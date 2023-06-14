Ротенберг о сезоне «Сочи»: «Провальная история. Федотов взял и ушел в ЦСКА прямо перед началом чемпионата – Бог ему судья. А готового тренера не было»

Теги ЦСКА Енисей Владимир Федотов Борис Ротенберг-старший ТАСС Сочи Вадим Гаранин Футбол

Борис Ротенберг объяснил неудачное выступление «Сочи» в Мир РПЛ.

«Я считаю, это провальная история. Здесь я могу сейчас раскрывать все карты, говорить о том, что было. Вы помните, как у нас получилось так, что у нас ушел тренер [Владимир Федотов] прямо перед началом чемпионата, взял и ушел в ЦСКА. Бог ему судья, это его решение.

Не было готового тренера, и мне предложили взять Вадима Гаранина, который работал в «Енисее». Очень перспективный тренер, который хорошо работает с молодежью.

Он сам понимает, что где-то он не смог объединить команду, потому что игра была очень хорошей. Он поставил игру, которую мы должны были в принципе держать и так же двигаться. И в тот момент, когда он начал проигрывать игры, где-то там команда не билась за него, где-то он не смог настроить. В команде все должны быть как единый кулак», – сказал президент «Сочи», занявшего в чемпионате 10-е место.

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12 комментариев

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PsichoEscape
Йозе Ротерберг
+10
-2
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Давид Agabekyan
Ответ Алексей Ненахов
Ну Вася Уткин про Федотова уже давно рассказал
А про Васю Уткина ничего и говорить не надо. Всё и так очевидно
+3
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+3
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Федотов выбрал более спортивный проект...молодец!
+4
-2
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Ростов-на-Дону
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инок
"Ротерберг о сезоне..." - исправьте заголовок
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Ковид 07.10.52
Эту семейку смог кинуть и без последствий....не верю...сами продали...
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teto
По ходу сезона - плохо, в межсезонье - плохо, когда вообще можно уходить из Сочи?
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Snafu
У тренера закончился контракт и он выбрал другую команду - ай-ай, как нехорошо поступил. Вообще в нормальных клубах в таких случаях заранее готовят список кандидатов на замену.
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T622222
Ничего скоро Мостовой заступит с бумажкой )
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Кочевник56
Никто ни кому не обещал любовь до гроба, я так понимаю
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Мансур Абдрахимов
Ответ PsichoEscape
Йозе Ротерберг
Ааааааа
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