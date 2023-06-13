«Никому не нужны второсортные». Защитник «МЮ» Уильямс высмеял победу «Сити» в ЛЧ, «Юнайтед» недоволен постами игрока

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Брэндон Уильямс Футбол

Игрок «Манчестер Юнайтед» Брэндон Уильямс высмеял победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

В финале турнира «горожане» одержали победу над «Интером» (1:0). После матча Уильямс выложил в своем инстаграм-аккаунте сторис с текстом «Никому не нужны второсортные» (защитник употребил вульгарное выражение «sloppy seconds» – Sports.ru).

После финала Рио Фердинанд заявил, что «Манчестер Сити» обессмертил себя. Уильямс ответил экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» в соцсети: «Держу пари, ты бы не поздравлял, будучи игроком. Так что придерживайся тех же моральных принципов. Достало лицемерие», – написал Брэндон.

Источник в «МЮ» сообщил, что в клубе разочарованы постами 22-летнего футболиста и что его высказывания «не приветствуются».

16 комментариев

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Михо
Кто это? Человек сыграл 4 минуты в сезоне и такие заявления😃
+15
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Собиратель хаоса
Это он про себя?😄
+13
-1
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JURAVLI
"первосортные" это кто? Юнайтед, которые выигрывали АПЛ десять лет назад, потратив за это время столько же денег, сколько и Сити? 🤔
+15
-6
+9
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Артур Мкртычян
да этот карлан набуханный писал все это походу. ха-ха. ещё и на легенд мю начал наезжать. для начала пробился бы хоть в состав.
+6
-1
+5
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Golos Razuma
Ответ Free Walker
Сити всегда будут второй командой в Манчестере, одной победы в ЛЧ недостаточно, чтобы это изменить.
МС были второй командой манчестера до 2013 года. А с тех пор Манчестер уже голубой.
+7
-2
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Shadow1882
Самокритично
+3
0
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CyberUnited
Вместо того чтобы сидеть в твиттерах, лучше б на тренировках пахал. Начинал неплохо, но после нового контракта забил.
+3
0
+3
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corazón blanco
Не важно какие у тебя клубные предпочтения, объективность должна быть всегда и тут сложно оспорить слова Рио.
+3
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Alimoff84
Ответ N1ghtwolf
Так-то он прав. Фердинанд , Невилл и прочие те ещё лицемеры. В бытность игроками ненавидели Сити и поливали их говном. Сейчас переобулись.
Инфантилизмом попахивает - естественно, будучи игроками МЮ, они таково не сказали бы и не подумали, а сейчас они эксперты на тв, которые стараются рассуждать объективно. Что здесь лицемерного?
+2
0
+2
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Роналду плачет
Ответ Михо
Кто это? Человек сыграл 4 минуты в сезоне и такие заявления😃
Какой-то ноунейм возомнил себя легендой клуба будто это он самолично забил Баварии два гола в концовке))
+1
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Тохир Анваров
😂😂😂
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Yu123
зачем пытаться переводить непереводимое?
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U
такой молодой, а уже такой дурак.
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