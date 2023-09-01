Хавбек Гильфи Сигурдссон стал игроком «Люнгбю».

33-летний исландец подписал с датским клубом контракт на один год.

Сигурдссон известен по выступлениям за «Тоттенхэм», «Суонси» и «Хоффенхайм».

Его последним клубом был «Эвертон». не выходил на поле с мая 2021 года – мерсисайдцы отстраняли его из-за подозрений в педофилии.

Фото: lyngby-boldklub.dk

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