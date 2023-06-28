Турищев о репутации человека из медиафутбола: «Напрягает эта тема. Неприятно, когда тебя называют блогером, исключая профессионализм»

Форвард «Ростова» Максим Турищев не хочет, чтобы его ассоциировали с медиафутболом.

– Про тебя начали с начала этого сезона говорить, как человека из медиафутбола из-за участия в роликах 2Drots. Это задевает?

– Да, спасибо, что затронули эту тему. Она и правда напрягает, потому что в ней нет правдивости, зато иронии и предъявления претензий в непрофессионализме через край.

Хотелось бы попросить комментаторов, работающих на матчах, не вводить в заблуждение болельщиков, в частности того, что в профессиональный футбол я попал из медиафутбола. Никогда не принимал участия ни в одном турнире Медиалиги!

Был на трибуне, болел за 2Drots, находясь в отпуске, не более! Да, в первом сезоне Медиалиги ребята из 2Drots спрашивали, могу ли я вообще сыграть за них. Но я сразу ответил, что регламент не позволяет при всем желании. Это было невозможно. Так что не верьте слухам!

– Когда тебя называли медиафутболистом, это звучало как стеб в контексте невысокой результативности?

– Я не имею ничего против медиафутбола. Каждый занимается своим делом. Но когда тебя называют блогером, приписывают участие в , исключая профессионализм, это как минимум неприятно, – сказал .