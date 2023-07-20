Новичок «Рубина» Вуячич: «Все люди в Сербии знают, что Россия – сильная страна. Напутственные слова от близких были только самые хорошие»

Новичок «Рубина» Игор Вуячич высказался о переходе в Россию.

Черногорский защитник перешел в « » из «Партизана» 4 июля.

– Что стало ключевым фактором в пользу «Рубина»? Все-таки у команды нет еврокубков, и в отличие от «Партизана» это не топ-клуб своей страны.

– В «Партизане» отыграл четыре года, и мне нужно было сделать следующий шаг, новый вызов. К тому же за чемпионатом России следил по телевизору. Я знаю, что у вас в отличные стадионы, играют сильные команды. Наверное, все это вкупе стало ключевым фактором.

– Вы сказали, что вы следили за РПЛ. Как это было?

– В Сербии есть такой канал – Arena, по нему показывают чемпионат России по футболу. Наверное, потому, что в вашей стране выступает немало сербских футболистов. В ЦСКА, кстати, играет мой друг Саша Здьелар.

– Вы впервые в России?

– Я приезжал с «Партизаном» на игру с «Сочи» в Лиге конференций, но по сути тот момент можно не считать. Если же говорить о более длительном периоде, то это мой первый визит в Россию.

– Об игре с «Сочи». Тогда вы фактически вывели свою команду в следующий раунд.

– Да, это был радостный матч и большая победа для нас. Наверное, на бумаге в тот момент «Сочи» был сильнее нас. В России мы сыграли 1:1, а в Сербии – 2:2. В овертайме я выбил мяч с самой линии ворот. А в серии пенальти я был в очереди четвертым и забил решающий пенальти.

– Сходятся ли ваши представления с тем, что ранее слышали о России?

– Да. Если говорить о Казани, то это великолепный город с прекрасным стадионом. Это очень важно для меня.

– Вы уже были на «Ак Барс Арене»?

– Нет, пока не был.

– Во время презентации клуб показал вам исторические места Казани. Как вам город?

– Казань – очень красивый город. Люди очень милые. Таковы первые впечатления.

– Вы выступали в Сербии. Там очень хорошо относятся к России. Как отнеслись к переезду близкие?

– Все люди в Сербии знают, что Россия – сильная страна. Напутственные слова от близких были только самые хорошие. Понятно, что в России придется часто путешествовать и летать, но я профессиональный футболист. Это моя работа, и я к этому готов, – сказал Вуячич.