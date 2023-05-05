«Не надо трогать Месси, что бы он ни делал. Я люблю его, мы его не заслуживаем». Тренер «Нанта» Комбуаре о конфликте «ПСЖ» и Лео

Теги ПСЖ Нант Лионель Месси лига 1 Франция Антуан Комбуаре Футбол

Экс-игрок и тренер «ПСЖ» Антуан Комбуаре поддержал Лионеля Месси.

Ранее парижский клуб отстранил аргентинца на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Он пропустит матчи против «Труа» и «Аяччо».

«Больше всего меня беспокоит то, что происходит линчевание. Меня это раздражает. Я всегда говорил: не надо трогать Месси. Что бы он ни делал.

Мне нравится этот игрок. Мне плевать, когда говорят, что он не бегает по полю. Если бы у меня в команде был Месси, я бы посоветовал ему оставаться впереди, никогда не защищаться. Я хотел бы видеть, как он получает удовольствие, сияет. Это мое мнение, мнение энтузиаста.

Мне жаль, что сейчас происходит такое. Мы не трогаем Месси. Я ведь понятно говорю, по-французски? Мы не трогаем Месси! Я влюблен в этого игрока.

Месси собирается уйти? Я счастлив, мы его не заслуживаем. Я люблю Месси. Мы не трогаем Месси, понимаете? Спасибо, Месси! Я бы заплатил за то, чтобы посмотреть, как он играет!» - сказал тренер «Нанта».

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

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73 комментария

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БляхаджинсКарпина
это ригоберка интервью что ли давал?
+92
-15
+77
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Schiaff1no
Звучит как чистой воды троллинг
+52
-11
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Дым
Прошла зима, настало лето, - Спасибо, Лионель за это!
+36
-3
+33
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Moscwow
Ответ БляхаджинсКарпина
это ригоберка интервью что ли давал?
Климову
+30
-4
+26
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S1rAlex
Ответ БляхаджинсКарпина
это ригоберка интервью что ли давал?
ахах, такое ощущение, что да)
+20
-2
+18
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S100 Winner
Зато надо трогать Роналду, придираясь к любой мелочи и превращая из мухи в слона любую его оплошность. Это ведь другое
+39
-23
+16
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Нефанатик
Понятно что с Месси в составе против ПСЖ играть проще.
+24
-9
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Ебздрогыч
Адепты церкви святого Лионеля
+17
-5
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Оригинальный Ник
Ответ AminO2
Неблагодарные твари. Месси принес огромные средства и привлек внимание всего мира к этому стартапу, выиграл два чемпионата подряд, решив в ключевых матчах. Французский специалист выразил мнение всего нормального футбольного сообщества
Да, нелепые вылеты в ⅛ лч привлекли много внимания, тут ты прав. А поводу чемпионата: Лига 1 — это лига одной команды, которую ПСЖ брал до Месси и будет брать после Месси, никаких ключевых матчей там нет
+10
-2
+8
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The Best
Ответ БляхаджинсКарпина
это ригоберка интервью что ли давал?
Это Олежик,судя по тому как он часто пишет про Месси боготворя его в каждом комментарии)
+8
-1
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HI MARS
Не тронь . . . - вонять не будет?
+13
-8
+5
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Оригинальный Ник
Ответ Oleg
Лилль, Монако)
Чемпионы Франции с сезона 12/13:
ПСЖ
ПСЖ
ПСЖ
ПСЖ
Монако
ПСЖ
ПСЖ
ПСЖ
Лилль

можешь ещё скобочек понаставить
+6
-2
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gPk
Ответ S100 Winner
Зато надо трогать Роналду, придираясь к любой мелочи и превращая из мухи в слона любую его оплошность. Это ведь другое
Оплошность- это его гениальные 0+0 в 5 плей-офф ЧМ)))
+15
-11
+4
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Alexander p.
Ну это уже фанатизм, какой бы игрок не был его будут критиковать, идеальных не бывает.
+6
-2
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Философ Востока
Фабрицио Романо: Сегодня мозг тренера Нанта взломал пользователь sports.ru Игорь Климов, именно этим фактом обусловливаются слова сказанные ранее, в данный момент с тренером всё в норме.
+4
-1
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Syndycate
Ответ AminO2
Неблагодарные твари. Месси принес огромные средства и привлек внимание всего мира к этому стартапу, выиграл два чемпионата подряд, решив в ключевых матчах. Французский специалист выразил мнение всего нормального футбольного сообщества
"выиграл два чемпионата подряд" - ахахаха😂
Чел, ПСЖ чемпионство за последние 11 лет выигрывал 9 раз)
+4
-1
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Nubreed
Ну вот в Париже его и не трогают и как видно зря, он же от рук отбился уже.
Я бы ещё понял если бы это говорил аргентинец..
+2
0
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Temp LC
Ответ Oleg
И минусы мне никак не помогут роналду))) У вас сейчас есть редкая возможность похейтить Лео, дерзайте, только исторически Месси теперь навсегда выше по статусу и это уже не изменить) Без ЧМ в один ряд с Лео, Диего и Пеле не встать.
Так ты сам ярый хейтер Роналду. В любой ситуации сразу начинаешь его оскорблять и поливать грязью. Даже там где о нём даже просто додуматься нельзя ты вспоминаешь. Ты как попугай повторяешь одно и тоже из-за дня в день. И ты хочешь сказать, что это не так?
+3
-1
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Oleg
Ответ S100 Winner
Зато надо трогать Роналду, придираясь к любой мелочи и превращая из мухи в слона любую его оплошность. Это ведь другое
Месси же не виноват что роналду не состоялся как настоящая легенда, покорившая самую большую вершину в футболе ЧМ.
Он не Месси, Пеле, Марадона, поэтому вы и обижены на Лео ибо аргентинец сумел, а ваш кумир нет.
+11
-9
+2
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HI MARS
Хитёр тренер Нанта.Ведь конкурентам только в радость такой слабый и скандальный ПСЖ
+10
-8
+2
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хавбек+
Ответ Oleg
Нет никакого троллинга, что фанаты бездаря роналду кивают с больной головы на здоровую. Поддержка Месси идет от всего мирового сообщества, достаточно выйти за пределы спортс в твиттер, инстаграм, фейсбук.
пофиг на кринжа и кринжесси, мы сюда веселиться заходим))
+3
-2
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Emma Nevskaia
Ответ БляхаджинсКарпина
это ригоберка интервью что ли давал?
какой ор 🤣
+2
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udiekemen
Ответ London.is.blue
Просто адекватное мнение. Парижское шапито решили скинуть все неудачи на Месси, но забыло что Месси для футбола важнее всей истории ПСЖ. Да и будущего.
Когда команда выигрывает - Месси гений, сам один затащил
Когда проигрывают - ПСЖ дно, Месси единственный кто старался
А это всё логично?)
+8
-7
+1
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S H A R K
Ответ S100 Winner
Зато надо трогать Роналду, придираясь к любой мелочи и превращая из мухи в слона любую его оплошность. Это ведь другое
Месси до Роналду в этом плане ещё далеко
+6
-5
+1
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udiekemen
Ответ Oleg
Точку поставил Месси, выиграв ЧМ. Ты ж все понимаешь)
Я понимаю то что Роналду и без ЧМ будут считать одним из лучших игроков в истории) если не лучший (ведь у каждого своё мнение) и ты это оч хорошо понимаешь Олег)
+2
-1
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