Товарищеский матч. США и Мексика сыграли 1:1

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Сборная США сыграла дома вничью с Мексикой (1:1) в товарищеском матче.

Товарищеский матч

США – Мексика 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
20 апреля, 05.00, «University of Phoenix Stadium»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 55 Антуна, 1:1 – 81 Феррейра.
СШАДжонсон, Йедлин, Циммерман, Лонг (Мязга, 70), Дест (Wiley, 90), Акоста, Сэндс, Моррис (Помикал, 89), Васкес (Моррис, 64), Феррейра, Коуэлл (Соньора, 64).
МексикаАсеведо, Араухо, Араухо, Рейес, Гусман, Гальярдо, Чавес, Санчес, Антуна, Вега (Родригес, 70), де ла Роса (Эррера, 87).
Предупреждения:
Соньора (69), Циммерман (89), Акоста (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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