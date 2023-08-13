36-летний Пайет и «Васко да Гама» подписали 2-летний контракт (Фабрицио Романо)
Хавбек Димитри Пайет продолжит карьеру в «Васко да Гама».
36-летний француз подписал с клубом из Рио-де-Жанейро контракт до июня 2025 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, Пайет отклонил предложения от клубов Лиги 1 в знак уважения перед «Марселем», за который он играл последние 6,5 лет – до июля нынешнего года.
Также полузащитник известен по выступлениям за «Вест Хэм», «Лилль» и «Сент-Этьен».
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