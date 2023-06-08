Товарищеский матч. Мексика обыграла Гватемалу
Сборная Мексики победила Гватемалу (2:0) в товарищеском матче.
Товарищеский матч
- Дата проведения
- 8 июня, 05.00, «Estadio de Futbol de Mazatlán»
- Голы:
- 1:0 – 14, пенальти Хименес, 2:0 – 80 де ла Роса.
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Мексика –
Малагон (Родригес, 46), Альварес, Араухо, Рейес (Сепульведа, 72), Гусман, Родригес (Антуна, 56), Сервантес, Альварадо (Чавес, 55), Эррера (Рейес, 72), Санчес, Хименес (де ла Роса, 72).
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Гватемала –
Хаген, Моралес, Пинто, Самайоа, Мехия (Роблес, 77), Лопес (Апарисио, 66), Кастельянос (Секен, 67), Ардон, Саравия, Галиндо (Альтан, 77), Гарсия (Franco Aldana, 83).
- Предупреждение:
- Саравия (63).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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