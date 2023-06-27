Пирло возглавил «Сампдорию». Команда сыграет в Серии B в следующем сезоне
Андреа Пирло стал главным тренером «Сампдории».
44-летний специалист подписал контракт с клубом из Генуи до 30 июня 2025 года.
Пирло вернулся в итальянский футбол после ухода из «Ювентуса» по итогам сезона-2020/21.
После этого он тренировал турецкий «Фатих Карагюмрюк» с июня 2022 года по май 2023-го.
По итогам прошлого сезона «Сампдория» заняла 20-е место в Серии А, вылетев в Серию B.
В любом случае удачи величайшему!
Станка жалко
Но он старается.
Меня забавляет, как все бросились его защищать.
Ель никто не отрицает его мастерство футболиста, просто не тренер.
если только Сборную , поскольку человек вменяемый и понимает свою квалификацию!
А с тем Реалом и у Мостового бы не хуже получилось )))
Хотя от Фатиха большего ожидать трудно