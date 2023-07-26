Ташуев о 0:2 от «Зенита»: «Состав «Ахмата» был экспериментальным. Представляю, если бы у «Зенита» не играли десять человек»
Сергей Ташуев объяснил поражение «Ахмата» от «Зенита» (0:2) в 1-м туре Фонбет Кубка России.
«Матч был достаточно активным. Издержки состава сказались. Состав был экспериментальным. По сравнению с весенним периодом прошлого сезона не играли десять человек, основных футболистов. Представляю, если бы у «Зенита» не играли десять человек.
Мы довольны, что во втором тайме этот же состав раскрепостился и стал играть правильно, много атаковал. Ждем наших ребят, которые на подходе. У нас будет хорошая команда», — сказал главный тренер «Ахмата».
1 комментарий