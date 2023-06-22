«Тулуза» может не сыграть в ЛЕ, несмотря на победу в Кубке Франции. Клуб принадлежит той же компании, что и «Милан»

«Тулуза» может лишиться права на выступление в Лиге Европы.

В сезоне-2022/23 «Тулуза» стала обладателем Кубка Франции, что дало ей право выступать в . Однако, по информации L’Equipe, клуб может лишиться этого права из-за общего владельца с « ».

« » принадлежит американскому инвестиционному фонду RedBird Capital Partners, в 2022 году ставшему мажоритарным акционером «Милана». Согласно регламенту УЕФА, клубы с одним владельцем не могут участвовать в одном и том же соревновании. Таким образом, если «Милан» займет 3-е место в своей группе Лиги чемпионов в следующем сезоне и вылетит в Лигу Европы, регламент будет нарушен.

Сообщается, что основатель и владелец инвестиционного фонда RedBird Джерри Кардинале ушел с руководящей должности в «Тулузе». В совете директоров французского клуба остается три представителя RedBird, ни один из которых не владеет акциями клуба. Президент «Тулузы» Дамьен Комолли ранее заявил, что не видит необходимости вносить изменения в совет директоров клуба.

Ожидается, что вынесет вердикт в конце июня. Если «Тулузу» отстранят от участия в еврокубках, «Лилль» может вместо Лиги конференций попасть в Лигу Европы, кроме того, на европейской арене может сыграть и «Монако», занявший 6-е место в чемпионате Франции.