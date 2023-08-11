Кейн надеется, что «Тоттенхэм» и «Бавария» обо всем договорились и он перейдет в немецкий клуб

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн надеется на договоренность «Тоттенхэма» и «Баварии».

Нападающий надеется, что стороны пришли к соглашению и он перейдет в «Баварию».

Харри Кейну сообщили, что он может отправиться в Мюнхен.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Англии перейдет в немецкий клуб из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро. Еще 20 миллионов предусмотрено в качестве бонусов.

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22 комментария

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Максим Черкашин
А пока он ищет билеты, на Авиасейлс.😁
+34
-3
+31
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Bashibuzuck
Да переходи ты уже😁
+11
-2
+9
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aas aas
Ответ Bashibuzuck
Да переходи ты уже😁
В 19:25 времени по немецкому Кейн уже приземлится в Мюнхене, его самолет уже вылетел, Sports запаздываете с новостями
+5
0
+5
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aas aas
В 19:25 времени по немецкому Кейн приземлится в Мюнхене, его самолет уже вылетел, Sports запаздываете с новостями
+5
-1
+4
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Morning Again
Очень информативная новость
+3
0
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SexyCow
Ответ Улыбайся
На флай радаре , 20к человек за этим рейсом смотрело
тоже смотрю

вот ссылка https://www.flightradar24.com/DCAWO/318bc780
+1
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Surviving
Ответ Surviving
Английские СМИ в шоке, придумайте ещё что нибудь, Великая Бавария пришла и забрала капитана и лучшего бомбардира в истории, угомонитесь....
Кто минус поставил тот Филипп Киркоров)
+5
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Улыбайся
На флай радаре , 20к человек за этим рейсом смотрело
+1
0
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aas aas
D-CAWO рейс можете смотреть полет Кейна на сайте flightradar24 щас
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Jor Hakobyan
Кейн уже прилетает. Ф. Романо😍
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SCHOKKKK
Он ещё надеется 🤣🤣
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хавбек+
Кейни интеллигент
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Surviving
Английские СМИ в шоке, придумайте ещё что нибудь, Великая Бавария пришла и забрала капитана и лучшего бомбардира в истории, угомонитесь....
+6
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Анхолик
Да перейди ты уже, гарантировано Бундеслигу будет выигрывать и на ЛЧ может замахнуться, это его шанс запрыгнуть в уходящий вагон
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Jor Hakobyan
Ответ Surviving
Кто минус поставил тот Филипп Киркоров)
🤣 плюсанул чтоб филипов видно не было😁
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Febos_
Ответ Surviving
Английские СМИ в шоке, придумайте ещё что нибудь, Великая Бавария пришла и забрала капитана и лучшего бомбардира в истории, угомонитесь....
не позорься)) все наблюдали за " великой баварией" как они успешно подписали всех кого хотели
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Surviving
Ответ Febos_
не позорься)) все наблюдали за " великой баварией" как они успешно подписали всех кого хотели
Хорошо, нервные клетки не восстанавливаются, не нервничай....все будет хорошо!!!
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