Невилл о доходах футболистов: «Не знаю ни одного игрока из богатой семьи, все выходцы из рабочего класса. В 5 лет ты играешь в мяч не потому, что хочешь «Феррари»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Политика деньги Футбол

Гари Невилл не понимает критики футболистов за высокие доходы.

«Во время пандемии меня разозлили нападки на футболистов со стороны Мэтта Хэнкока (бывший министр здравоохранения Великобритании, призвавший игроков АПЛ «внести свою лепту» и пойти на сокращение зарплат – Sports.ru). Я не знаю ни одного футболиста, который родился бы в богатой семье. Все они выходцы из рабочего класса. В пять лет ты играешь в мяч не потому, что хочешь «Феррари», а из любви к игре.

Подавляющее большинство футболистов даже приблизительно не зарабатывают столько, чтобы обеспечить себя на всю жизнь. Как только их спортивная карьера закончится, следующие 30 лет они будут работать на обычной работе. Странно было выделять именно футболистов», – сказал бывший защитник «МЮ».

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7 комментариев

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Bartez1986
познакомься с Борей Ротенбергом
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S.Laposter
Да если не просаживать бабки, большинство футболистов из высших дивизионов спокойно может еще и детей обеспечить.
да не у всех такая зп, но все же
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rigobersong
https://www.spotrac.com/epl/rankings/

У 400 футболистов АПЛ зарплата больше 1 млн фунтов:) Сколько среднестатистический британец зарабатывает, тысяч 30-35?:)) Ой бедные футболисты:))
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gangs
А нынешние футболисты, сыновья известных в прошлом игроков, вроде Джастина Клюйверта и братьев Тюрамов, они что из бедных сумей?
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Спартак Уокер
В 5 лет да а потом ....
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Barca_mania
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Кака из обеспеченной семьи был
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