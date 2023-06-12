«Астон Вилла» хочет назначить Мончи. Отступные спортивного директора «Севильи» – 2 млн евро

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Севилья Ла Лига Рамон Родригес Мончи Унаи Эмери Футбол

Спортивный директор «Севильи» может оказаться в «Астон Вилле».

Клуб из Бирмингема хочет назначить испанского менеджера для тесного сотрудничества с тренером Унаи Эмери, с которым они сотрудничали ранее, сообщает The Guardian.

Отступные Мончи в «Севилье» – 2 млн евро. Отмечается, что к варианту с 54-летним менеджером обратились после того, как «Астон Вилле» отказал Матеу Алемани из «Барселоны».

В планы Эмери на летнее трансферное окно входят покупки защитника, вингера и нападающего.

Два года Мончи в «Роме»: вышел в полуфинал ЛЧ, запорол летние трансферы, угрожал критикам и разрушил команду

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15 комментариев

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cektor
Ответ Филипп Петров
У спортдиров есть отступные? Ого
после того как Бавария купила Нагельсмана за 40 млн ,я ни чему не удивлюсь 0)
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Филипп Петров
У спортдиров есть отступные? Ого
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Evgen_Hazard
Только у АВ дела в гору пошли, как сразу решили взять шарлатана и раздавить клуб в зародыше
+1
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TravenS
Ответ Филипп Петров
У спортдиров есть отступные? Ого
Так они все на контрактах сидят, плюс отступные есть у каждого в Испании
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rigobersong
Ответ peterkorn
Рискованно, учитывая, что Мончи уже не смог показать свой привычный уровень в Роме. Вполне может быть, что его комфортная среда-Испания, а вне её работать получается куда хуже
Будто в Роме до Мончи и после него грандиозный успех был:) Да и за пару лет что мог Мончи там на руинах построить:) Астон Вилла с Эмери очень интересный проект:)
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peterkorn
Ответ rigobersong
Будто в Роме до Мончи и после него грандиозный успех был:) Да и за пару лет что мог Мончи там на руинах построить:) Астон Вилла с Эмери очень интересный проект:)
Я говорю скорее не обо всём проекте, а конкретно о работе спортдира. Мончи привёл в клуб, например, Пасторе, Шика, Нзонзи, Дефреля, Клюйверта. За них суммарно заплатили порядка 130 миллионов, в итоге ни один из них сейчас не играет за Рому, двоих продали с потерей в деньгах, один в постоянных арендах, двое ушли вообще бесплатно. И это только один пример. Не то что бы такие результаты работы можно назвать успешными
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dr. cage
Эмери без Мончи, деньги на ветер..
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& Co1366
АВ усиливается, неплохой тандем намечается.
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Сергей Орлов
С этим гением они в чемпионшип вылетят.
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Франческо Тотти
Пример Ромы ничему не учит?)
Понятное дело, люди учатся, совершенствуются, но пока Мончи - это ранний Эмери. Очень специфичный. Для Испании очень хорош, знает рынок, испаноязычных игроков, в Италии вообще не попал в среду.
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Милан137
Рад за Астон Виллу, клуб с историей и даже победой в ЛЧ ☝️...
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Милан137
Астон Вилла в 1982 году победила Баварию в финале ЛЧ ☝️...
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Екн Лор
Видимо хотят пойти по пути Вулверхэмптона, только там Мендеш португальцев привозит, а здесь Мончи будет завозить испанцев
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savik-A.M.
Ответ Филипп Петров
У спортдиров есть отступные? Ого
Досрочный разрыв контракта , даже у меня на обычной работе ( в смысле не спорт) , нельзя было разорвать просто так контракт в одностороннем порядке , что мне принесло очень много проблем когда я захотел уйти . А у него небось ещё и "подъемные" были в не слабую сумму
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