Ташуев о 0:2 от «Зенита»: «Состав «Ахмата» был экспериментальным. Представляю, если бы у «Зенита» не играли десять человек»

Сергей Ташуев объяснил поражение «Ахмата» от «Зенита» (0:2) в 1-м туре Фонбет Кубка России.

«Матч был достаточно активным. Издержки состава сказались. Состав был экспериментальным. По сравнению с весенним периодом прошлого сезона не играли десять человек, основных футболистов. Представляю, если бы у « » не играли десять человек.

Мы довольны, что во втором тайме этот же состав раскрепостился и стал играть правильно, много атаковал. Ждем наших ребят, которые на подходе. У нас будет хорошая команда», — сказал главный тренер « ».