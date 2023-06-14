Ротенберг о сезоне «Сочи»: «Провальная история. Федотов взял и ушел в ЦСКА прямо перед началом чемпионата – Бог ему судья. А готового тренера не было»

Борис Ротенберг объяснил неудачное выступление «Сочи» в Мир РПЛ.

«Я считаю, это провальная история. Здесь я могу сейчас раскрывать все карты, говорить о том, что было. Вы помните, как у нас получилось так, что у нас ушел тренер [ ] прямо перед началом чемпионата, взял и ушел в . Бог ему судья, это его решение.

Не было готового тренера, и мне предложили взять , который работал в « ». Очень перспективный тренер, который хорошо работает с молодежью.

Он сам понимает, что где-то он не смог объединить команду, потому что игра была очень хорошей. Он поставил игру, которую мы должны были в принципе держать и так же двигаться. И в тот момент, когда он начал проигрывать игры, где-то там команда не билась за него, где-то он не смог настроить. В команде все должны быть как единый кулак», – сказал президент « », занявшего в чемпионате 10-е место.