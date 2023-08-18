«Арсенал» в 3-й раз отдал в аренду вратаря Исландии Рунарссона – «Кардиффу» из Чемпионшипа

«Арсенал» в третий раз отдал в аренду вратаря Рунара Рунарссона.

Валлийский « » из Чемпионшипа на год арендовал 28-летнего голкипера сборной .

« » подписал на в 2020 году из французского «Дижона». После этого Рунар играл за бельгийский «Левен» и турецкий «Аланьяспор».

За лондонцев он провел 6 матчей. Его подробная статистика – здесь.

Фото: cardiffcityfc.co.uk

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