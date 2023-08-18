Футболистка «Зенита» Кики о россиянах: «Думают, что они много пьют, курят, злые, шпионы. Это из-за американских фильмов. Очень хочу посмотреть «Брата»
Гаитянская футболистка «Зенита» прокомментировала стереотипы о россиянах.
Швендески Маселюс Жозеф, известная как Кики, выступает за петербуржцев с 2022 года. В России она находится с 2017 года и прошла обучение по специальности «Инженер-строитель автодорог и аэродромов» в Архитектурно-строительном институте в городе Орел.
– Как учили язык?
– Я начала его учить после переезда в Россию. Сначала было скучно, потому что хотелось сделать все побыстрее и перейти к разговору. Начинала с алфавита: писала и учила буквы каждый день. Мы учили язык в университете, как в детском саду. Но у меня был хороший преподаватель.
– Сколько потребовалось времени для того, чтобы более-менее спокойно разговаривать на русском?
– Месяцев четыре-пять. Тогда я смогла понимать, чего от меня хотят на улице. Хотя я нормально понимала русскую речь, но говорить было тяжело. Хотелось быстрее выучить язык, потому что он был необходим при походе, например, в магазин: сколько сдачи дать, заплатить. Или дорогу спросить. Русские понимают только свой язык.
– А какие в Гаити стереотипы о России?
– Русская мафия, например. В фильмах если и появляется злой человек, создающий проблемы американцам, тогда он из России. Но это не так. Хотя многие люди думают: они много пьют, курят, злые, шпионы. Все так думают из-за американских фильмов.
– Какое первое впечатление от русских людей? Зачастую говорят, что они поначалу очень закрытые.
– Я бы сказала, что так и есть. Но я встречала много открытых людей. Помню, однажды я была в поезде в купе с семьей и играла всю ночь в карты с русскими. Просто так.
Люди разные, как и везде. Есть много открытых русских. Некоторые дарили мне браслеты, я им тоже дарила в ответ. Я встречала много таких людей, это было не один раз.
– Как проходит знакомство с русской культурой: какие читали книги, смотрели фильмы, музыку слушали?
– Я не читала книг, но это то, что я должна сделать: прочитать какую-нибудь художественную книгу на русском. Из фильмов мне нравятся исторические картины. Например, я смотрю сериал про Екатерину 2. Еще смотрела документальный фильм про Романовых.
Из художественных фильмов смотрела «Тренера», «Легенду №17», «Матч» и другое кино про спортивных людей.
– А «Брата» смотрели?
– Я еще не смотрела, но очень хочу это сделать! – сказала Кики.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
а третий нет ?
У иностранцев все или почти все фильмы о чужой социо-культурной среде получаются не очень , особенно про неведомые страны и/или народы ( вроде нас для них )
Правда я много раз читал о том , что наш старый сериал Sherlock Holmes на Британских островах считают чуть ли не эталонным !
Никто даже не хочет разбираться, что русские так и не выглядят, но кого это интересует
Мне не нравится тенденция западных сериалов. Они растягивают, продляют на сезоны, нагромождают кучу воды и несуразностей. Вместо того что б просто изначально сделать план, ничего лишнего и что б режиссёр, просто представил своё произведение завершенным. А не писал годами на ходу. Не высасывал из пальца. Но всё делается в угоду коммерции, что б подписки продлялись.🤷🏿♂️Жаль, идей так то у них много интересных и хороших.