«Шеффилд Уэнсдей» после 0:4 в 1-м матче вышел в финал плей-офф 3-го дивизиона. В ответной игре 4-й гол забили на 98-й, а потом победили по пенальти
«Шеффилд Уэнсдей» после 0:4 в 1-м матче вышел в финал плей-офф за выход в Чемпионшип.
«Шеффилд» проиграл первый матч «Питерборо» со счетом 0:4, но в ответной игре одержал победу в основное время 4:0, забив 4-й мяч на 98-й минуте.
В овертайме «Питерборо» сделал счет 1:4. Но спустя 7 минут «Шеффилд Уэнсдей» забил 5-й мяч и затем выиграл в серии пенальти (5:3).
«Шеффилд Уэнсдей» стал первой командой в истории плей-офф Английской футбольной лиги (EFL), вышедшей в финал, несмотря на поражение в первом полуфинале с разницей в четыре мяча.
В другом полуфинале плей-офф встречаются «Барнсли» и «Болтон». Первый матч закончился вничью 1:1, а ответный пройдет сегодня, 19 мая.
Финал плей-офф состоится 29 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
- Дата проведения
- 18 мая, 22.00, «Хиллсборо»
- Голы:
- 1:0 – 9, пенальти Смит, 2:0 – 25 Грегори, 3:0 – 71 Джеймс, 4:0 – 90 Палмер, 4:1 – 105, автогол Грегори, 5:1 – 112 Патерсон.
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Шеффилд Уэнсдей –
Доусон, Патерсон, Джеймс (Волкс, 88), Ихьекве, Иорфа (Флинт, 90), Джонсон (Браун, 102), Палмер, Бэннан, Уиндасс, Смит, Грегори (Хант, 108).
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Питерборо –
Норрис, Кент, Эдвардс, Берроуз (Батлер, 46), Норберн, Тэйлор, Киприану (Джонс, 94), Поку (Найт, 80), Уорд (Томпсон, 46), Кларк-Харрис, Мэйсон-Кларк (Тшиманга, 120).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 5:3.
Отыгрались с 0:4 на 98-й минуте – чудо в подвале Англии! Вдохновлялись Лигой чемпионов 😳
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
И как правильно заметили ранее, про финал Чемпионшипа тоже ни слова, а там грядет сенсация
Ветеран Грегори в маске после срезки в свои ворота казался самым несчастным человеком на Земле, но команда сумела вернуть сказку (усилиями другого ветерана, который наверное уже десять лет как седой, но всё равно реактивный будто в юности).
Оставлю избитый комментарий, что сайту давно выгоднее накинуть на вентилятор , чем реально новостями заниматься
https://youtu.be/IgXh13RGUEQ
Спасибо, дружище!!!!
Даррену Муру вообще респектище за то как настроил парней