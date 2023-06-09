Серб Рашович о «Динамо»: «Об уходе из Саудовской Аравии в Россию сейчас не может идти и речи»

Вук Рашович сказал, что не возглавит московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что « » ведет переговоры с 50-летним сербским тренером клуба « » из Саудовской Аравии.

«Несколько дней назад говорил, что скоро будет ясность, но из «Динамо» на меня так никто и не вышел. Был диалог с клубом, но руководство «Аль-Фейха» сразу дало понять, что не отпустит меня.

В Саудовской Аравии на меня рассчитывают, мы боремся за чемпионство, поэтому я никак не могу разорвать контракт с моим нынешним клубом – этой функции не предусмотрено.

Сейчас не может идти и речи о моем уходе из Саудовской Аравии в Россию», – сказал Рашович.

«Аль-Фейха» заняла 11-е место в завершившемся сезоне чемпионата Саудовской Аравии.

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