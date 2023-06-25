Невилл о доходах футболистов: «Не знаю ни одного игрока из богатой семьи, все выходцы из рабочего класса. В 5 лет ты играешь в мяч не потому, что хочешь «Феррари»

Гари Невилл не понимает критики футболистов за высокие доходы.

«Во время пандемии меня разозлили нападки на футболистов со стороны Мэтта Хэнкока (бывший министр здравоохранения Великобритании, призвавший игроков «внести свою лепту» и пойти на сокращение зарплат – Sports.ru). Я не знаю ни одного футболиста, который родился бы в богатой семье. Все они выходцы из рабочего класса. В пять лет ты играешь в мяч не потому, что хочешь «Феррари», а из любви к игре.

Подавляющее большинство футболистов даже приблизительно не зарабатывают столько, чтобы обеспечить себя на всю жизнь. Как только их спортивная карьера закончится, следующие 30 лет они будут работать на обычной работе. Странно было выделять именно футболистов», – сказал бывший защитник « ».