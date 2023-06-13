Италия сыграет в белой ретроформе в Лиге наций в честь 125-летия федерации

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Сборная Италии получила новую форму на решающие матчи Лиги наций.

15 июня команда Роберто Манчини встретится с Испанией в полуфинале. В другом полуфинальном матче сыграют Нидерланды и Хорватия.

В честь 125-летия Итальянской федерации футбола adidas выпускает комплект формы, вдохновленной той, в которой Италия играла с Францией в 1910 году. Футболки белого цвета с золотыми элементами оформлены в ретростиле.

Итальянская федерация футбола была основана 26 марта 1898 года.

Фото: figc.it

13 комментариев

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Trash Talking
На третьей фотографии как будто чёрный манекен
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zip13
чёрный ретро итальянец
+7
-1
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angliiskiilion
Ответ Trash Talking
На третьей фотографии как будто чёрный манекен
истинный коренной итальянец, потомок римлян
+1
0
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angliiskiilion
Ответ zip13
чёрный ретро итальянец
нубийский раб в Римской империи, фреска в римской храме
+1
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Иван Иванов
Ответ Антон Фалафель
Абибас лютое днище
Найк тоже. После их прихода не хочется майки Ливерпуля покупать.
+3
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Arthur Jacob
Ответ angliiskiilion
истинный коренной итальянец, потомок римлян
Этот парень и Мойзе Кин походу усыновлены Манчини, другого объяснения почему они в сборной вообще играют ни у кого нет
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Шамиль Магомедов
Ответ Шамиль Магомедов
4 финал где играет Италия в этом году. хотите угадать результат?) они проиграют. но тенденция хорошая учитывая что они годами не доходили до них тк все было захвачено АПЛ и Ла Лигой
я знаю. я ошибся с финалом. но случайности не случайны.
те кто будет ставить - не благодарите
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