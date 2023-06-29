«Крылья» просматривают лучшего бомбардира лиги Беларуси Карпицкого. У него 12 голов в 12 играх за «Шахтер» Солигорск

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Беларусь Шахтер Солигорск Егор Карпицкий Футбол

«Крылья Советов» могут приобрести лучшего бомбардира чемпионата Беларуси Егора Карпицкого.

Форвард солигорского «Шахтера» проходит просмотр в самарском клубе, сообщает Metaratings.ru.

На счету 19-летнего белоруса 12 голов в 12 матчах. Подробнее его статистика – здесь.

Также в расположении «Крыльев» тренируется 19-летний левый защитник Ярослав Крашевский, в прошлом сезоне выступавший за молодежную команду «Спартака».

3 комментария

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Dmitry Orlov
Играли бы в Медиалиге, были бы Карп и Краш.
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статистика что надо, вот только уровень чемпионата Беларуси весьма средний...
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Alexander Bakuryn
Ответ </c/>
статистика что надо, вот только уровень чемпионата Беларуси весьма средний...
Не средний, а ниже среднего и просвета нет никакого, посмотри как в прошлом сезоне выступили белорусские клубы в еврокубках, вылетели в первых же раундах и на все команды 1 забитый мяч
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