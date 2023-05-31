«МЮ» и Далот продлили контракт до 2028 года

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Диогу Далотом.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года, в него включена опция продления еще на сезон. Предыдущий контракт португальца с «МЮ» действовал до лета 2024 года.

«Быть игроком « » – одна из самых почетных миссий в футболе. За последние пять лет мы пережили невероятные моменты. Я очень вырос. С момента перехода моя страсть к этому клубу стала лишь сильнее.

Мы все чувствуем, что сейчас у «МЮ» начинается особенное приключение. Могу заверить вас, что отдам все силы, чтобы помочь команде достичь наших целей и заставить фанатов гордиться командой. Это стремление сохранится и на этой неделе, когда мы все напряженно сосредоточены на подготовке к финалу Кубка Англии», – сказал .

Фото: manutd.com

В этом сезоне Диогу провел 42 матча за «МЮ», забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Статистику 24-летнего правого защитника, который выступает за клуб с июля 2018-го, можно найти здесь.

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