«Ливерпуль» назначил Йорга Шмадтке спортивным директором.

Клуб объявил о назначении немецкого менеджера на этот пост. Шмадтке приступит к работе 1 июня и сменит на посту спортивного директора Джулиана Уорда.

Ранее Йорг работал в «Вольфсбурге». Он провел в немецком клубе 4 года и ушел из него в январе 2023 года. Срок его контракта с « » не разглашается.

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