Аверьянов об Урале в 90-х: «Время непростое. Банды, разборки, стрельба, убийства. Фраза «мы футболисты «Уралмаша» закрывала тему»

Уральский футболист Евгений Аверьянов вспомнил о том, какими были 90-е в регионе.

Аверьянов провел более 300 матчей за «Уралмаш» / «Урал». Сейчас он входит в тренерский штаб главной команды.

– 1990-е на Урале – тяжелое время. Было хоть раз страшно за свою жизнь?

– Время непростое. Вокруг банды, разборки, стрельба, убийства. Я уже был в команде, можно сказать, что футбол защищал.

Мы же играли в такой команде, как «Уралмаш», это некая визитная карточка. И когда говорил, откуда я, люди успокаивались, и вопросов уже не возникало. Некоторые и вовсе честь отдавали (улыбается).

Футбол помог избежать тяжелой жизни, та же наркомания прошла мимо. Мне с детства повезло с тренером, поэтому горячих историй для вас нет – все достаточно спокойно и нормально.

– Но раз люди успокаивались, узнав, что вы из «Уралмаша», «встречи» все же были?

– Скорее, когда мы ходили в ночные клубы и еще куда-то. Если возникал какой-то вопрос, то фраза «мы футболисты «Уралмаша» закрывала тему.

– Для футболистов все двери в городе были открыты?

– Сложно сказать. За периметром команды у меня не было какой-то бурной жизни с гулянками и прочим. Все было в пределах разумного, – сказал .

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