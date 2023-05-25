«Сочи» подпишет хавбека «Браво» Крамарича летом. Словенец перейдет свободным агентом

«Сочи» летом подпишет словенского полузащитника Мартина Крамарича.

По информации « », 25-летний хавбек словенского « » перейдет в « » на правах свободного агента. Крамарич согласовал контракт с российским клубом на 3 года.

Мартин Крамарич выступал за молодежную сборную Словении и дважды становился чемпионом страны в составе « ».

В текущем сезоне Крамарич провел в чемпионате Словении 32 матча, забив 10 голов и отдав 10 голевых передач. Его подробная статистика доступна здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте