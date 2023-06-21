Керк приостановил контракт с «Локомотивом». Клуб получил уведомление

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Бельгия возможные трансферы Антверпен Гирано Керк Футбол

Гирано Керк воспользовался правилом ФИФА о приостановке контракта.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, полузащитник уведомил «Локомотив» о своем решении.

В клубе эту информацию подтвердили: «Мы действительно получили письмо от футболиста о приостановке контракта».

Последние полгода нидерландец выступал за «Антверпен» и за 18 игр в чемпионате Бельгии забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Доктор Верховцев
Push-уведомление? Или SMS?
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Фут.Боль
Получается, приостановил контракт уже давно, перед уходом в Антверпен.
+10
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alexsem69
Чудак... через буквы М
+12
-8
+4
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Чётко_как_чечётка
Ответ Фут.Боль
Получается, приостановил контракт уже давно, перед уходом в Антверпен.
Он выкупал свою аренду, ну типо он.
+3
-1
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Kirill D.
Вроде как Локо подписывал со всеми соглашении о нерасторжении контракта в одностороннем порядке
+1
0
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Faust Doc
Ответ Доктор Верховцев
Push-уведомление? Или SMS?
Гудок!
Гы гы гы
+2
-1
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igorbalti
Похудел что ли? Аж 6 голов забил. В Локо оковалок сала бегал
+6
-6
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Faust Doc
Вам телеграмма!
Что там, читайте скорее!
Кек!
Гы гы гы
0
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Ираклий Керимов
Ответ alexsem69
Чудак... через буквы М
А че он чудак ? Че ему в рпл делать? Мужик хочет в ЛЧ и ЛЕ играть да и в Европе поинтереснее чем кубок России против команд из 3х дивизионов
+2
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