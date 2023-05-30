«Ливерпуль» назначил Йорга Шмадтке спортивным директором

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Футбол

«Ливерпуль» назначил Йорга Шмадтке спортивным директором.

Клуб объявил о назначении немецкого менеджера на этот пост. Шмадтке приступит к работе 1 июня и сменит на посту спортивного директора Джулиана Уорда.

Ранее Йорг работал в «Вольфсбурге». Он провел в немецком клубе 4 года и ушел из него в январе 2023 года. Срок его контракта с «Ливерпулем» не разглашается.

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16 комментариев

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Alex Cardo
Добро пожаловать, Олег Николаич! Ждём уже анонсированных ранее трансферов Данилюка и Соколика😎
+34
-1
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shishovv
В начале сезона был Шматко ёмоё
+11
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Красный чай
Ждал конечно более громкое имя, но на сезон другой это не самый плохой вариант неспроста же Юрген давно хотел с ним поработать.
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Великолепный Пеп
Ответ А.В.Бубнов
Настало время новых ловранов, клаванов, кариесов, кэролов, нунезов, кейт и балотель!
Странно это слышать от поклонника клуба, у которого самый дорогой трансфер каждого сезона за прошлые 4-5 лет (Санчо, Антони, де Бек, Магвайер) дичайший флоп

К слову: Рэшфорд только в этом сезоне после 7 лет в клубе показал статистику по голам на 90 минут лучше чем у Нуньеза в первом сезоне в кризисном ЛФК. примерно так выглядят "плохие" трансферы Ливерпуля в сравнении с лучшими ЦН Манчестера...
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diger499
Странно, что Ливерпуль из всего немецкого футбола выбрал именно Вольфсбург и берет оттуда уже второго директора. Вроде как не самый успешный клуб...
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Surviving
Это тот самый который Осимена за 3.5 миллиона продал?
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Пули Снегопада
более бездарного назначения я и не ожидал, зря только Майкла Эдвардса отпустили
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Alex Cardo
Ответ Красный чай
Ждал конечно более громкое имя, но на сезон другой это не самый плохой вариант неспроста же Юрген давно хотел с ним поработать.
Писали, что изначально контракт всего на 3 месяца, испытательный срок своего рода
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Красный чай
Ответ Alex Cardo
Писали, что изначально контракт всего на 3 месяца, испытательный срок своего рода
Ну похоже его берут для переговоров а цели будет назначать Юрген, потом подберут кого нибудь на долгосрочную перспективу.
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Kossuth
Хорошо ли это или нет.... Время покажет
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ta-tosha
Его берут пока на 3 месяца, дальнейшее сотрудничество будет зависеть от работы в летнее трансферное окно.
Я например этого не понимаю, что можно сделать за 3 месяца? Ну познакомится с клубом, подготовить первый драфт strategy vision на согласование руководству, это максимум
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Ksandvankneshas
Ответ Alex Cardo
Добро пожаловать, Олег Николаич! Ждём уже анонсированных ранее трансферов Данилюка и Соколика😎
Данилюк – перспективный защитник. Не удивлюсь, если и правда купят.
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ta-tosha
Ответ Пули Снегопада
более бездарного назначения я и не ожидал, зря только Майкла Эдвардса отпустили
Да, только он сам ушел, метил на GM но его вежливо бортанули, говорят
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