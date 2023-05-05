«Не надо трогать Месси, что бы он ни делал. Я люблю его, мы его не заслуживаем». Тренер «Нанта» Комбуаре о конфликте «ПСЖ» и Лео
Экс-игрок и тренер «ПСЖ» Антуан Комбуаре поддержал Лионеля Месси.
Ранее парижский клуб отстранил аргентинца на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Он пропустит матчи против «Труа» и «Аяччо».
«Больше всего меня беспокоит то, что происходит линчевание. Меня это раздражает. Я всегда говорил: не надо трогать Месси. Что бы он ни делал.
Мне нравится этот игрок. Мне плевать, когда говорят, что он не бегает по полю. Если бы у меня в команде был Месси, я бы посоветовал ему оставаться впереди, никогда не защищаться. Я хотел бы видеть, как он получает удовольствие, сияет. Это мое мнение, мнение энтузиаста.
Мне жаль, что сейчас происходит такое. Мы не трогаем Месси. Я ведь понятно говорю, по-французски? Мы не трогаем Месси! Я влюблен в этого игрока.
Месси собирается уйти? Я счастлив, мы его не заслуживаем. Я люблю Месси. Мы не трогаем Месси, понимаете? Спасибо, Месси! Я бы заплатил за то, чтобы посмотреть, как он играет!» - сказал тренер «Нанта».
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ПСЖ
ПСЖ
ПСЖ
ПСЖ
Монако
ПСЖ
ПСЖ
ПСЖ
Лилль
можешь ещё скобочек понаставить
Чел, ПСЖ чемпионство за последние 11 лет выигрывал 9 раз)
Я бы ещё понял если бы это говорил аргентинец..
Он не Месси, Пеле, Марадона, поэтому вы и обижены на Лео ибо аргентинец сумел, а ваш кумир нет.
Когда проигрывают - ПСЖ дно, Месси единственный кто старался
А это всё логично?)