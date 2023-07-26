«Дженоа» за 15+ млн евро купила форварда Италии Ретеги у «Боки»

Теги сборная Италии по футболу серия А Италия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс трансферы Дженоа Матео Ретеги Футбол

«Дженоа» купила нападающего сборной Италии Матео Ретеги.

Натурализованный аргентинец перешел в команду Серии А из «Бока Хуниорс».

По информации Джанлуки Ди Марцио, аргентинский клуб получит более 15 миллионов евро за этот трансфер в виде фиксированной суммы, также предусмотрены бонусные выплаты.

Срок действия контракта Ретеги с «Дженоа» не уточняется. 

В чемпионате Аргентины-2023 форвард провел 21 матч за «Тигре» на правах аренды и забил 11 голов. В составе сборной Италии он провел 3 игры и забил 2 гола.

Подробную статистику игрока можно найти здесь

Изображение: https://twitter.com/GenoaCFC/

4 комментария

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djoka joke
вау, отличный трансфер! Честно говоря ядумал он окажется в Милане или Интере. Удачи, Ретеги
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corazón blanco
Отличный трансфер на бумаге для скромного Дженоа, ну и необычно презентовали игрока- молодцы.
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Артур Артур
Манчини поднял трансферную стоимость пацану
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Three Days Grace
ау, а где другие клубы были? топ-трансфер для Дженоа
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