Президент «Рубина»: «Оборонительный футбол нужен, если будет результат. Ни одна команда, включая «Ман Сити», не может играть лишь в один стиль»

Президент «Рубина» поделился мнением о стиле игры команды.

– Рахимов как главный тренер защищает перед вами и другими членами правления свою концепцию игры? Он объясняет, в какой футбол будет играть «Рубин»?

– Мы обсуждали общую концепцию с Рашидом Маматкуловичем. Исходили из того, что мы должны владеть мячом, диктовать сопернику свои условия игры.

Мы это сделали, подтверждением чему может быть наша игра с «Балтикой».

С огромным уважением отношусь к «Балтике», считаю, что у них достойная игра, но мы их переиграли. Все футбольные специалисты признали, что «Рубин» в этом матче был намного сильнее.

Но сегодня футбол очень современный, требует под каждого соперника подбирать свою собственную тактику.

Например, с «Зенитом» нам тяжело будет играть в открытый атакующий футбол. Мне кажется, что выбор схемы – это прерогатива главного тренера. Мы не должны здесь навязывать свое мнение.

Сегодня ни одна команда в мире, включая « », не может играть лишь в один стиль футбола. Ты все равно подстраиваешь свою тактику.

– Если говорить о стратегии, какой футбол должен быть у «Рубина»? Атакующий и зрелищный? Или мы добываем победы любой ценой?

– Атакующий, зрелищный, красивый футбол, но с адаптацией под соперника.

Каждая встреча в Премьер-лиге будет очень серьезной, очень ответственной. Каждые очки там на вес золота. И с хорошим результатом. Основополагающий знаменатель – это результат.

– Есть пример «Оренбурга», который старается выстраивать красивый атакующий футбол, но может проиграть «Зениту» с крупным счетом.

– Вот о чем и речь. Сыграем в атакующий футбол с « » – и, возможно, получим тот же результат.

– Нам подойдет скучный и оборонительный футбол, зато эффективный по результатам?

– Честно? Если оборонительный футбол будет давать результат, то, конечно, он нам нужен.

Это с учетом того, что мы не можем себе позволить сегодня такой состав, который есть у «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.

Но при этом нужно быть гибкими и не останавливаться в развитии, – сказал президент « » Марат Сафиуллин.