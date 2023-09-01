Экс-хавбек «Эвертона» Сигурдссон перешел в датский «Люнгбю». Контракт – на 1 год
Хавбек Гильфи Сигурдссон стал игроком «Люнгбю».
33-летний исландец подписал с датским клубом контракт на один год.
Сигурдссон известен по выступлениям за «Тоттенхэм», «Суонси» и «Хоффенхайм».
Его последним клубом был «Эвертон». Сигурдссон не выходил на поле с мая 2021 года – мерсисайдцы отстраняли его из-за подозрений в педофилии.
Фото: lyngby-boldklub.dk
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