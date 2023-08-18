«Арсенал» в 3-й раз отдал в аренду вратаря Исландии Рунарссона – «Кардиффу» из Чемпионшипа
«Арсенал» в третий раз отдал в аренду вратаря Рунара Рунарссона.
Валлийский «Кардифф Сити» из Чемпионшипа на год арендовал 28-летнего голкипера сборной Исландии.
«Арсенал» подписал Рунарссона в 2020 году из французского «Дижона». После этого Рунар играл за бельгийский «Левен» и турецкий «Аланьяспор».
За лондонцев он провел 6 матчей. Его подробная статистика – здесь.
Фото: cardiffcityfc.co.uk
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
6 комментариев