«МЮ» и Далот продлили контракт до 2028 года

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Диогу Далот Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Диогу Далотом.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года, в него включена опция продления еще на сезон. Предыдущий контракт португальца с «МЮ» действовал до лета 2024 года.

«Быть игроком «Манчестер Юнайтед» – одна из самых почетных миссий в футболе. За последние пять лет мы пережили невероятные моменты. Я очень вырос. С момента перехода моя страсть к этому клубу стала лишь сильнее.

Мы все чувствуем, что сейчас у «МЮ» начинается особенное приключение. Могу заверить вас, что отдам все силы, чтобы помочь команде достичь наших целей и заставить фанатов гордиться командой. Это стремление сохранится и на этой неделе, когда мы все напряженно сосредоточены на подготовке к финалу Кубка Англии», – сказал Далот.

Фото: manutd.com

В этом сезоне Диогу провел 42 матча за «МЮ», забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Статистику 24-летнего правого защитника, который выступает за клуб с июля 2018-го, можно найти здесь.

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27 комментариев

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Maasd4m
Все еще убежден, что он - не уровень МЮ. В атаке ничего выдающегося, в защите уступает конкуренту по позиции.
Вся его игра какая-то безыдейная.
Ну разве что Бруну будет не скучно.
+15
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**Iscander**
Ненормальные что-ли?
+8
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Любезный Коссутий
Далот однозначно прогрессирует.
в том сезоне 1+1 было, в этом 2+2, в следующем ждем 4+4
да и на ЧМ табуретку Канселу усадил на лавку.
лучший португальский правый защ, практически
как подмена Биссаке - топ вообще
+5
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гафаров
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+3
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ПравдоРуб
Вроде хорошо что подписали новый контракт, а с другой стороны это означает что на правый флаг никого не возьмут а надо бы
+3
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kokakoka
Хороший игрок для среднего клуба типа Фулхэма
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Адилжан Иманкулов
Продлили контракт чтоб продать а не бесплатно отпустили
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Bad_Panda
Ответ ПравдоРуб
Вроде хорошо что подписали новый контракт, а с другой стороны это означает что на правый флаг никого не возьмут а надо бы
Погоди, сейчас еще Ван-Биссаку продадут🤦‍♂️
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Today I feel Qatari
Ответ **Iscander**
Мне хочется видеть МЮ, в котором не будет , ни того не другого. Вроде ты и сам об этом постоянно пишешь. Но нет, давайте всех переподпишем, и будем бороться за кубок Лиги.
Если выбирать из вариантов Биссака-Далот-потенциальный Фримпонг, то я за Далота. Он наиболее обученный и статистически сбалансированный из всей этой троицы. Всех подписывать точно не будут - Забитцера с Вегхорстом отправляют обратно, Магуайру ищут новый клуб. Антони бы еще выгнать, но он любимчик Тен Хага, придется его терпеть
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**Iscander**
Ответ Today I feel Qatari
Далот - игрок с которым можно строить билдап. Недаром он Канселу на ЧМ на лавку усадил и по xA один из лидеров лиги среди защитников. Уровень Биссаки - сидеть в автобусе из пяти защитников отбиваясь от Сити и бегая в контры по конспектам Сульша. Тебе какой МЮ больше хочется видеть?
Мне хочется видеть МЮ, в котором не будет , ни того не другого. Вроде ты и сам об этом постоянно пишешь. Но нет, давайте всех переподпишем, и будем бороться за кубок Лиги.
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Today I feel Qatari
Ответ **Iscander**
Ну значит с такими как Далот, потолок это Кубок Лиги.
Далот - игрок с которым можно строить билдап. Недаром он Канселу на ЧМ на лавку усадил и по xA один из лидеров лиги среди защитников. Уровень Биссаки - сидеть в автобусе из пяти защитников отбиваясь от Сити и бегая в контры по конспектам Сульша. Тебе какой МЮ больше хочется видеть?
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**Iscander**
Ответ Today I feel Qatari
Одно из немногих грамотных решений Тен Хага. Далот на три башки сильнее распиаренного Биссаки, который кроме красивых подкатов не умеет ничего. Шарящие в продвинутой статистике меня поймут
Ну значит с такими как Далот, потолок это Кубок Лиги.
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SWAGG
Ответ Любезный Коссутий
Далот однозначно прогрессирует. в том сезоне 1+1 было, в этом 2+2, в следующем ждем 4+4 да и на ЧМ табуретку Канселу усадил на лавку. лучший португальский правый защ, практически как подмена Биссаке - топ вообще
по этой логике и Феликс лучше леау раз сантуш свыпускал его все матчи в старте
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Today I feel Qatari
Ответ Любезный Коссутий
Далот однозначно прогрессирует. в том сезоне 1+1 было, в этом 2+2, в следующем ждем 4+4 да и на ЧМ табуретку Канселу усадил на лавку. лучший португальский правый защ, практически как подмена Биссаке - топ вообще
Биссаку продадут обратно в КП или Вулвер, где ему самое место. Будет сидеть там в бусе и поражать публику своими подкатами
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Dm Kznts
Ответ Железный Манк
Как подменный - хорош. Но если в МЮ видят его основным... Грустьпечаль
на данный момент он подмена Биссаке
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coca boom
Зачем продлевать болвана-Далота? Ещё и на пять лет.
МЮ хочет вернуться к форме конца нулевых, но такие игроки как Далот будут только тормозить прогресс. Можно было за него миллионов 30 получить и забыть про него как страшный сон, тем более он во всех статах хуже Биссаки, который и в защите неплох, да и в атаке бывает поможет.
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rooney0186@mail.ru
Просто надо сказать , как есть !! Дадли не уровень мю , в каком бы , статусе не был бы клуб мю !
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Elik1989
Хоть убейте, но не пойму зачем он им. Не в атаке, не в защите он не силен. Просто игрок на поле, отбывающий номер.
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Today I feel Qatari
Одно из немногих грамотных решений Тен Хага. Далот на три башки сильнее распиаренного Биссаки, который кроме красивых подкатов не умеет ничего. Шарящие в продвинутой статистике меня поймут
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uefaligue
а где адепты рассказывающие что это моур его привел. зачем ваш клуб его переподписывает, если не хотел его? что с лицом?
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Dm Kznts
конкуренция Биссаке не помешает
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Железный Манк
Как подменный - хорош. Но если в МЮ видят его основным...
Грустьпечаль
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Vlad Good
Надеюсь это не значит Ван-Биссака аут
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Иван
Надеюсь он будет просто игроком ротации
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Paradisemon
Через 1-2 года продадут
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