Турищев о репутации человека из медиафутбола: «Напрягает эта тема. Неприятно, когда тебя называют блогером, исключая профессионализм»

Теги Ростов премьер-лига Россия Матч ТВ Максим Турищев 2Drots медийный футбол Winline Медиалига Футбол

Форвард «Ростова» Максим Турищев не хочет, чтобы его ассоциировали с медиафутболом.

– Про тебя начали с начала этого сезона говорить, как человека из медиафутбола из-за участия в роликах 2Drots. Это задевает?

– Да, спасибо, что затронули эту тему. Она и правда напрягает, потому что в ней нет правдивости, зато иронии и предъявления претензий в непрофессионализме через край.

Хотелось бы попросить комментаторов, работающих на матчах, не вводить в заблуждение болельщиков, в частности того, что в профессиональный футбол я попал из медиафутбола. Никогда не принимал участия ни в одном турнире Медиалиги!

Был на трибуне, болел за 2Drots, находясь в отпуске, не более! Да, в первом сезоне Медиалиги ребята из 2Drots спрашивали, могу ли я вообще сыграть за них. Но я сразу ответил, что регламент не позволяет при всем желании. Это было невозможно. Так что не верьте слухам!

– Когда тебя называли медиафутболистом, это звучало как стеб в контексте невысокой результативности?

– Я не имею ничего против медиафутбола. Каждый занимается своим делом. Но когда тебя называют блогером, приписывают участие в Медиалиге, исключая профессионализм, это как минимум неприятно, – сказал Турищев

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1 комментарий

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Dmitry Orlov
Был игроком молодёжки Локомотива, потом молодёжки Ростова, забивал, причём много (и по нарезкам его голов можно сказать, иногда даже красиво забивал)
сезон 20/21 (Локомотив): 23 игры, 15+3
сезон 21/22 (Ростов): 16 игр, 16+4

Но для широких масс - "а, этот, из медиафутбола". Так бывает.
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