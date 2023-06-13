Игрок «Манчестер Юнайтед» Брэндон Уильямс высмеял победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

В финале турнира «горожане» одержали победу над «Интером» (1:0). После матча Уильямс выложил в своем инстаграм-аккаунте сторис с текстом «Никому не нужны второсортные» (защитник употребил вульгарное выражение «sloppy seconds» – Sports.ru).

После финала Рио Фердинанд заявил, что «Манчестер Сити» обессмертил себя. Уильямс ответил экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» в соцсети: «Держу пари, ты бы не поздравлял, будучи игроком. Так что придерживайся тех же моральных принципов. Достало лицемерие», – написал Брэндон.

Источник в «МЮ» сообщил, что в клубе разочарованы постами 22-летнего футболиста и что его высказывания «не приветствуются».