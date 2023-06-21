Керк приостановил контракт с «Локомотивом». Клуб получил уведомление

Гирано Керк воспользовался правилом ФИФА о приостановке контракта.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, полузащитник уведомил « » о своем решении.

В клубе эту информацию подтвердили: «Мы действительно получили письмо от футболиста о приостановке контракта».

Последние полгода нидерландец выступал за «Антверпен» и за 18 игр в чемпионате Бельгии забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.