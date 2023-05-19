«Ведущие клубы Европы не позволят себе пользоваться таким фокусом-покусом». Директор «Зенита» Медведев о приостановке контрактов

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Матч ТВ Футбол

Александр Медведев считает, что игроки «Зенита» не приостановят контракты.

– Чемпионский состав будет сложно удержать? Пишут про интерес из Европы к Клаудиньо и другим легионерам.

– Всегда только радовался, когда наши игроки переходили в ведущие европейские клубы, были востребованы, при этом трансферы были еще и финансово успешны для «Зенита». Список большой, начиная с Паредеса, ставшего в итоге чемпионом мира.

Но об изменениях мы будем говорить, когда возможность для этих изменений появится. Да, интерес из Европы к нашим ведущим игрокам есть. Было бы странно, если бы его не было. Если кто‑то думает, что за нашим чемпионатом сейчас не следят, то это не так. И не только скауты, но и спортивные директоры и тренеры.

– У вас есть гарантия, что никто из легионеров не воспользуется приостановкой контракта от ФИФА?

– У нас никто не уехал, и, надеюсь, никто не уедет. Знаете, есть выражение «жизнь нужно прожить так, чтобы не было обидно за бесцельно прожитые годы». Уверен, что ведущие клубы Европы никогда не позволят себе воспользоваться таким фокусом‑покусом, – сказал генеральный директор «Зенита».

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30 комментариев

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Сергей Галынский
Ответ n9mn977m27
Монополизированными национальными богатствами ведущие клубы Европы тоже не пользуются
Конечно,поэтому пользуются национальными богатствами Саудовской Аравии,Катара,ОАЭ
+55
-7
+48
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dreamstep
Латиноамериканцы никак к Европе не относятся, а тем более зарплаты у них наверняка огромные, так что и нет смысла приостанавливать контракт, заниматься ерундой.
+12
-1
+11
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Aleksey Yashin
А не ведущие еще как пользовались. Спросите Рубин, Краснодар, ЦСКА и другие клубы
+10
0
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KOTOV71
Ответ n9mn977m27
Ну, например, почему-то то прибыль от того же самого «национального богатства» Норвегии идёт на пенсии и страхование граждан страны, а не на покупки латиносов за 20-30 миллионов евро)
Что бы получать пенсию, её надо Заработать,а не ждать,что Газпром вам её начислит.
+19
-9
+10
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Дмитрий9779
Ответ n9mn977m27
Ну, например, почему-то то прибыль от того же самого «национального богатства» Норвегии идёт на пенсии и страхование граждан страны, а не на покупки латиносов за 20-30 миллионов евро)
Ну например газификация Норвегии,внимание!!!0,3%,в России 73%,к 2030 году 80%

И да,а что про нефть молчишь?Почему ипотека не 2-3%,почему полностью гос.Локо покупает Тикнизянов по 8?Это другое?
+8
-1
+7
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n9mn977m27
Ответ Volgogradets
А какие национальные богатства у нищей Европы, которая кормится за счет арабских кошельков?
Ну, например, почему-то то прибыль от того же самого «национального богатства» Норвегии идёт на пенсии и страхование граждан страны, а не на покупки латиносов за 20-30 миллионов евро)
+17
-12
+5
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KOTOV71
Ответ Mark Guliants
В России пенсии хорошие только у депутатов и силовиков. Получается, есть только 2 пути?
Эмигрируй.
+6
-2
+4
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SMART789
Ответ n9mn977m27
Монополизированными национальными богатствами ведущие клубы Европы тоже не пользуются
Пользуются
МанСити, ПСЖ
+4
-1
+3
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KOTOV71
Ответ n9mn977m27
Чтобы приобретать футболистов за высокую цену тоже нужно быть прибыльным клубом, а не ждать что Газпром все проспонсирует Хотя в случае с Зенитом это работает
Недавно тут была статья " кто сколько заработал", Зенит больше всех. Надо самим зарабатывать,а не завидовать.
+4
-1
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n9mn977m27
Монополизированными национальными богатствами ведущие клубы Европы тоже не пользуются
+32
-29
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ЛексЛютый
Ответ Mark Guliants
В России пенсии хорошие только у депутатов и силовиков. Получается, есть только 2 пути?
Получается, пора бы тебе уехать за красивой и справедливой жизнью?
+4
-1
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Tydeus
Ответ n9mn977m27
Монополизированными национальными богатствами ведущие клубы Европы тоже не пользуются
Интересно, тот, кто ставит этому комментарию плюсы, знает о существовании Ман Сити, ПСЖ и Ньюкасла?
+3
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munhin
Ответ Wiley Fox
Клоун пихает пример паредеса, который нулевой. И в ПСЖ он только попал по сделке помощи Катару с получением ЧМ
Вы о Леандро Паредесе, чемпионе мира-2022 в составе сборной Аргентины? )
+4
-1
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Volgogradets
Ответ n9mn977m27
Монополизированными национальными богатствами ведущие клубы Европы тоже не пользуются
А какие национальные богатства у нищей Европы, которая кормится за счет арабских кошельков?
+16
-14
+2
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Mark Guliants
Ответ KOTOV71
Что бы получать пенсию, её надо Заработать,а не ждать,что Газпром вам её начислит.
В России пенсии хорошие только у депутатов и силовиков. Получается, есть только 2 пути?
+2
-1
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Алексей Крапивкин
Ответ dreamstep
Латиноамериканцы никак к Европе не относятся, а тем более зарплаты у них наверняка огромные, так что и нет смысла приостанавливать контракт, заниматься ерундой.
Ну так на них никто не давит. Того же Нормана отказались вызывать в сборную из-за того, что он играет в Динамо.
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Мукунку хороший
Ответ Фифа Алекс
все кто Медведев что вы курите ребята?)
Охотничьи)
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Ренат Довлятчин
Наполи провернул вполне себе многоходовочку с хвичей, в которой был такой фокус-покус
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GerbertS
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<~Inter~>
Этим пользуются игроки и их агенты в первую очередь
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GenchiK
Ответ n9mn977m27
Чтобы приобретать футболистов за высокую цену тоже нужно быть прибыльным клубом, а не ждать что Газпром все проспонсирует Хотя в случае с Зенитом это работает
Чтобы быть конкурентом тому же Зениту нужно не тратить деньги частной нефтяной компании России, приобретённой в лихие девяностые за копейки, на покупки типа Педро Роша за 12 лямов. Ноунейм сопоставим с покупкой Клаудиньо! Почувствуй разницу!
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