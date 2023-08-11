Клопп о том, что уйдет из футбола, если заплатит 100 млн за игрока: «Мне это не нравится, но времена изменились. С цитатами 5-летней давности нет проблем – понимаю, что был неправ»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Фелипе Кайседо Брайтон деньги Футбол

Юрген Клопп высказался о том, что цены на игроков доходят до 100 млн евро.

Сегодня стало известно, что «Ливерпуль» и «Брайтон» согласовали трансфер Мойсеса Кайседо за рекордные 100 млн фунтов. В 2016 году, когда Поль Погба переходил в «Манчестер Юнайтед», Клопп сказал, что не станет тратить 100 млн на игрока и уйдет из футбола, если это случится.

«Все изменилось. Нравится ли мне это? Нет. Понял ли я, что был неправ? Да. Так бывает. Саудовская Аравия тут не помогает В конце концов, мы должны постараться собрать наилучшую возможную команду. Половине это понравится, а другой половине – нет. Но мы пытаемся собрать оптимальный для нас состав.

Мы не можем просто указать на футболистов и привезти их, нам предстоит проделать большую работу. Иногда одна дверь закрывается, а другая открывается. Если люди хотят вспомнить мои цитаты пятилетней давности, то нет проблем. Я понимаю, что был неправ», – сказал немец.

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57 комментариев

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madaev
Таки дошли до него юзеры спортса
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King_X
Какой же Клопп рассудительный и умеющий признавать ошибки!
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Искуственный интеллект
Не каждый может признать ошибку,Клопп-рассудительный
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KylianMbappé
Ответ ponso
Времена изменились, и обещения тоже. Зачем брезговать громкими словами, если они ничего не стоят?
Зачем употреблять слова, значения которых ты не знаешь?
Судя по контексту, ты хотел сказать "разбрасываться громкими словами". "Брезговать" означает другое.
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FNT
Зачем вообще бегать за ним с этой цитатой? Ей уже 7 лет, в ней есть очевидная гипербола для эффекта. Восприятие на уровне 9 класса, чесслово.
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Фредерик Вассёр
А через 15 минут после пресс-конференции Кайседо сообщил Клоппу, что хочет в Челси. 😄
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ponso
Времена изменились, и обещения тоже.
Зачем брезговать громкими словами, если они ничего не стоят?
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eftomolgy
Кайседо не захотел, чтобы Клопп уходил из футбола просто...
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ponso
Ответ myswordishatred
"Брезговать" означает "испытывать отвращение". Должно было звучать "Зачем разбрасываться громкими словами?"
Если вы откроете словарь, то увидите и другие значения. Например, "гнушаться", "пренебрегать".
"Зачем гнушаться громкими словами..." вполне звучит.
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Jazzzz
Какой же Клопп неотвечающий за базар)
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Sergey Kuznetsov
давайте теперь припоминать каждое слово Моуриньо, Конте и Мостовому
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Эркинбек Апаканов
Если Кайседо за 100+ купили, значит Реал Беллингема вообще с кэшбеком взял)
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ERNST
Урок Газзаеву.
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Pucheslav
Ответ llolishe
Клопп вместе с Шматдке деньги попилил походу Шматдке так вообще 3 месяца ничего не сделал в Ливерпуле просто чилит
Собослай и Мак Алистер это "ничего не сделал" ?
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nata shima
Клопп сказал что клуб договорился с клубом - в чем подстава? Была инфа что клубы официально договорились, наверняка там есть какой-нибудь binding agreement со штрафом за односторонний выход из сделки. Даже если все сорвется, Юрген все равно не будет посмешищем
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NottinghamForest79
КЛОПП МУЖИК И ТРЕНЯ СУПЕР
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Мельников Михаил
Сиюминутный популизм не учитывает долгосрочные перспективы.
Это из разряда целования эмблем футболистами, что через пару сезонов менят клуб
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Tima_Milan
рубрика пёс сбрил усы
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myswordishatred
Ответ ponso
И что же означает "брезговать"? Как по-твоему это должно звучать? "Зачем не разбрасываться громкими словами"?
"Брезговать" означает "испытывать отвращение".
Должно было звучать "Зачем разбрасываться громкими словами?"
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Никита Михадюк
Ответ Russian Horse
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Какой же Russian Horse глупый
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Surviving
Ответ NottinghamForest79
МС мешок: Грилиш 114 млн евро, хОЛЛАНД 120 Гвардиол 100 лям, Диаш 75, Пакета 100, лАПОРТ 65.. МЮ: Антони 100 , Погба 105, Санчо 85, Макгуайр 90, Бисскака 60.. Фред 60 Челси: Энцо 121 Фофана 80, Лукаку 112 , Кукурелья 65 евро, Хаверц и Кепа 80 евро, Ливерпуль: Кайседо 127 млн евро, Аллисон 70, ВВД 85, Нуньес 75 Арсенал: Райс 114 лям, Пепе 80
Холланд 250-300 как тебе
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_El Nino_
Только дураки не склонны меняться и как бараны упираться рогом. А признать что был не прав может только сильный человек. Во многом благодаря вот таким мешочным мю, мс, челси и тд цены на игроков и взлетели до небес.
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Alar Asus
Так в итоге куда переходит Кайседо может кто нибудь сказать ???
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NottinghamForest79
Ответ Bishkek Reds
Биссака 60, Фред 60… - ты откуда явился вообще?
ЕВРО
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Mihail0910
Признал ошибку, молодец. Современные реалии таковы, что еще пару лет и любой клуб первой десятки в Апл сможет позволить себе игрока за 100 🍋
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