«Арсенал» в 3-й раз отдал в аренду вратаря Исландии Рунарссона – «Кардиффу» из Чемпионшипа

Теги премьер-лига Англия Арсенал трансферы Сборная Исландии по футболу Кардифф Сити чемпионшип Рунар Рунарссон Футбол

«Арсенал» в третий раз отдал в аренду вратаря Рунара Рунарссона.

Валлийский «Кардифф Сити» из Чемпионшипа на год арендовал 28-летнего голкипера сборной Исландии.

«Арсенал» подписал Рунарссона в 2020 году из французского «Дижона». После этого Рунар играл за бельгийский «Левен» и турецкий «Аланьяспор».

За лондонцев он провел 6 матчей. Его подробная статистика – здесь.

Фото: cardiffcityfc.co.uk

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6 комментариев

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ma13 official
Ответ Unknown Forusha
Зачем мне спортс присылает уведомление с этим?
ты подписан на Арсенал, все просто
+5
0
+5
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Пожилой Гомункул
Ответ Overkiller
Вот эта новая манера писать "вратарь Исландии", "защитник России", выкидывая слово "сборной", так глаз режет, если честно. Примерно как "Манчестер Сити выиграл Севилью".
а что не так с "Мансити выиграл Севилью"? Они что, не выиграли что-ли?
+1
0
+1
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Overkiller
Вот эта новая манера писать "вратарь Исландии", "защитник России", выкидывая слово "сборной", так глаз режет, если честно. Примерно как "Манчестер Сити выиграл Севилью".
+3
-3
0
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Jazzzz
Ответ Overkiller
Вот эта новая манера писать "вратарь Исландии", "защитник России", выкидывая слово "сборной", так глаз режет, если честно. Примерно как "Манчестер Сити выиграл Севилью".
Правильно надо «уиграл», согласен
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