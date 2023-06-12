«Астон Вилла» хочет назначить Мончи. Отступные спортивного директора «Севильи» – 2 млн евро
Спортивный директор «Севильи» может оказаться в «Астон Вилле».
Клуб из Бирмингема хочет назначить испанского менеджера для тесного сотрудничества с тренером Унаи Эмери, с которым они сотрудничали ранее, сообщает The Guardian.
Отступные Мончи в «Севилье» – 2 млн евро. Отмечается, что к варианту с 54-летним менеджером обратились после того, как «Астон Вилле» отказал Матеу Алемани из «Барселоны».
В планы Эмери на летнее трансферное окно входят покупки защитника, вингера и нападающего.
Два года Мончи в «Роме»: вышел в полуфинал ЛЧ, запорол летние трансферы, угрожал критикам и разрушил команду
Понятное дело, люди учатся, совершенствуются, но пока Мончи - это ранний Эмери. Очень специфичный. Для Испании очень хорош, знает рынок, испаноязычных игроков, в Италии вообще не попал в среду.