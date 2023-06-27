Пирло возглавил «Сампдорию». Команда сыграет в Серии B в следующем сезоне

Андреа Пирло стал главным тренером «Сампдории».

44-летний специалист подписал контракт с клубом из Генуи до 30 июня 2025 года.

вернулся в итальянский футбол после ухода из « » по итогам сезона-2020/21.

После этого он тренировал турецкий « » с июня 2022 года по май 2023-го.

По итогам прошлого сезона « » заняла 20-е место в Серии А, вылетев в Серию B.