«Шеффилд Уэнсдей» после 0:4 в 1-м матче вышел в финал плей-офф 3-го дивизиона. В ответной игре 4-й гол забили на 98-й, а потом победили по пенальти

«Шеффилд Уэнсдей» после 0:4 в 1-м матче вышел в финал плей-офф за выход в Чемпионшип.

«Шеффилд» проиграл первый матч « » со счетом 0:4, но в ответной игре одержал победу в основное время 4:0, забив 4-й мяч на 98-й минуте.

В овертайме «Питерборо» сделал счет 1:4. Но спустя 7 минут « » забил 5-й мяч и затем выиграл в серии пенальти (5:3).

«Шеффилд Уэнсдей» стал первой командой в истории плей-офф Английской футбольной лиги (EFL), вышедшей в финал, несмотря на поражение в первом полуфинале с разницей в четыре мяча.

В другом полуфинале плей-офф встречаются «Барнсли» и «Болтон». Первый матч закончился вничью 1:1, а ответный пройдет сегодня, 19 мая.

Финал плей-офф состоится 29 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Отыгрались с 0:4 на 98-й минуте – чудо в подвале Англии! Вдохновлялись Лигой чемпионов 😳

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