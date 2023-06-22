«Тулуза» может не сыграть в ЛЕ, несмотря на победу в Кубке Франции. Клуб принадлежит той же компании, что и «Милан»

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«Тулуза» может лишиться права на выступление в Лиге Европы.

В сезоне-2022/23 «Тулуза» стала обладателем Кубка Франции, что дало ей право выступать в Лиге Европы. Однако, по информации L’Equipe, клуб может лишиться этого права из-за общего владельца с «Миланом».

«Тулуза» принадлежит американскому инвестиционному фонду RedBird Capital Partners, в 2022 году ставшему мажоритарным акционером «Милана». Согласно регламенту УЕФА, клубы с одним владельцем не могут участвовать в одном и том же соревновании. Таким образом, если «Милан» займет 3-е место в своей группе Лиги чемпионов в следующем сезоне и вылетит в Лигу Европы, регламент будет нарушен.

Сообщается, что основатель и владелец инвестиционного фонда RedBird Джерри Кардинале ушел с руководящей должности в «Тулузе». В совете директоров французского клуба остается три представителя RedBird, ни один из которых не владеет акциями клуба. Президент «Тулузы» Дамьен Комолли ранее заявил, что не видит необходимости вносить изменения в совет директоров клуба.

Ожидается, что УЕФА вынесет вердикт в конце июня. Если «Тулузу» отстранят от участия в еврокубках, «Лилль» может вместо Лиги конференций попасть в Лигу Европы, кроме того, на европейской арене может сыграть и «Монако», занявший 6-е место в чемпионате Франции.

15 комментариев

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blaugrano
Зальцбург и Лейпциг играли в одной группе.
Но это другое.
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Diablosax
Ответ Nico Boi
Ред будл зашел в чат
Эти ребята более прошаренные, и они реально разделили активы, между ними остаётся связь, но на бумаге и в уставах её нет, то есть юридически они не связаны и ред булл не имеет над ними контроля на бумаге. Тут же другая ситуация. Те умнее, эти - новички в теме)
+14
-1
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А.Э.РАСИМ
Футболисты Тулузы виноваты?
С европейским футболом происходит черт знает что.
+12
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Nico Boi
Ред будл зашел в чат
+8
-3
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Hitgoe Himgob
Ответ blaugrano
Зальцбург и Лейпциг играли в одной группе. Но это другое.
В итоге «Ред Булл» формально отказался от австрийского клуба: остались лишь в качестве спонсора, сократив финансирование, и сняли с ключевых должностей своих сотрудников. В частности, свой пост главы футбольного департамента «Ред Булла» покинул Оливер Минтцлафф, гендиректор «Лейпцига». УЕФА пришел к выводу, что теперь «Ред Булл» спонсирует «Зальцбург», но не владеет им.

Всем добрый вечер. И когда играли в одной группе австрийцы дважды шлепнули Лейпциг и те не вышли из группы
+7
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Плеймейкер87
Шанс для Монако попасть в еврокубки
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Maxximus
Ну так пусть прокатят Милан тогда, который не стартует в ЛЕ с самого начала
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Алексей Гусев
ммм да уж, а афтар не думал прежде чем такую глупость напечатать, поучить регламент.
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buFFon
а МЮ с ПСЖ вместе будут играть?
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Марина Быстрова
Ответ dr. cage
РБ Зальцбург и РБ Лейпциг чуть ли не в одной группе играли.. Никто не умер..
Он в одной и играли)но это другое. Одно дело владеть клубом,другое дело—спонсировать на 90% бюджета (это сарказм,если что).
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Алексей Гусев
Ответ Алексей Гусев
ммм да уж, а афтар не думал прежде чем такую глупость напечатать, поучить регламент.
и перепечатавший, ничего не напрягло?
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