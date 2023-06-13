Италия сыграет в белой ретроформе в Лиге наций в честь 125-летия федерации
Сборная Италии получила новую форму на решающие матчи Лиги наций.
15 июня команда Роберто Манчини встретится с Испанией в полуфинале. В другом полуфинальном матче сыграют Нидерланды и Хорватия.
В честь 125-летия Итальянской федерации футбола adidas выпускает комплект формы, вдохновленной той, в которой Италия играла с Францией в 1910 году. Футболки белого цвета с золотыми элементами оформлены в ретростиле.
Итальянская федерация футбола была основана 26 марта 1898 года.
Фото: figc.it
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