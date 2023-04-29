Российская премьер-лига учредила ежегодную футбольную премию

Российская премьер-лига при поддержке компании Winline учредила ежегодную футбольную премию, которая впервые будет вручена по итогам сезона 2022/23 – Winline герои РПЛ. Её обладателями станут лучшие футболисты, тренеры, менеджеры и другие представители футбольной индустрии.

Первая в истории торжественная церемония вручения премии Winline герои РПЛ пройдет 4 июня 2023 года в концертном зале «Барвиха» в Москве.

Основная цель премии — популяризировать российский футбол среди широкой аудитории, отметив достижения в рамках проведения чемпионата страны.

Механика выбора обладателей премии охватит всё футбольное сообщество страны. К голосованию за лучших будут привлечены болельщики, журналисты, футбольные эксперты, клубные менеджеры и руководители, а также главные тренеры и капитаны команд РПЛ.

Антон Фетисов, директор департамента маркетинговых коммуникаций Российской Премьер-Лиги

«Новая премия должна стать не только самым статусным торжественным событием в нашем футболе, но и новым инструментом популяризации игроков, клубов и чемпионата России в целом. Совместно с генеральным партнером РПЛ, компанией Winline мы разрабатываем линейку новых маркетинговых решений, направленных на повышение зрительского интереса к российскому футболу. Премия Winline Герои РПЛ – один из таких продуктов».

Запольских Александр, директор по маркетингу Winline

«Winline герои РПЛ – важный шаг навстречу признания заслуг футболистов и тренеров, а также всех тех, кто делает продукт под названием чемпионат России по футболу. Уверен, со временем премия прочно укоренится в традиции российского футбола и станет нашим футбольным «Оскаром». Мы в Winline гордимся тем, что являемся частью создания новой страницы в истории лиги»

Список номинаций:

Категория «Спорт» : Лучший игрок сезона (MVP), Лучший тренер сезона, Лучший защитник,

Лучший гол сезона, Лучший ассист сезона, Лучший нападающий сезона, Лучший полузащитник сезона, Лучший вратарь сезона.

Категория «Маркетинг» : Самый медийный игрок сезона, Лучший комментатор сезона, Лучший Match Day, Лучшее промо к матчу, Лучший социальный проект, Лучший мерч.

Голосование пройдёт в три этапа с 12 мая по 2 июня 2023 года на специальной онлайн-платформе. На первом этапе журналисты ведущих спортивных изданий и популярные футбольные блогеры сформируют лонг-лист претендентов. По итогам второго этапа, на котором будут голосовать болельщики, а также все желающие, сформируют шорт-лист номинантов.

Победителей премии определят на третьем этапе голосования главных тренеров и капитанов команд РПЛ, а также специального жюри, в которое войдут футбольные эксперты, руководители РПЛ и РФС. Также будут учтены результаты болельщиков.

Более подробная информация, а также детализированная механика голосования будут опубликованы на официальном сайте премии 10 мая.