Италия сыграет в белой ретроформе в Лиге наций в честь 125-летия федерации

Сборная Италии получила новую форму на решающие матчи Лиги наций.

15 июня команда Роберто Манчини встретится с Испанией в полуфинале. В другом полуфинальном матче сыграют Нидерланды и Хорватия.

В честь 125-летия Итальянской федерации футбола adidas выпускает комплект формы, вдохновленной той, в которой играла с Францией в 1910 году. Футболки белого цвета с золотыми элементами оформлены в ретростиле.

Итальянская федерация футбола была основана 26 марта 1898 года.

Фото: figc.it