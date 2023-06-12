«Астон Вилла» хочет назначить Мончи. Отступные спортивного директора «Севильи» – 2 млн евро

Спортивный директор «Севильи» может оказаться в «Астон Вилле».

Клуб из Бирмингема хочет назначить испанского менеджера для тесного сотрудничества с тренером , с которым они сотрудничали ранее, сообщает The Guardian.

Отступные Мончи в «Севилье» – 2 млн евро. Отмечается, что к варианту с 54-летним менеджером обратились после того, как « » отказал Матеу Алемани из «Барселоны».

В планы Эмери на летнее трансферное окно входят покупки защитника, вингера и нападающего.

Два года Мончи в «Роме»: вышел в полуфинал ЛЧ, запорол летние трансферы, угрожал критикам и разрушил команду