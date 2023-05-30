«Ливерпуль» назначил Йорга Шмадтке спортивным директором
«Ливерпуль» назначил Йорга Шмадтке спортивным директором.
Клуб объявил о назначении немецкого менеджера на этот пост. Шмадтке приступит к работе 1 июня и сменит на посту спортивного директора Джулиана Уорда.
Ранее Йорг работал в «Вольфсбурге». Он провел в немецком клубе 4 года и ушел из него в январе 2023 года. Срок его контракта с «Ливерпулем» не разглашается.
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К слову: Рэшфорд только в этом сезоне после 7 лет в клубе показал статистику по голам на 90 минут лучше чем у Нуньеза в первом сезоне в кризисном ЛФК. примерно так выглядят "плохие" трансферы Ливерпуля в сравнении с лучшими ЦН Манчестера...
Я например этого не понимаю, что можно сделать за 3 месяца? Ну познакомится с клубом, подготовить первый драфт strategy vision на согласование руководству, это максимум