«Крылья» просматривают лучшего бомбардира лиги Беларуси Карпицкого. У него 12 голов в 12 играх за «Шахтер» Солигорск

«Крылья Советов» могут приобрести лучшего бомбардира чемпионата Беларуси Егора Карпицкого.

Форвард солигорского « » проходит просмотр в самарском клубе, сообщает Metaratings.ru.

На счету 19-летнего белоруса 12 голов в 12 матчах. Подробнее его статистика – здесь.

Также в расположении « » тренируется 19-летний левый защитник Ярослав Крашевский, в прошлом сезоне выступавший за молодежную команду «Спартака».