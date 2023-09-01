Экс-хавбек «Эвертона» Сигурдссон перешел в датский «Люнгбю». Контракт – на 1 год

Теги высшая лига Дания трансферы Люнгбю Гильфи Сигурдссон Футбол

Хавбек Гильфи Сигурдссон стал игроком «Люнгбю».

33-летний исландец подписал с датским клубом контракт на один год.

Сигурдссон известен по выступлениям за «Тоттенхэм», «Суонси» и «Хоффенхайм».

Его последним клубом был «Эвертон». Сигурдссон не выходил на поле с мая 2021 года – мерсисайдцы отстраняли его из-за подозрений в педофилии.

Фото: lyngby-boldklub.dk

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7 комментариев

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Дядя ТУРА
получается Гульфи невиновен и потерял часть карьеры и хорошие деньги. кто вернет?
+66
-5
+61
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Jadie James
Он два года не играл только из-за «подозрений»?
+33
0
+33
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DancePunk
Надеюсь общество придет к тому, что бы не мешать работать людям на время расследования. Как видим, чаще в случае с футболистами обвинения безосновательны
+14
-1
+13
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Кема Кемов
Кстати как он перестал играть Эвертон стал жесто (ну вы поняли) и даже чуть 2 раза не вылетели
+3
0
+3
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mootoo
Наверное Эрмосо тогда была несовершеннолетняя
+1
0
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Бухгалтер2021
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люгбю тоже норм
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master_of_dzen
Ответ Jadie James
Он два года не играл только из-за «подозрений»?
да чел стабильно играл в основе пока не попал под следствие
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