«Урал» подписал защитника Итало из «Санта-Клары». Это 3-й трансфер клуба из Португалии за лето

Теги премьер-лига Россия трансферы Урал Д2 Португалия Санта-Клара Итало Гонсалвес Футбол

«Урал» подписал защитника Итало из португальской «Санта-Клары».

В прошлом сезоне Итало Гонсалвес провел 12 игр в чемпионате Португалии и два матча в Кубке португальской лиги. До «Санта-Клары» он выступал в Бразилии.

Основная позиция Итало – центр обороны. Также он может сыграть на левом фланге защиты и в опорной зоне.

Фото: fc-ural.ru

Это третий трансфер «Урала» из Португалии за это лето. Ранее клуб подписал бразильского нападающего «Браги» Гильерме Шеттине и португальского защитника «Визелы» Кики.

Статистику 21-летнего Итало можно найти здесь.

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6 комментариев

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Mohnatiy
"Вулверхэмптон" оранжевый и закупается только в Португалии.
"Урал" оранжевый и начал закупаться в Португалии.
Совпадение? 😁
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Артем Гладских
Хорошее приобретение для Урала!игрок будет приносить вам пользу !
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damondiamond
он слева или справа?
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Hitgoe Himgob
Ответ Mohnatiy
"Вулверхэмптон" оранжевый и закупается только в Португалии. "Урал" оранжевый и начал закупаться в Португалии. Совпадение? 😁
Шахтер оранжевый тоже кстати португалоговорящих брал будь здоров)
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alexus-1990
Ответ Mohnatiy
"Вулверхэмптон" оранжевый и закупается только в Португалии. "Урал" оранжевый и начал закупаться в Португалии. Совпадение? 😁
не думаю)
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alexus-1990
Ответ damondiamond
он слева или справа?
Цз, может сыграть слева и в опорке
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