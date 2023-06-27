Президент «Рубина»: «Оборонительный футбол нужен, если будет результат. Ни одна команда, включая «Ман Сити», не может играть лишь в один стиль»
Президент «Рубина» поделился мнением о стиле игры команды.
– Рахимов как главный тренер защищает перед вами и другими членами правления свою концепцию игры? Он объясняет, в какой футбол будет играть «Рубин»?
– Мы обсуждали общую концепцию с Рашидом Маматкуловичем. Исходили из того, что мы должны владеть мячом, диктовать сопернику свои условия игры.
Мы это сделали, подтверждением чему может быть наша игра с «Балтикой».
С огромным уважением отношусь к «Балтике», считаю, что у них достойная игра, но мы их переиграли. Все футбольные специалисты признали, что «Рубин» в этом матче был намного сильнее.
Но сегодня футбол очень современный, требует под каждого соперника подбирать свою собственную тактику.
Например, с «Зенитом» нам тяжело будет играть в открытый атакующий футбол. Мне кажется, что выбор схемы – это прерогатива главного тренера. Мы не должны здесь навязывать свое мнение.
Сегодня ни одна команда в мире, включая «Манчестер Сити», не может играть лишь в один стиль футбола. Ты все равно подстраиваешь свою тактику.
– Если говорить о стратегии, какой футбол должен быть у «Рубина»? Атакующий и зрелищный? Или мы добываем победы любой ценой?
– Атакующий, зрелищный, красивый футбол, но с адаптацией под соперника.
Каждая встреча в Премьер-лиге будет очень серьезной, очень ответственной. Каждые очки там на вес золота. И с хорошим результатом. Основополагающий знаменатель – это результат.
– Есть пример «Оренбурга», который старается выстраивать красивый атакующий футбол, но может проиграть «Зениту» с крупным счетом.
– Вот о чем и речь. Сыграем в атакующий футбол с «Зенитом» – и, возможно, получим тот же результат.
– Нам подойдет скучный и оборонительный футбол, зато эффективный по результатам?
– Честно? Если оборонительный футбол будет давать результат, то, конечно, он нам нужен.
Это с учетом того, что мы не можем себе позволить сегодня такой состав, который есть у «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.
Но при этом нужно быть гибкими и не останавливаться в развитии, – сказал президент «Рубина» Марат Сафиуллин.
Но! Журналист не подкачал и хоть на минимальную, пусть и банальную, конкретику вывел. С другой стороны, а что у нас там в Казани "Галицкие" были, что ли? Кто-то про красивый футбол и стиль заявлял? (Эпизод с Шароновым не в счет, да и красивым тот футбол не был - тупо копия тогдашнего мейнстрима: унылая тики-така).
P.S. Если что, то я с удовольствием топлю за тех кто "спойлер", но результата раз за разом добивается. Курбан Бекиевич форева!)