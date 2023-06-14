Вратарь «Сочи» Адамов: «Пенальти не натренируешь – ты гадаешь. Если брать по мячу – с опозданием в секунду прыгаешь и ничего не отбиваешь»
Вратарь «Сочи» Денис Адамов рассказал о своей технике отражения пенальти.
«Забавное совпадение: в РПЛ взял три пенальти, и все – от воспитанников «Краснодара»: Фомин, Уткин, Комличенко. Но это просто случайность.
Пенальти же не натренируешь. И в любом случае ты гадаешь. Точнее, не гадаешь, а предугадываешь. Конечно, слышал мнения, что надо реагировать по удару.
Нас, например, в академии «Краснодара» так учили. Говорили, что надо ждать плохой удар и стараться тащить его. Вдруг бьющий оступится, паненкой ударит – что-то такое.
Честно, мне не близок такой подход. Чаще все же случаются хорошие удары, а если их брать по мячу, то ты просто с опозданием в секунду прыгаешь и ничего не отбиваешь.
К тому же пенальти идут бить те, кто бьет их в команде лучше всего. И какая вероятность ошибки? Странно ее ждать», – рассказал воспитанник «Краснодара» Sports.ru.
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