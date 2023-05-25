«Сочи» подпишет хавбека «Браво» Крамарича летом. Словенец перейдет свободным агентом
«Сочи» летом подпишет словенского полузащитника Мартина Крамарича.
По информации «СЭ», 25-летний хавбек словенского «Браво» перейдет в «Сочи» на правах свободного агента. Крамарич согласовал контракт с российским клубом на 3 года.
Мартин Крамарич выступал за молодежную сборную Словении и дважды становился чемпионом страны в составе «Марибора».
В текущем сезоне Крамарич провел в чемпионате Словении 32 матча, забив 10 голов и отдав 10 голевых передач. Его подробная статистика доступна здесь.
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