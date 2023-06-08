Товарищеский матч. Мексика обыграла Гватемалу

Теги результаты Сборная Мексики по футболу сборная Гватемалы товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная Мексики победила Гватемалу (2:0) в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Мексика – Гватемала 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
8 июня, 05.00, «Estadio de Futbol de Mazatlán»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 14, пенальти Хименес, 2:0 – 80 де ла Роса.
МексикаМалагон (Родригес, 46), Альварес, Араухо, Рейес (Сепульведа, 72), Гусман, Родригес (Антуна, 56), Сервантес, Альварадо (Чавес, 55), Эррера (Рейес, 72), Санчес, Хименес (де ла Роса, 72).
ГватемалаХаген, Моралес, Пинто, Самайоа, Мехия (Роблес, 77), Лопес (Апарисио, 66), Кастельянос (Секен, 67), Ардон, Саравия, Галиндо (Альтан, 77), Гарсия (Franco Aldana, 83).
Предупреждение:
Саравия (63).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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1 комментарий

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Юлия Закаблукова
За Гватемалу на воротах стоял бывший защитник зенита, норвежец
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