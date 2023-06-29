«Крылья» просматривают лучшего бомбардира лиги Беларуси Карпицкого. У него 12 голов в 12 играх за «Шахтер» Солигорск
«Крылья Советов» могут приобрести лучшего бомбардира чемпионата Беларуси Егора Карпицкого.
Форвард солигорского «Шахтера» проходит просмотр в самарском клубе, сообщает Metaratings.ru.
На счету 19-летнего белоруса 12 голов в 12 матчах. Подробнее его статистика – здесь.
Также в расположении «Крыльев» тренируется 19-летний левый защитник Ярослав Крашевский, в прошлом сезоне выступавший за молодежную команду «Спартака».
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