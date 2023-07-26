«Дженоа» за 15+ млн евро купила форварда Италии Ретеги у «Боки»
«Дженоа» купила нападающего сборной Италии Матео Ретеги.
Натурализованный аргентинец перешел в команду Серии А из «Бока Хуниорс».
По информации Джанлуки Ди Марцио, аргентинский клуб получит более 15 миллионов евро за этот трансфер в виде фиксированной суммы, также предусмотрены бонусные выплаты.
Срок действия контракта Ретеги с «Дженоа» не уточняется.
В чемпионате Аргентины-2023 форвард провел 21 матч за «Тигре» на правах аренды и забил 11 голов. В составе сборной Италии он провел 3 игры и забил 2 гола.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Изображение: https://twitter.com/GenoaCFC/
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