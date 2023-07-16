«Интер Майами» проиграл 0:3 «Сент-Луису». Безвыигрышная серия в МЛС – 11 матчей

«Интер Майами» проиграл «Сент-Луис Сити» (0:3) в чемпионате МЛС.

Безвыигрышная серия клуба из Флориды достигла 11 матчей (8 поражений, 3 ничьих).

После 22 игр «Интер Майами» с 18 очками по-прежнему занимает в таблице Восточной конференции последнее место.

В конце июня команду возглавил экс-главный тренер «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино.

Накануне « » официально объявил о переходе Лионеля Месси, который может дебютировать за клуб 21 июля в матче Кубка лиги с мексиканским «Крус Асулем».