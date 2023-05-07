«Реал» – 4-й в топ-лигах Европы клуб, бравший Кубок страны 20+ раз
«Реал» победил «Осасуну» (2:1) в финале Кубка Испании.
Мадридцы стали 4-м в топ-5 лигах Европы клубом, выигрывавшим национальный Кубок не менее 20 раз.
Рекордсмен – «Барселона» с 31 победами, вторым идет «Атлетик» – 23.
«Бавария», как и «Реал», 20 раз выигрывала Кубок страны.
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Когда Реал 6 лет подряд в 1/8 вылетал в 2000 годах тоже забивал на этот кубок ради лч?))
В финале ЛЧ прошлого сезона должны были проиграть. Ливерпуль был лучше по всем показателям, кроме чудовищной нереализации своих моментов, ну там Куртуа поймал кураж и вытащил финал
Ты говорил, что Реал забил на кубок. Но в таком случае, зачем выходили в финал 40 раз?
По такой же логике фаны Ювентуса могут оправдывать рекордные поражения в финалах ЛЧ, типо забили на ЛЧ, ведь проигрывали в 7 финалах из 9