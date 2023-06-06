Бейл о проблемах «Крыльев»: «Мы неплохо играли весь сезон, но почему-то не побеждали. Что-то ментально пошло не так»

Гленн Бейл высказался о проблемах «Крыльев Советов» в сезоне Мир РПЛ.

Клуб из Самары занял 12‑е место, гарантирующее место в лиге на следующий сезон, обыграв в 30‑м туре «Спартак» (1:0).

«Очень хороший вопрос, почему « » оказались в такой тяжелой ситуации. Думаю, мы неплохо играли весь сезон, но почему-то не побеждали – что-то ментально пошло не так.

Мы были в тяжелой ситуации в матче с «Факелом», но все исправили. Я очень счастлив», – сказал защитник «Крыльев».

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