«МЮ» продал Бишопа «Сандерленду». С 23-летним вратарем в июне продлили контракт

Натан Бишоп покинул «Манчестер Юнайтед» через полтора месяца после продления контракта.

О приобретении вратаря объявил « ». Договор заключен на три года, сумма сделки не разглашается.

ни разу не сыграл за « » в официальных матчах, но попадал в заявку на игры в прошлом сезоне. В июне сообщалось, что контракт с ним продлен.

Со статистикой выступлений голкипера можно ознакомиться здесь.

Фото: safc.com