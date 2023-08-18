Футболистка «Зенита» Кики о россиянах: «Думают, что они много пьют, курят, злые, шпионы. Это из-за американских фильмов. Очень хочу посмотреть «Брата»

Теги Зенит премьер-лига Россия женский футбол сборная Гаити кино Футбол

Гаитянская футболистка «Зенита» прокомментировала стереотипы о россиянах.

Швендески Маселюс Жозеф, известная как Кики, выступает за петербуржцев с 2022 года. В России она находится с 2017 года и прошла обучение по специальности «Инженер-строитель автодорог и аэродромов» в Архитектурно-строительном институте в городе Орел.

– Как учили язык?

– Я начала его учить после переезда в Россию. Сначала было скучно, потому что хотелось сделать все побыстрее и перейти к разговору. Начинала с алфавита: писала и учила буквы каждый день. Мы учили язык в университете, как в детском саду. Но у меня был хороший преподаватель.

– Сколько потребовалось времени для того, чтобы более-менее спокойно разговаривать на русском?

– Месяцев четыре-пять. Тогда я смогла понимать, чего от меня хотят на улице. Хотя я нормально понимала русскую речь, но говорить было тяжело. Хотелось быстрее выучить язык, потому что он был необходим при походе, например, в магазин: сколько сдачи дать, заплатить. Или дорогу спросить. Русские понимают только свой язык. 

– А какие в Гаити стереотипы о России?

– Русская мафия, например. В фильмах если и появляется злой человек, создающий проблемы американцам, тогда он из России. Но это не так. Хотя многие люди думают: они много пьют, курят, злые, шпионы. Все так думают из-за американских фильмов.

– Какое первое впечатление от русских людей? Зачастую говорят, что они поначалу очень закрытые.

– Я бы сказала, что так и есть. Но я встречала много открытых людей. Помню, однажды я была в поезде в купе с семьей и играла всю ночь в карты с русскими. Просто так. 

Люди разные, как и везде. Есть много открытых русских. Некоторые дарили мне браслеты, я им тоже дарила в ответ. Я встречала много таких людей, это было не один раз. 

– Как проходит знакомство с русской культурой: какие читали книги, смотрели фильмы, музыку слушали?

– Я не читала книг, но это то, что я должна сделать: прочитать какую-нибудь художественную книгу на русском. Из фильмов мне нравятся исторические картины. Например, я смотрю сериал про Екатерину 2. Еще смотрела документальный фильм про Романовых.

Из художественных фильмов смотрела «Тренера», «Легенду №17», «Матч» и другое кино про спортивных людей.

– А «Брата» смотрели?

– Я еще не смотрела, но очень хочу это сделать! – сказала Кики.

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29 комментариев

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Красная стрела
Ну вот фильмы и правда дичь. Ещё про нашу пропаганду говорят. 🤷🏿‍♂️Посмотрите их кино. Почище любого киселя мозг промоет. Вот недавно смотрел Острые козырьки. Первые два сезона норм. Но потом раз, решили делать третий сезон с русскими 🤦‍♀️получился бордель. Свои ценности, переложили на наших, так и выставили. 🤷🏿‍♂️
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Ебздрогыч
Без медведей, балалайки и ракетного топлива образ какой-то неполный получается
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ks-1993
Ответ Красная стрела
И понимаете. Красиво делают. Съёмки, костюмы, актёры. Они могут создать нечто великое. Но в итоге, кроме нагромождения вранья, исторических передергиваний, подгона под современную повесточку- ничего нет🤷🏿‍♂️нерв времени, опасные идеи, объяснения мотивации и убеждений людей того времени - всё игнорируется или касаются однобоко и поверхностно.
Отсюда же мечты переехать туда, где показана красота и блаженство
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Красная стрела
Ответ ks-1993
да там русские показаны вообще за гранью...
И понимаете. Красиво делают. Съёмки, костюмы, актёры. Они могут создать нечто великое. Но в итоге, кроме нагромождения вранья, исторических передергиваний, подгона под современную повесточку- ничего нет🤷🏿‍♂️нерв времени, опасные идеи, объяснения мотивации и убеждений людей того времени - всё игнорируется или касаются однобоко и поверхностно.
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Fatty Toni
Ответ Покерный Футбол
Да,мой медведь ущемился в своих чувствах,что про него забыли, и теперь рычит не хочет выходить из квартиры. Уже и новые валенки с ушанкой ему купил,все равно не хочет. Подскажите, как быть?
Доступ в каморку с ядерным реактором ему все-таки разреши. Не Медведев, чай, а медведь. Пущай потешится, только чемоданчик с кнопкой ему пока всё же не давай, не ровен час, такскать. ;)
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OldRedWhite
Ответ Красная стрела
Ну вот фильмы и правда дичь. Ещё про нашу пропаганду говорят. 🤷🏿‍♂️Посмотрите их кино. Почище любого киселя мозг промоет. Вот недавно смотрел Острые козырьки. Первые два сезона норм. Но потом раз, решили делать третий сезон с русскими 🤦‍♀️получился бордель. Свои ценности, переложили на наших, так и выставили. 🤷🏿‍♂️
Вы и правда не понимаете почему первый и второй да ,
а третий нет ?
У иностранцев все или почти все фильмы о чужой социо-культурной среде получаются не очень , особенно про неведомые страны и/или народы ( вроде нас для них )
Правда я много раз читал о том , что наш старый сериал Sherlock Holmes на Британских островах считают чуть ли не эталонным !
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FilinMD
Ответ ks-1993
да там русские показаны вообще за гранью...
Венцом кретинизма стал злодей по фамилии Пушкин из Великого Уравнителя, с татуировками колоколов и типичной для подобных злодеев бородкой. Казалось бы, 80-90е уже прошли, можно изучить получше страну и людей? Нет. Слишком сложно) Проще либо так сделать, либо какого-нибудь серба или болгарина поставить играть русского

Никто даже не хочет разбираться, что русские так и не выглядят, но кого это интересует
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ks-1993
Ответ Красная стрела
Ну вот фильмы и правда дичь. Ещё про нашу пропаганду говорят. 🤷🏿‍♂️Посмотрите их кино. Почище любого киселя мозг промоет. Вот недавно смотрел Острые козырьки. Первые два сезона норм. Но потом раз, решили делать третий сезон с русскими 🤦‍♀️получился бордель. Свои ценности, переложили на наших, так и выставили. 🤷🏿‍♂️
да там русские показаны вообще за гранью...
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yura90
Ответ Покерный Футбол
Да,мой медведь ущемился в своих чувствах,что про него забыли, и теперь рычит не хочет выходить из квартиры. Уже и новые валенки с ушанкой ему купил,все равно не хочет. Подскажите, как быть?
самогона бутылку ему оставь в комнате)
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Покерный Футбол
Ответ Ебздрогыч
Без медведей, балалайки и ракетного топлива образ какой-то неполный получается
Да,мой медведь ущемился в своих чувствах,что про него забыли, и теперь рычит не хочет выходить из квартиры. Уже и новые валенки с ушанкой ему купил,все равно не хочет. Подскажите, как быть?
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Ранальду с пивком
А про мафию разве не правда? У нас она в одном месте также как крепость огородилась , кооператив «Озеро» называется. Есть свой Вито Корлеоне , с кучей консильери, подкупные чиновники , судьи , убирают конкурентов по тихому. Мутят свои делишки под видом продажи оливкового масла , только вместо масла газ
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Роман Ахмедов
да вообще унитазов нет,асфальта,нутеллы в РФ.Вообще ничего.Даже автопрома нет.А то что Камазы париж дакар выигрывают почти ежегодно,это пропаганда кремля.
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Trash Talking
Я вообще угораю, когда русских в фильмах показывают. Там у них обычно седая щетина, пиджак на голове тело и татуировка на груди и пальцах. В какой-то голливудской жвачке такой персонаж в конце на катанах вроде бился с доблестным американским героем типа Стэтхема или Круза. Буду рад, если кто напомнит название фильма, о котором я говорю.
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валя_стакан
В ходе просмотра ею фильма Брат - Не сестра ты мне гн 4е ая
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Красная стрела
Ну вот фильмы и правда дичь. Ещё про нашу пропаганду говорят. 🤷🏿‍♂️Посмотрите их кино. Почище любого киселя мозг промоет. Вот недавно смотрел Острые козырьки. Первые два сезона норм. Но потом раз, решили делать третий сезон с русскими 🤦‍♀️получился бордель. Свои ценности, переложили на наших, так и выставили. 🤷🏿‍♂️
Ты видимо ещё пятого крепкого орешка не видел
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Marduhai
"Брат" - обязательно! Плюс "Интердевочку". Это два базовых фильма постсоветской эпохи...
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Romano1985
За вас ! Стоя ! Прям сейчас !
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JENNINGS
Ей главное закрыть уши во время той самой сцены в трамвае )))
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FilinMD
Ответ Красная стрела
И понимаете. Красиво делают. Съёмки, костюмы, актёры. Они могут создать нечто великое. Но в итоге, кроме нагромождения вранья, исторических передергиваний, подгона под современную повесточку- ничего нет🤷🏿‍♂️нерв времени, опасные идеи, объяснения мотивации и убеждений людей того времени - всё игнорируется или касаются однобоко и поверхностно.
А потом у простых людей диссонанс - как же так? Русские не такие пьяные и тупые, как нам показывали в кино и сериалах? Не может быть!)
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Человек1991
Брат и Брат 2 это на всегда ! )
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Красная стрела
Ответ FilinMD
А потом у простых людей диссонанс - как же так? Русские не такие пьяные и тупые, как нам показывали в кино и сериалах? Не может быть!)
Ну конечно если твоё окружение такое, то возможно диссонанса и нет. По-моему опыту, диссонанс большой.
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Красная стрела
Ответ OldRedWhite
Вы и правда не понимаете почему первый и второй да , а третий нет ? У иностранцев все или почти все фильмы о чужой социо-культурной среде получаются не очень , особенно про неведомые страны и/или народы ( вроде нас для них ) Правда я много раз читал о том , что наш старый сериал Sherlock Holmes на Британских островах считают чуть ли не эталонным !
У нас есть свойство понимать и принимать чужие культуры. Что бы о нас не говорили. И дай нашим задание снять фильм о Руанде условной даже, они так проникнутся, что сделают лучше всех😁хотя таких режиссёров у нас становится всё меньше.
Мне не нравится тенденция западных сериалов. Они растягивают, продляют на сезоны, нагромождают кучу воды и несуразностей. Вместо того что б просто изначально сделать план, ничего лишнего и что б режиссёр, просто представил своё произведение завершенным. А не писал годами на ходу. Не высасывал из пальца. Но всё делается в угоду коммерции, что б подписки продлялись.🤷🏿‍♂️Жаль, идей так то у них много интересных и хороших.
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Achilles 21
Ответ Marduhai
"Брат" - обязательно! Плюс "Интердевочку". Это два базовых фильма постсоветской эпохи...
она их не поймёт
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FilinMD
Ответ Роман Ахмедов
да вообще унитазов нет,асфальта,нутеллы в РФ.Вообще ничего.Даже автопрома нет.А то что Камазы париж дакар выигрывают почти ежегодно,это пропаганда кремля.
Все Камазы уже наверное разобрали - чипы достают)
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Роман Ахмедов
Ответ FilinMD
Все Камазы уже наверное разобрали - чипы достают)
наверное.Уже и хлеба нет.Зерно же все там......))Мучаемся.(((
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