Шабаров сменил Галактионова на посту тренера молодежной сборной России. Команда сыграет с Беларусью и «Торпедо-БелАЗ» летом

Иван Шабаров возглавил молодежную сборную России.

«РФС выражает благодарность Михаилу Галактионову, который возглавлял молодежную сборную с 2019 года, за профессиональную работу и желает успехов в новом сезоне», – сообщается на сайте РФС.

Учебно-тренировочный молодежной сборной пройдет с 10 по 19 июня в Новогорске и Минске.

В его рамках команда Ивана Шабарова проведет два товарищеских матча. 15 июня она встретится с молодежной сборной Беларуси, а 18 июня сыграет с клубом «Торпедо-БелАЗ».

В состав сборной включены 23 футболиста:

Вратари: Даниил Худяков («Локомотив» Москва), Даниил Веселов («Крылья Советов» Самара), Даниил Голиков («Краснодар»).

Защитники: Ярослав Крашевский («Спартак» Москва), Артем Бескибальный («Строгино» Москва), Денис Першин, Матвей Лукин (оба – ЦСКА Москва), Иван Лепский, Станислав Бессмертный (оба – «Динамо» Москва), Павел Бочаров («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Коледин («Звезда» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Иван Пяткин, Даниил Зорин (оба – «Спартак» Москва), Илья Грибакин («Чертаново» Москва), Данила Козлов, Алексей Барановский, Дмитрий Васильев (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Игорь Дмитриев («Ленинградец» Ленинградская область), Иван Зазвонкин («Динамо» Москва), Вадим Раков («Локомотив» Москва).

Нападающие: Павел Мелешин («Спартак» Москва), Александр Кокшаров («Краснодар»).

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