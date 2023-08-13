36-летний Пайет и «Васко да Гама» подписали 2-летний контракт (Фабрицио Романо)

Теги Марсель Димитри Пайет Васко да Гама высшая лига Бразилия лига 1 Франция возможные трансферы Футбол

Хавбек Димитри Пайет продолжит карьеру в «Васко да Гама».

36-летний француз подписал с клубом из Рио-де-Жанейро контракт до июня 2025 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, Пайет отклонил предложения от клубов Лиги 1 в знак уважения перед «Марселем», за который он играл последние 6,5 лет – до июля нынешнего года.

Также полузащитник известен по выступлениям за «Вест Хэм», «Лилль» и «Сент-Этьен».

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3 комментария

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Гуркюфф
Удачи Диме
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Arctic_Baron
Поехал отдыхать. Жаль, что руководство его выдавил из клуба. На пенсию вернутся со Стивом, работать в администрации, если Лонгория не врет.
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Пушка_Кутепова
Игрок очень хороший но топом не стал (
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