«Урал» подписал защитника Итало из «Санта-Клары». Это 3-й трансфер клуба из Португалии за лето

«Урал» подписал защитника Итало из португальской «Санта-Клары».

В прошлом сезоне провел 12 игр в чемпионате и два матча в Кубке португальской лиги. До «Санта-Клары» он выступал в Бразилии.

Основная позиция Итало – центр обороны. Также он может сыграть на левом фланге защиты и в опорной зоне.

Фото: fc-ural.ru

Это третий трансфер « » из Португалии за это лето. Ранее клуб подписал бразильского нападающего «Браги» Гильерме Шеттине и португальского защитника «Визелы» Кики.

Статистику 21-летнего Итало можно найти здесь.