«Шеффилд Уэнсдей» после 0:4 в 1-м матче вышел в финал плей-офф 3-го дивизиона. В ответной игре 4-й гол забили на 98-й, а потом победили по пенальти

Теги Болтон премьер-лига Англия Шеффилд Уэнсдей Барнсли рекорды чемпионшип Д3 Англия Питерборо Футбол

«Шеффилд Уэнсдей» после 0:4 в 1-м матче вышел в финал плей-офф за выход в Чемпионшип.

«Шеффилд» проиграл первый матч «Питерборо» со счетом 0:4, но в ответной игре одержал победу в основное время 4:0, забив 4-й мяч на 98-й минуте.

В овертайме «Питерборо» сделал счет 1:4. Но спустя 7 минут «Шеффилд Уэнсдей» забил 5-й мяч и затем выиграл в серии пенальти (5:3).

«Шеффилд Уэнсдей» стал первой командой в истории плей-офф Английской футбольной лиги (EFL), вышедшей в финал, несмотря на поражение в первом полуфинале с разницей в четыре мяча.

В другом полуфинале плей-офф встречаются «Барнсли» и «Болтон». Первый матч закончился вничью 1:1, а ответный пройдет сегодня, 19 мая.

Финал плей-офф состоится 29 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Шеффилд Уэнсдей – Питерборо 5:1 (2:0, 2:0, 0:1, 1:0), по пенальти - 5:3
Дата проведения
18 мая, 22.00, «Хиллсборо»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 9, пенальти Смит, 2:0 – 25 Грегори, 3:0 – 71 Джеймс, 4:0 – 90 Палмер, 4:1 – 105, автогол Грегори, 5:1 – 112 Патерсон.
Шеффилд УэнсдейДоусон, Патерсон, Джеймс (Волкс, 88), Ихьекве, Иорфа (Флинт, 90), Джонсон (Браун, 102), Палмер, Бэннан, Уиндасс, Смит, Грегори (Хант, 108).
ПитербороНоррис, Кент, Эдвардс, Берроуз (Батлер, 46), Норберн, Тэйлор, Киприану (Джонс, 94), Поку (Найт, 80), Уорд (Томпсон, 46), Кларк-Харрис, Мэйсон-Кларк (Тшиманга, 120).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 5:3.
Предупреждения:
Палмер (6), Киприану (16), Бэннан (47), Батлер (71), Тэйлор (87), Ихьекве (99), Хант (120).

Отыгрались с 0:4 на 98-й минуте – чудо в подвале Англии! Вдохновлялись Лигой чемпионов 😳

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

31 комментарий

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Oleg Olegov
Значит, ждём новый сезон Уэнсдей!)
+88
-1
+87
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Elf Dying
Ответ А. Мостовой
судья добавил 6 а забили на 8, вся суть.
Идеально оправдывдываешь свой ник
+54
0
+54
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WhitePeacock
Уэнсдэй совершили нечто невероятное,посмотрите обзор,просто невероятные эмоции которыми заряжаешься,а композиция Doris Day-Que Sera,Sera в исполнении фанатов после матча, добавила особые эмоции их празднованию
+29
0
+29
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Ярослав Гордеев
Новости уже 15 часов, и то если бы не комментарии на других ветках, то и не написали бы вовсе. Обращайте внимание на такие события, это гораздо важнее разбива интервью Мостового на 10 частей.
И как правильно заметили ранее, про финал Чемпионшипа тоже ни слова, а там грядет сенсация
+26
0
+26
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Under
Ответ Арман Бижанов
Айтекин был судьей
вы хоть смотрели или абы ляпнуть?
+16
0
+16
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steelsity
Ответ WhitePeacock
Уэнсдэй совершили нечто невероятное,посмотрите обзор,просто невероятные эмоции которыми заряжаешься,а композиция Doris Day-Que Sera,Sera в исполнении фанатов после матча, добавила особые эмоции их празднованию
Такой заряженности на борьбу, с первой по... сто двадцатую минуту, я никогда не видел!!! Мур здорово их мотивировал, они вышли уверенными, что всё ещё можно исправить и сыграл "на все деньги", выпустив всех доступных атакующих игроков, пожертвовав основным опорником Волксом. В интервью после матча, и Мур, и, забивший победный пенальти, Хант отмечали, что всю неделю отрабатывали пенальти!!! Плюс неимоверная поддержка Хиллсборо. Айорфу и Марвина Джонсона меняли, потому что у них банально сводило ноги. Патерсон, был момент в дополнительное время, бежал, падал от судорог, вставал, вступал в борьбу, выигрывал её, и опять падал, потому что ноги уже просто отказывали!!! Ну а Sera Sera во время празднования, это было просто восхитительно!!!
+16
0
+16
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Filipp Gorski
И все равно не постят новость о финале Лутона и Ковентри
+11
0
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Владимир Толстов
Ответ steelsity
Такой заряженности на борьбу, с первой по... сто двадцатую минуту, я никогда не видел!!! Мур здорово их мотивировал, они вышли уверенными, что всё ещё можно исправить и сыграл "на все деньги", выпустив всех доступных атакующих игроков, пожертвовав основным опорником Волксом. В интервью после матча, и Мур, и, забивший победный пенальти, Хант отмечали, что всю неделю отрабатывали пенальти!!! Плюс неимоверная поддержка Хиллсборо. Айорфу и Марвина Джонсона меняли, потому что у них банально сводило ноги. Патерсон, был момент в дополнительное время, бежал, падал от судорог, вставал, вступал в борьбу, выигрывал её, и опять падал, потому что ноги уже просто отказывали!!! Ну а Sera Sera во время празднования, это было просто восхитительно!!!
Поздравляю и желаю удачи в финале!

Ветеран Грегори в маске после срезки в свои ворота казался самым несчастным человеком на Земле, но команда сумела вернуть сказку (усилиями другого ветерана, который наверное уже десять лет как седой, но всё равно реактивный будто в юности).
+8
0
+8
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Михаил Опякин
Чудно всё это, за это и любят спорт
+6
0
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Ivas715
Ответ Ярослав Гордеев
Новости уже 15 часов, и то если бы не комментарии на других ветках, то и не написали бы вовсе. Обращайте внимание на такие события, это гораздо важнее разбива интервью Мостового на 10 частей. И как правильно заметили ранее, про финал Чемпионшипа тоже ни слова, а там грядет сенсация
Согласен, но уже не удивляюсь, к сожалению.
Оставлю избитый комментарий, что сайту давно выгоднее накинуть на вентилятор , чем реально новостями заниматься
+4
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Дядя Артем
Дэнс Дэнс Дэнс
+2
0
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Green grass
Обзор матча
https://youtu.be/IgXh13RGUEQ
+2
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Vedved
Ответ Under
суть чего?
Суть его ника - очевидно же 😀
+2
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D3xTer
Ответ Ярослав Гордеев
Новости уже 15 часов, и то если бы не комментарии на других ветках, то и не написали бы вовсе. Обращайте внимание на такие события, это гораздо важнее разбива интервью Мостового на 10 частей. И как правильно заметили ранее, про финал Чемпионшипа тоже ни слова, а там грядет сенсация
дааа! Лутон против Ковентри вообще нежданчик конечно
+1
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Евгений Пантелеев
Ответ steelsity
Такой заряженности на борьбу, с первой по... сто двадцатую минуту, я никогда не видел!!! Мур здорово их мотивировал, они вышли уверенными, что всё ещё можно исправить и сыграл "на все деньги", выпустив всех доступных атакующих игроков, пожертвовав основным опорником Волксом. В интервью после матча, и Мур, и, забивший победный пенальти, Хант отмечали, что всю неделю отрабатывали пенальти!!! Плюс неимоверная поддержка Хиллсборо. Айорфу и Марвина Джонсона меняли, потому что у них банально сводило ноги. Патерсон, был момент в дополнительное время, бежал, падал от судорог, вставал, вступал в борьбу, выигрывал её, и опять падал, потому что ноги уже просто отказывали!!! Ну а Sera Sera во время празднования, это было просто восхитительно!!!
Я счастлив ! Спасибо, Уэнсдей !
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steelsity
Ответ Владимир Толстов
Поздравляю и желаю удачи в финале! Ветеран Грегори в маске после срезки в свои ворота казался самым несчастным человеком на Земле, но команда сумела вернуть сказку (усилиями другого ветерана, который наверное уже десять лет как седой, но всё равно реактивный будто в юности).
Так ему 28 всего!!!))) Вчера был абсолютно лучшим на поле!!!
Спасибо, дружище!!!!
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Игровой канал Вулкан
Ответ А. Мостовой
судья добавил 6 а забили на 8, вся суть.
Там они тянули время
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BarCa
А за выход АПЛ и о полуфиналах Чемпионшипа, почему мало новостей? Сандерленд проиграл полуфинал Лутону, а Ковентри выиграл другой полуфинал. Помню Ковентри из 90-з, так что жду из в АПЛ. Лутон- Ковентри финал за выход в АПЛ.
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master_of_dzen
Уэнсдей красавчики, оч надеюсь что вернутся в шип. До сих пор обидно за финал проигранный Халлу несколько лет назад(
Даррену Муру вообще респектище за то как настроил парней
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Be_Cos
Когда меня спрашивают, почему я так люблю английский футбол:
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Under
Ответ А. Мостовой
судья добавил 6 а забили на 8, вся суть.
суть чего?
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Alexander Rakhilkin
Всё, что надо знать об английском футболе - это больше, чем игра https://www.youtube.com/watch?v=HqV7L2r1oIo
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United_LP
Красава
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Токсик
Хотелось бы видеть больше свежих команд, типа Брентфорда, Фореста, Лидса. Эти лифты, Борнмуты и Норвичи, скучны и неинтересны
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kokakoka
Тем обиднее будет, если в финале проиграют
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