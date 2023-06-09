Серб Рашович о «Динамо»: «Об уходе из Саудовской Аравии в Россию сейчас не может идти и речи»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва высшая лига Саудовская Аравия Вук Рашович Аль-Фейха Футбол

Вук Рашович сказал, что не возглавит московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведет переговоры с 50-летним сербским тренером клуба «Аль-Фейха» из Саудовской Аравии.

«Несколько дней назад говорил, что скоро будет ясность, но из «Динамо» на меня так никто и не вышел. Был диалог с клубом, но руководство «Аль-Фейха» сразу дало понять, что не отпустит меня.

В Саудовской Аравии на меня рассчитывают, мы боремся за чемпионство, поэтому я никак не могу разорвать контракт с моим нынешним клубом – этой функции не предусмотрено.

Сейчас не может идти и речи о моем уходе из Саудовской Аравии в Россию», – сказал Рашович.

«Аль-Фейха» заняла 11-е место в завершившемся сезоне чемпионата Саудовской Аравии.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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24 комментария

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KeriLLo
Голый пистолет: Часть 2, все ждут
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Vadim225
Приквел вышел
+17
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T622222
Боремся за Чемпионство и 11-е место это как?????
+13
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Bartez1986
Аль-Фейха заняла 11 место, но борется за чемпионство. это как?
+8
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Three Days Grace
видимо артемка не заплатил шантажистам вот и сиквел подоспел)
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Roman Araslanov
Ответ KeriLLo
Голый пистолет: Часть 2, все ждут
Это не Гонсалу Рамуш и не Клинтон Н’Жи, поэтому новость об этом публиковать не будем. Потому что ЭТО ДРУГОЕ)
+6
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Кто составил коспекты Лобановского?
Где главная новость, спорц?
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Ярик01
Он еще и наркоман, с 11го место боремся за чемпионство,
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Брэд Либил
Ответ dimonivanov
фамилия знакомой показалась и действительно, в нулевых в КС засветился
Да. Легенда РФПЛ, сравнимая со Степаном Скочишубичем.
+2
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T622222
Он на 32 очка отстает от 1-го места! Срочно в наркологию сдавать анализы
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Ezra-Matthew Miller
Кривой перевод, видимо. Причина - не «борьба за чемпионство», а то, что Аль-Фейха сыграет осенью-зимой в группе Азиатской ЛЧ из-за победы в национальном кубке 2022 года
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Max9999
Надо больше денег дать. Заглушить шейхов бабосом!
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николай лавникевич
ну и слава богу, что его не будет ! он бредит на яву : " мы боремся за чемпионство ... " а в итоге 11-е место
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waleri
Да как можно променять такую манящую зелень Аравии!
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dimonivanov
фамилия знакомой показалась и действительно, в нулевых в КС засветился
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Hong Kil
Такой и нужен Дно! Будет с 11 места говорить про чемпионство. В РПЛ таких "чемпионов" через одного.
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Игорь Пичугин
А не замахнуться ли нам господа динамовцы, но Буняка.
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9черное
Давайте уже новость про Дзюбу. Уже можно
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Dima Maznev
это всё ни о чем. там дзюбиньо вторую серию слили
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MR Hahn
Было бы эпичнее, если бы его Зерг звали, конечно.
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Vano from Tbilisi
Ответ KeriLLo
Голый пистолет: Часть 2, все ждут
Кто?
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BARCA_10
Ответ T622222
Боремся за Чемпионство и 11-е место это как?????
он думает что счас из Европы ему подпишут 30+ летних игроков а-ля Азар, Бускетс Аубамеянг)
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