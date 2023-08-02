«МЮ» продал Бишопа «Сандерленду». С 23-летним вратарем в июне продлили контракт
Натан Бишоп покинул «Манчестер Юнайтед» через полтора месяца после продления контракта.
О приобретении вратаря объявил «Сандерленд». Договор заключен на три года, сумма сделки не разглашается.
Бишоп ни разу не сыграл за «МЮ» в официальных матчах, но попадал в заявку на игры АПЛ в прошлом сезоне. В июне сообщалось, что контракт с ним продлен.
Со статистикой выступлений голкипера можно ознакомиться здесь.
Фото: safc.com
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