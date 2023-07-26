Ташуев о 0:2 от «Зенита»: «Состав «Ахмата» был экспериментальным. Представляю, если бы у «Зенита» не играли десять человек»

Теги Зенит ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Сергей Ташуев Футбол

Сергей Ташуев объяснил поражение «Ахмата» от «Зенита» (0:2) в 1-м туре Фонбет Кубка России.

«Матч был достаточно активным. Издержки состава сказались. Состав был экспериментальным. По сравнению с весенним периодом прошлого сезона не играли десять человек, основных футболистов. Представляю, если бы у «Зенита» не играли десять человек.

Мы довольны, что во втором тайме этот же состав раскрепостился и стал играть правильно, много атаковал. Ждем наших ребят, которые на подходе. У нас будет хорошая команда», — сказал главный тренер «Ахмата».

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1 комментарий

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юра георгиевский
Так у Зенита и так второй состав почти играл, и не надо ничего «представлять». 90% основы Зенита не играли вчера, Ташуев разве не знает основого состава Зенита ..... ?! А у Ахмата играли почти все основные игроки клуба: Шелия, Семёнов, Агаларов, Бериша, капитан Уциев.
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