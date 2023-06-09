Шабаров сменил Галактионова на посту тренера молодежной сборной России. Команда сыграет с Беларусью и «Торпедо-БелАЗ» летом

Теги сборная России U-21 премьер-лига Россия сборная Беларуси U-21 Торпедо-БелАЗ Михаил Галактионов Футбол

Иван Шабаров возглавил молодежную сборную России.

«РФС выражает благодарность Михаилу Галактионову, который возглавлял молодежную сборную с 2019 года, за профессиональную работу и желает успехов в новом сезоне», – сообщается на сайте РФС.

Учебно-тренировочный молодежной сборной пройдет с 10 по 19 июня в Новогорске и Минске.

В его рамках команда Ивана Шабарова проведет два товарищеских матча. 15 июня она встретится с молодежной сборной Беларуси, а 18 июня сыграет с клубом «Торпедо-БелАЗ».

В состав сборной включены 23 футболиста:

Вратари: Даниил Худяков («Локомотив» Москва), Даниил Веселов («Крылья Советов» Самара), Даниил Голиков («Краснодар»).

Защитники: Ярослав Крашевский («Спартак» Москва), Артем Бескибальный («Строгино» Москва), Денис Першин, Матвей Лукин (оба – ЦСКА Москва), Иван Лепский, Станислав Бессмертный (оба – «Динамо» Москва), Павел Бочаров («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Коледин («Звезда» Санкт-Петербург). 

Полузащитники: Иван Пяткин, Даниил Зорин (оба – «Спартак» Москва), Илья Грибакин («Чертаново» Москва), Данила Козлов, Алексей Барановский, Дмитрий Васильев (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Игорь Дмитриев («Ленинградец» Ленинградская область), Иван Зазвонкин («Динамо» Москва), Вадим Раков («Локомотив» Москва).

Нападающие: Павел Мелешин («Спартак» Москва), Александр Кокшаров («Краснодар»).

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

5 комментариев

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Никита Самарин
Ответ Peter Parker
Могу ошибаться, но предыдущий набор выглядел серьезнее. Больше игроков рпл имели время в своих клубах и тех, кто был на слуху. Здесь же только Худяков, и то уже не особо, Мелешин и Зорин тоже подвыпали, Раков сейчас кажется более менее. И кажется все, но игроки интересные довольно. Ждем прогресса от них и остальных.
Так обычно в молодёжку вызывали до 21 года (2002 - 2003), а сейчас набрали пацанов до 19 (2004 - 2005).
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Peter Parker
Могу ошибаться, но предыдущий набор выглядел серьезнее. Больше игроков рпл имели время в своих клубах и тех, кто был на слуху. Здесь же только Худяков, и то уже не особо, Мелешин и Зорин тоже подвыпали, Раков сейчас кажется более менее. И кажется все, но игроки интересные довольно. Ждем прогресса от них и остальных.
+1
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Shuller18
Ответ Peter Parker
Могу ошибаться, но предыдущий набор выглядел серьезнее. Больше игроков рпл имели время в своих клубах и тех, кто был на слуху. Здесь же только Худяков, и то уже не особо, Мелешин и Зорин тоже подвыпали, Раков сейчас кажется более менее. И кажется все, но игроки интересные довольно. Ждем прогресса от них и остальных.
Здесь вроде как футболисты 2004 года и младше, поэтому пока что много ноунеймов.
Кстати, Шабаров до этого как раз тренировал юношей 2004 года
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Peter Parker
Ответ Никита Самарин
Так обычно в молодёжку вызывали до 21 года (2002 - 2003), а сейчас набрали пацанов до 19 (2004 - 2005).
я вот тоже об этом подумал, но вроде из прошлого набора в их возрасте были поближе к основе, хотя тут я не уверен.
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Peter Parker
Ответ Shuller18
Здесь вроде как футболисты 2004 года и младше, поэтому пока что много ноунеймов. Кстати, Шабаров до этого как раз тренировал юношей 2004 года
Спасибо, про Шабарова не знал. Звучит как логичное решение тогда. Недавно кстати узнал, что Ребко тренирует команду Локо в юфл, Данцев уральцев, Антон Бобер в Акроне,
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