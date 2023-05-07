«Реал» – 4-й в топ-лигах Европы клуб, бравший Кубок страны 20+ раз

« » победил «Осасуну» (2:1) в финале Кубка Испании.

Мадридцы стали 4-м в топ-5 лигах Европы клубом, выигрывавшим национальный не менее 20 раз.

Рекордсмен – « » с 31 победами, вторым идет « » – 23.

« », как и «Реал», 20 раз выигрывала Кубок страны.

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