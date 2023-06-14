Тренер России U21 Шабаров: «Команда стала еще сильнее после объединения двух возрастов. На каждую позицию – 5-6 игроков»

Иван Шабаров рассказал о конкуренции в молодежной сборной России.

«Сейчас произошло объединение двух возрастов, команда стала еще сильнее. У нас на каждую позицию есть пять‑шесть игроков. Мы вызываем тех, кто на сегодняшний момент готов лучше.

Я бы сказал, что тяжелее ребятам, которые уже шагнули наверх, но еще не закрепились в составе. У них ощущение, что они уже игроки , но пока это еще большой аванс», — сказал главный тренер молодежной сборной России.