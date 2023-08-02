«МЮ» продал Бишопа «Сандерленду». С 23-летним вратарем в июне продлили контракт

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы Сандерленд чемпионшип Натан Бишоп Футбол

Натан Бишоп покинул «Манчестер Юнайтед» через полтора месяца после продления контракта.

О приобретении вратаря объявил «Сандерленд». Договор заключен на три года, сумма сделки не разглашается.

Бишоп ни разу не сыграл за «МЮ» в официальных матчах, но попадал в заявку на игры АПЛ в прошлом сезоне. В июне сообщалось, что контракт с ним продлен.

Со статистикой выступлений голкипера можно ознакомиться здесь.

Фото: safc.com

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9 комментариев

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Лучше Рамсдейла , топопое усиление для Сандерленда)
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Когда слышу фамилию Бишоп, то почему то вспоминаю Fallout 2)
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Ответ Bego Yusupov
так Рамсдейл с Шеффилда
Я про того , который в Арсенале)
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Ответ red hikkikomori
Я про того , который в Арсенале)
Аарон Рамсдейл играл в Шеффтлде
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Ответ Bego Yusupov
Аарон Рамсдейл играл в Шеффтлде
А, не знал)
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Ответ red hikkikomori
А, не знал)
Теперь знаешь)
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Ответ Bego Yusupov
Теперь знаешь)
Там кстати Арсенал трофей взял очередной, кубок Эмирейтс называется 🤣
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Ответ red hikkikomori
Там кстати Арсенал трофей взял очередной, кубок Эмирейтс называется 🤣
Потом возьмут кубок Флай Эмирэйтс
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