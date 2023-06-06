Бейл о проблемах «Крыльев»: «Мы неплохо играли весь сезон, но почему-то не побеждали. Что-то ментально пошло не так»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Гленн Бейл Чемпионат.com Футбол

Гленн Бейл высказался о проблемах «Крыльев Советов» в сезоне Мир РПЛ.

Клуб из Самары занял 12‑е место, гарантирующее место в лиге на следующий сезон, обыграв в 30‑м туре «Спартак» (1:0).

«Очень хороший вопрос, почему «Крылья» оказались в такой тяжелой ситуации. Думаю, мы неплохо играли весь сезон, но почему-то не побеждали – что-то ментально пошло не так.

Мы были в тяжелой ситуации в матче с «Факелом», но все исправили. Я очень счастлив», – сказал защитник «Крыльев». 

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tommy Addams
думал Бейл в гольф играет а он в Крыльях
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
samarskij-kuzmich
Если не касаться темы судейства, Крылья реально пострадали от арбитров (где там этот гОлимов??), то проблема в том, что Осинькин ставил в стартовый состав не тех, кто сильнее, и надёжнее, а клиентов Андреева. Нет им доверия. В обороне Ломаев, Солдатенков и Горшков вытворяли просто треш. Бейл пытается подчистить и попадает в подставу. Также и с Барачем было. Не сказать, что Зотов теперь сильнее, чем Горшков, но уж точно порядочнее, без задней мысли,а значит надёжнее. И таких позиций несколько.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
samarskij-kuzmich
Сычевой регулярно забивал, но в Крыльях не забил ни одного гола с игры в РПЛ. Почему? Получается, что в Оренбурге была тактика при которой он забивал и приносил пользу команде. В Крыльях он забивать перестал. Значит проблема в Осинькине. Можно было бы рассуждать таким образом, что дескать Сычевой выполнял полезные функции в тактике Осинькина, а его желание забивать это эгоизм и т.д. Однако посмотрим на каком месте Оренбург и на каком Крылья. Судя по результату стратегия и тактика Оренбурга явно более успешна. Тогда почему Осинькин упёрся, как баран и упорно ставит одну и ту же схему? Ответ только один приходит - только в эту схему умеют играть андреевские.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Вот это уже в стиле спортс)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Finding Home
заголовок просто мечта.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Так-то оно так, но вот наблюдать за тем, как удаленный игрок сидит и веселится на трибуне, было странно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Если бы у Крыльев не воровали игроков они были бы в десятке точно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
О, валийская легенда следит за крыльями :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Проблема в использовании Писарского. Не хватило его голов. Не вижу трагедии, клуб это не обрушило. Обломы такого рода случаются в самых разных командах.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Ответ Спартак Уокер
Если бы у Крыльев не воровали игроков они были бы в десятке точно
А откуда все эти игроки в КС появились?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Викт0р Степанович
Главная причина - не зашла ставка на Писарского. Были и штанги и просто не попадал из убойных позиций. Возможно в следующем сезоне заиграет. А пока не получилось замены Глушенкову
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий