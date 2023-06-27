Пирло возглавил «Сампдорию». Команда сыграет в Серии B в следующем сезоне

Теги Сампдория Андреа Пирло Ювентус серия А Италия трансферы Д2 Италия Фатих Карагюмрюк Футбол

Андреа Пирло стал главным тренером «Сампдории».

44-летний специалист подписал контракт с клубом из Генуи до 30 июня 2025 года.

Пирло вернулся в итальянский футбол после ухода из «Ювентуса» по итогам сезона-2020/21.

После этого он тренировал турецкий «Фатих Карагюмрюк» с июня 2022 года по май 2023-го.

По итогам прошлого сезона «Сампдория» заняла 20-е место в Серии А, вылетев в Серию B.

18 комментариев

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Северный болельщик
Так взять и бросить Оздоева...
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Северный болельщик
Ответ OldRedWhite
Не задалось у него и там ))) Хотя нельзя судить строго , ведь величайший был игрок ! А тренер из него , как из Виера с Зиданом . Это только Мостовой уверен : Великий игрок - автоматически Великий тренер )))
Не согласен. С Фатихом хороший сезон провёл Пирло.
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Ваня Шипитко
Ответ Filipp Gorski
Начал свой путь с Юве против Сампы 3-0 и теперь возглавил Сампу спустя время В любом случае удачи величайшему!
Зачем ты в этой теме желаешь удачи Кариоке?
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svft
Сампдории и так карагюмрюк, а тут еще и Пирло
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Filipp Gorski
Начал свой путь с Юве против Сампы 3-0 и теперь возглавил Сампу спустя время
В любом случае удачи величайшему!
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Не уверен!!
Все нормальные тренеры проходят путь наоборот. От Серии Б потом середняк в Турции и потом лидер Серии А на то время...
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Экочёрт 4000
Выиграет серию В

Станка жалко
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songbilong
Игрок был отличным, желаю того и на тренерском поприще
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NuevoCinemaParadiso
Удачи Пирло
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А.Э.РАСИМ
Пирло не обладает навыками тренера.
Но он старается.
Меня забавляет, как все бросились его защищать.
Ель никто не отрицает его мастерство футболиста, просто не тренер.
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Ilya_Panchenko
Ответ OldRedWhite
Не задалось у него и там ))) Хотя нельзя судить строго , ведь величайший был игрок ! А тренер из него , как из Виера с Зиданом . Это только Мостовой уверен : Великий игрок - автоматически Великий тренер )))
В Зидан плохой тренер???
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OldRedWhite
Ответ Ilya_Panchenko
В Зидан плохой тренер???
Он больше никогда не будет тренировать клуб ,
если только Сборную , поскольку человек вменяемый и понимает свою квалификацию!
А с тем Реалом и у Мостового бы не хуже получилось )))
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OldRedWhite
Ответ Северный болельщик
Не согласен. С Фатихом хороший сезон провёл Пирло.
Не вижу большой разницы между 8-м местом и 7-м !
Хотя от Фатиха большего ожидать трудно
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Поцелуй Оздоева
Ответ Не уверен!!
Все нормальные тренеры проходят путь наоборот. От Серии Б потом середняк в Турции и потом лидер Серии А на то время...
Кто например?
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