Товарищеский матч. США и Мексика сыграли 1:1
Сборная США сыграла дома вничью с Мексикой (1:1) в товарищеском матче.
Товарищеский матч
- Дата проведения
- 20 апреля, 05.00, «University of Phoenix Stadium»
-
США –
Джонсон, Йедлин, Циммерман, Лонг (Мязга, 70), Дест (Wiley, 90), Акоста, Сэндс, Моррис (Помикал, 89), Васкес (Моррис, 64), Феррейра, Коуэлл (Соньора, 64).
-
Мексика –
Асеведо, Араухо, Араухо, Рейес, Гусман, Гальярдо, Чавес, Санчес, Антуна, Вега (Родригес, 70), де ла Роса (Эррера, 87).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
1 комментарий