«Winline Герои РПЛ». Главное о премии года

Winline Герои РПЛ – главная футбольная премия года, которая будет вручаться лучшим из лучших по итогам сезона 22/23 Мир Российской премьер-лиги

Новая история

Премия учреждена Мир РПЛ в 2023 году при поддержке компании Winline. По итогам сезона 2022/23 победители будут определены в 15 номинациях, в восьми из которых лауреатами за спортивные достижения станут футболисты и лучший тренер. Соискатели остальных семи будут отмечены за работу в области продвижения и маркетинга.

Winline Герои РПЛ – первый шаг к признанию заслуг всех тех, кто своей игрой на поле и работой вне его, вносит неоценимый вклад в развитие и популяризацию не только лиги, но и всего российского футбола. Премия объединит на одной площадке всех представителей футбольной семьи.

В каких номинациях будут отмечаться достижения?

Блок «Спорт»: Игрок сезона, Гол сезона, Ассист сезона, Тренер сезона, Нападающий сезона, Защитник сезона, Полузащитник сезона, Вратарь сезона;

Блок «Маркетинг»: Самый медийный футболист, Комментатор сезона, Matchday сезона, Промо к матчу сезона, Социальный проект сезона, Мерч сезона, Журналист или блогер сезона

Кто будет выбирать лучших?

Впервые в истории лучших по итогам чемпионата страны будет определять, без преувеличения, все футбольное сообщество. В голосовании на разных этапах будут задействованы спортивные журналисты и блогеры, болельщики, тренеры и капитаны команд, футбольные эксперты, спортивные менеджеры, журналисты и блогеры.

Когда и как будет проходить голосование?

Голосование пройдёт с 12 мая по 2 июня 2023 года. Открытым для всех специалистов, любителей футбола и болельщиков оно будет в девяти из пятнадцати номинаций в период с 18 по 24 мая включительно.

Победители премии в номинациях блока «Спорт» и номинации «Лучший комментатор» определяются с помощью голосования на цифровой платформе премии в 3 этапа.

На первом этапе (с 15 по 18 мая включительно) с помощью цифровой платформы премии проводится голосование для определения шорт-листа претендентов в номинациях премии блока «Спорт», а также номинации «Комментатор сезона». В голосовании участвуют журналисты ведущих спортивных медиа.

Лонг-лист из которого предстоит выбирать представителям СМИ будет составлен Лигой в зависимости от спортивных достижений, сыгранных матчей и иных показателей.

На втором этапе (с 20 по 27 мая включительно) с помощью цифровой платформы премии проводится открытое голосование, в котором может принять участие любой пользователь, авторизовавшийся на цифровой платформе премии, в том числе журналисты голосовавшие на первом этапе и эксперты, которым предстоит голосовать на третьем.

Победителей премии на третьем этапе (с 29 мая по 2 июня включительно) определяет экспертная комиссия Премии с помощью закрытого голосования на цифровой платформе премии по адресу https://sprts.cc/winline

При равенстве очков у номинантов после голосования экспертной комиссии преимущество получает тот, кто получил больше голосов болельщиков на втором этапе премии.

Экспертная комиссия премии состоит из действующих тренеров или в случае отсутствия такового – исполняющих обязанности главного тренера всех клубов РПЛ, капитанов команд клубов РПЛ и десяти футбольных экспертов из числа легенд РПЛ и комментаторов Матч ТВ. .

Футбольными экспертами, которые вместе с главными тренерами команд будут определять победителей, выступят комментаторы Матч Премьер Константин Генич, Роман Трушечкин, Дмитрий Дерунец, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин, а также легенды РПЛ Андрей Аршавин, Олег Корнаухов, Владимир Быстров, Андрей Тихонов, Никита Баженов.

Практически в таком составе эксперты на протяжении сезона определяли Winline Лучшего игрока, тренера и гол месяца.

Кто будет определять лучших в области маркетинга?

В пяти номинациях блока «Маркетинг» победителей будет выбирать специальная маркетинговая комиссия, которая будет собрана лигой, а лучшего журналиста или блогера выберут футболисты и тренеры на третьем этапе.

Все члены маркетинговой комиссии могут также принять участие в голосовании на втором, открытом для всех желающих, этапе.

В состав комиссии войдут 20 человек – по одному представителю маркетингового департамента Лиги, каждого из 16 клубов, основного вещателя Лиги – Матч ТВ, а также партнеров Лиги – компаний МИР и Winline

Представители клубов и партнеров Лиги вправе отдавать голос за собственный кейс в области маркетинга

Wild Card? Как и почему?

Футболисты, которые в течение сезона становились обладателями награды Winline лучший игрок месяца РПЛ, автоматически проходят во второй этап голосования. В общей сложности во второй этап выйдут 30 игроков. Таким образом, на первом этапе представителям СМИ предстоит выбрать 23 претендентов из 93 футболистов.

Тренеры, которые более одного раза в течение сезона становились обладателями награды Winline лучший тренер месяца, автоматически выходят во второй этап голосования. В общей сложности во второй этап выйдут 5 тренеров. Таким образом, представителям СМИ предстоит выбрать 3 претендентов из 9 тренеров.

Символическая сборная сезона

По итогам голосования болельщиков в рамках номинаций спортивного блока, лигой будет составлена символическая сборная сезона.

Грандиозное завершение сезона

Торжественная церемония, на которой будут объявлены имена победителей и вручены награды, пройдет 4 июня 2023 в концертном зале «Барвиха» в Москве. Масштабное мероприятие в формате black tie и соберет на одной площадке максимальное количество представителей российской футбольной индустрии в истории.

Партнером Премии является букмекерская компания Winline

Букмекерская компания Winline – один из лидеров индустрии ставок на спорт в России, партнер ведущих российских и международных турниров и клубов.

Winline развивает и популяризирует спорт во всех его проявлениях – от внедрения уникальных развлекательных механик для болельщиков в дни матчей до разработки совместных инициатив с клубами и лигами-партнерами.