Клопп о том, что уйдет из футбола, если заплатит 100 млн за игрока: «Мне это не нравится, но времена изменились. С цитатами 5-летней давности нет проблем – понимаю, что был неправ»

Юрген Клопп высказался о том, что цены на игроков доходят до 100 млн евро.

Сегодня стало известно, что « » и «Брайтон» согласовали трансфер Мойсеса Кайседо за рекордные 100 млн фунтов. В 2016 году, когда Поль Погба переходил в «Манчестер Юнайтед», сказал, что не станет тратить 100 млн на игрока и уйдет из футбола, если это случится.

«Все изменилось. Нравится ли мне это? Нет. Понял ли я, что был неправ? Да. Так бывает. Саудовская Аравия тут не помогает В конце концов, мы должны постараться собрать наилучшую возможную команду. Половине это понравится, а другой половине – нет. Но мы пытаемся собрать оптимальный для нас состав.

Мы не можем просто указать на футболистов и привезти их, нам предстоит проделать большую работу. Иногда одна дверь закрывается, а другая открывается. Если люди хотят вспомнить мои цитаты пятилетней давности, то нет проблем. Я понимаю, что был неправ», – сказал немец.

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