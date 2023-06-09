«Аль-Ахли» готов предложить Марезу контракт с зарплатой 100 млн евро за два сезона

Рияду Марезу предложили контракт на 100 миллионов евро.

«Аль-Ахли» готов сделать предложение полузащитнику « » о двухлетнем соглашении.

Президент клуба из Саудовской Аварии Валид Муаат в Лондоне проводил встречи на предмет подписания контрактов с несколькими игроками, включая Мареза.

Отмечается, что футболист расстроен нехваткой игрового времени в «Ман Сити» в этом сезоне.

« » предлагает Марезу договор с окладом в размере 50 миллионов евро за сезон плюс бонусы по двухлетнему контракту с возможностью продления соглашения еще на сезон.

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