Клопп о том, что уйдет из футбола, если заплатит 100 млн за игрока: «Мне это не нравится, но времена изменились. С цитатами 5-летней давности нет проблем – понимаю, что был неправ»
Юрген Клопп высказался о том, что цены на игроков доходят до 100 млн евро.
Сегодня стало известно, что «Ливерпуль» и «Брайтон» согласовали трансфер Мойсеса Кайседо за рекордные 100 млн фунтов. В 2016 году, когда Поль Погба переходил в «Манчестер Юнайтед», Клопп сказал, что не станет тратить 100 млн на игрока и уйдет из футбола, если это случится.
«Все изменилось. Нравится ли мне это? Нет. Понял ли я, что был неправ? Да. Так бывает. Саудовская Аравия тут не помогает В конце концов, мы должны постараться собрать наилучшую возможную команду. Половине это понравится, а другой половине – нет. Но мы пытаемся собрать оптимальный для нас состав.
Мы не можем просто указать на футболистов и привезти их, нам предстоит проделать большую работу. Иногда одна дверь закрывается, а другая открывается. Если люди хотят вспомнить мои цитаты пятилетней давности, то нет проблем. Я понимаю, что был неправ», – сказал немец.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Судя по контексту, ты хотел сказать "разбрасываться громкими словами". "Брезговать" означает другое.
Зачем брезговать громкими словами, если они ничего не стоят?
"Зачем гнушаться громкими словами..." вполне звучит.
Это из разряда целования эмблем футболистами, что через пару сезонов менят клуб
Должно было звучать "Зачем разбрасываться громкими словами?"