Керк приостановил контракт с «Локомотивом». Клуб получил уведомление
Гирано Керк воспользовался правилом ФИФА о приостановке контракта.
По сведениям инсайдера Ивана Карпова, полузащитник уведомил «Локомотив» о своем решении.
В клубе эту информацию подтвердили: «Мы действительно получили письмо от футболиста о приостановке контракта».
Последние полгода нидерландец выступал за «Антверпен» и за 18 игр в чемпионате Бельгии забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Гы гы гы
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Кек!
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