«Аль-Ахли» готов предложить Марезу контракт с зарплатой 100 млн евро за два сезона

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Рияд Марез Футбол

Рияду Марезу предложили контракт на 100 миллионов евро.

«Аль-Ахли» готов сделать предложение полузащитнику «Манчестер Сити» Рияду Мареза о двухлетнем соглашении.

Президент клуба из Саудовской Аварии Валид Муаат в Лондоне проводил встречи на предмет подписания контрактов с несколькими игроками, включая Мареза.

Отмечается, что футболист расстроен нехваткой игрового времени в «Ман Сити» в этом сезоне.

«Аль-Ахли» предлагает Марезу договор с окладом в размере 50 миллионов евро за сезон плюс бонусы по двухлетнему контракту с возможностью продления соглашения еще на сезон.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

12 комментариев

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Акира_1
Ответ prutikanne
Я бы хотела, чтобы Марез ещё поиграл в Европе.
А Марез, я думаю, хотел бы заработать себе и своим внукам на пенсию в Аравии)
+6
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+6
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Aristokrat_13
У них по ходу 100 миллионов это стартовая цена для всех
+3
0
+3
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prutikanne
Я бы хотела, чтобы Марез ещё поиграл в Европе.
+1
0
+1
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prutikanne
Кого ещё Саудиты хотят переманить к себе?
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TinTin
Уберите ребенка от компа директора, он походу что то нажмал и всем игрокам в европе предложение отправил
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Спартак Уокер
Он ещё пригодится Сити не стоит ехать в Аравию
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Dilshodbek.MU
Саудиты хотят всех известных футболистов мусульман к себе переманить?
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avcgloronalduMU
марезу в Европе играть и играть, другое дело,что он уже все выиграл уже с лестером
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Alex CSKA
Че они исполняют ? Берите меня …за пару миллионов я конечно похуже мареза , но не в 50 раз уж точно 😂
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Египетская Авария на деньги шейхов приглашает Мареза
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prutikanne
Ответ Акира_1
А Марез, я думаю, хотел бы заработать себе и своим внукам на пенсию в Аравии)
Ну это очевидно
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cektor
Ответ prutikanne
Кого ещё Саудиты хотят переманить к себе?
кокорина
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