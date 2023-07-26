«Дженоа» за 15+ млн евро купила форварда Италии Ретеги у «Боки»

«Дженоа» купила нападающего сборной Италии Матео Ретеги.

Натурализованный аргентинец перешел в команду Серии А из « ».

По информации Джанлуки Ди Марцио, аргентинский клуб получит более 15 миллионов евро за этот трансфер в виде фиксированной суммы, также предусмотрены бонусные выплаты.

Срок действия контракта с « » не уточняется.

В чемпионате Аргентины-2023 форвард провел 21 матч за «Тигре» на правах аренды и забил 11 голов. В составе сборной Италии он провел 3 игры и забил 2 гола.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Изображение: https://twitter.com/GenoaCFC/