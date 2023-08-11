Кейн надеется, что «Тоттенхэм» и «Бавария» обо всем договорились и он перейдет в немецкий клуб

Харри Кейн надеется на договоренность «Тоттенхэма» и «Баварии».

Нападающий надеется, что стороны пришли к соглашению и он перейдет в «Баварию».

сообщили, что он может отправиться в Мюнхен.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Англии перейдет в немецкий клуб из « » за 100 миллионов евро. Еще 20 миллионов предусмотрено в качестве бонусов.

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