Кейн надеется, что «Тоттенхэм» и «Бавария» обо всем договорились и он перейдет в немецкий клуб
Харри Кейн надеется на договоренность «Тоттенхэма» и «Баварии».
Нападающий надеется, что стороны пришли к соглашению и он перейдет в «Баварию».
Харри Кейну сообщили, что он может отправиться в Мюнхен.
Ранее сообщалось, что форвард сборной Англии перейдет в немецкий клуб из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро. Еще 20 миллионов предусмотрено в качестве бонусов.
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