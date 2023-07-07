«Урал» подписал защитника Итало из «Санта-Клары». Это 3-й трансфер клуба из Португалии за лето
«Урал» подписал защитника Итало из португальской «Санта-Клары».
В прошлом сезоне Итало Гонсалвес провел 12 игр в чемпионате Португалии и два матча в Кубке португальской лиги. До «Санта-Клары» он выступал в Бразилии.
Основная позиция Итало – центр обороны. Также он может сыграть на левом фланге защиты и в опорной зоне.
Фото: fc-ural.ru
Это третий трансфер «Урала» из Португалии за это лето. Ранее клуб подписал бразильского нападающего «Браги» Гильерме Шеттине и португальского защитника «Визелы» Кики.
Статистику 21-летнего Итало можно найти здесь.
"Урал" оранжевый и начал закупаться в Португалии.
Совпадение? 😁