ» и продала Ристича «Сельте»
Хуан Бернат ближайший сезон проведет в Португалии.
«Бенфика» арендовала защитника до лета 2024 года.
В прошлом сезоне испанец сыграл за парижан в чемпионате 28 раз и отдал 4 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: slbenfica.pt
Португальская команда также договорилась о продаже защитника Михайло Ристича «Сельте». 27-летний футболист заключил с испанским клубом трехлетний контракт. Изучить его показатели можно тут.
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на левом фланге есть Мбаппе и китаец,на правом Дембеле и асенсио,в центре рамуш и экитик да ещё и барколя нужно куда-то поставить.
Учитывая что Мбаппе будет играть почти всегда то получается что 7игроков на 2позиции и ладно бы играли в АПЛ.
и при этом в полузащите нету почти никого.