Вратарь «Сочи» Адамов: «Пенальти не натренируешь – ты гадаешь. Если брать по мячу – с опозданием в секунду прыгаешь и ничего не отбиваешь»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Николай Комличенко Даниил Фомин Денис Адамов Даниил Уткин Сочи Футбол

Вратарь «Сочи» Денис Адамов рассказал о своей технике отражения пенальти.

«Забавное совпадение: в РПЛ взял три пенальти, и все – от воспитанников «Краснодара»: Фомин, Уткин, Комличенко. Но это просто случайность.

Пенальти же не натренируешь. И в любом случае ты гадаешь. Точнее, не гадаешь, а предугадываешь. Конечно, слышал мнения, что надо реагировать по удару.

Нас, например, в академии «Краснодара» так учили. Говорили, что надо ждать плохой удар и стараться тащить его. Вдруг бьющий оступится, паненкой ударит – что-то такое.

Честно, мне не близок такой подход. Чаще все же случаются хорошие удары, а если их брать по мячу, то ты просто с опозданием в секунду прыгаешь и ничего не отбиваешь.

К тому же пенальти идут бить те, кто бьет их в команде лучше всего. И какая вероятность ошибки? Странно ее ждать», – рассказал воспитанник «Краснодара» Sports.ru

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5 комментариев

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Игнатий Вдовиченко
Ответ maks44
Процентов 30-40 ударов либо плохие, либо по центру осознанно бьют. Их вполне можно брать реагируя именно на удар. Из пяти ударов в серии пенальти два можно отбить и этого хватит для победы.
Это если речь про серию. А вот пенальти в игре чаще бьют опытные исполнители, да и нервов может быть меньше, от того удары лучше.
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maks44
Процентов 30-40 ударов либо плохие, либо по центру осознанно бьют. Их вполне можно брать реагируя именно на удар. Из пяти ударов в серии пенальти два можно отбить и этого хватит для победы.
+2
-2
0
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Назар Игорь
Когда-то лучший специалист по отражению пенальти Дида говорил, что он часами просматривал записи пробития пенальти самыми известными пенальтистами, изучал их манеру бить. Это помогало, он за карьеру отбил около трети 11метровых в свои ворота.
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