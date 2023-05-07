«Реал» – 4-й в топ-лигах Европы клуб, бравший Кубок страны 20+ раз

Теги Бавария Кубок Германии Барселона Реал Мадрид Атлетик Кубок Испании Футбол

«Реал» победил «Осасуну» (2:1) в финале Кубка Испании.

Мадридцы стали 4-м в топ-5 лигах Европы клубом, выигрывавшим национальный Кубок не менее 20 раз.

Рекордсмен – «Барселона» с 31 победами, вторым идет «Атлетик» – 23.

«Бавария», как и «Реал», 20 раз выигрывала Кубок страны.

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19 комментариев

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Ебздрогыч
Довольно неожиданно узнать, что Атлетик брал кубок чаще Реала
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Андрей Хенто
Ответ Олег М
Все таки барса великий клуб
В этом списке все великие клубы: испанское класико (Мадрид, Барселона, Атлетик Бильбао) единственные три клуба, которые за свою историю никогда не покидали высший дивизион испанского футбола + Бавария которая в представлении также не нуждается.
+28
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Mister Ghost
Ответ Предан Мадриду!!!
да! ведь в Лч выигрывает же, пока я не помню когда он проигрывал в финале лч
Ахах поражаюсь такой логике некоторых фанатиков)
Когда Реал 6 лет подряд в 1/8 вылетал в 2000 годах тоже забивал на этот кубок ради лч?))
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Tristan...
Ответ Предан Мадриду!!!
просто Реал забил на этот кубок судя по всему
Поэтому проиграл в 20 финалах из 40?
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Emik.
Ответ Олег М
Все таки барса великий клуб
А Реал космос!! Четырнадцать раз ЛЧ.
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Экселлент
Ответ Брулин
Очень жаль Осасуну. В основное время счет был бы более справедлив ничейный.
Да что её жалеть то? тот факт,что они вышли в финал уже достижение, ну и в финале тоже достойно смотрелись,хоть и проиграли
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Dikki Shelton
Здесь Реалу еще есть к чему стремиться. 👌
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Брулин
Очень жаль Осасуну. В основное время счет был бы более справедлив ничейный.
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bam bam
давайте считать только 30+.
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Tristan...
Ответ Предан Мадриду!!!
да! ведь в Лч выигрывает же, пока я не помню когда он проигрывал в финале лч
Зачем тогда выходить в финал, если кубок не нужен?

В финале ЛЧ прошлого сезона должны были проиграть. Ливерпуль был лучше по всем показателям, кроме чудовищной нереализации своих моментов, ну там Куртуа поймал кураж и вытащил финал
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Tristan...
Ответ Предан Мадриду!!!
ты сравниваешь лч с кк? вау
Где такое сравнение видишь?

Ты говорил, что Реал забил на кубок. Но в таком случае, зачем выходили в финал 40 раз?

По такой же логике фаны Ювентуса могут оправдывать рекордные поражения в финалах ЛЧ, типо забили на ЛЧ, ведь проигрывали в 7 финалах из 9
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MADRiD_00
Ответ Экселлент
Да что её жалеть то? тот факт,что они вышли в финал уже достижение, ну и в финале тоже достойно смотрелись,хоть и проиграли
Полностью согласен с вами. Они сражались достойно.
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