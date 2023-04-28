Аверьянов об Урале в 90-х: «Время непростое. Банды, разборки, стрельба, убийства. Фраза «мы футболисты «Уралмаша» закрывала тему»

Теги премьер-лига Россия Урал Евгений Аверьянов Матч ТВ Футбол

Уральский футболист Евгений Аверьянов вспомнил о том, какими были 90-е в регионе.

Аверьянов провел более 300 матчей за «Уралмаш» / «Урал». Сейчас он входит в тренерский штаб главной команды.

– 1990-е на Урале – тяжелое время. Было хоть раз страшно за свою жизнь?

– Время непростое. Вокруг банды, разборки, стрельба, убийства. Я уже был в команде, можно сказать, что футбол защищал.

Мы же играли в такой команде, как «Уралмаш», это некая визитная карточка. И когда говорил, откуда я, люди успокаивались, и вопросов уже не возникало. Некоторые и вовсе честь отдавали (улыбается).

Футбол помог избежать тяжелой жизни, та же наркомания прошла мимо. Мне с детства повезло с тренером, поэтому горячих историй для вас нет – все достаточно спокойно и нормально.

– Но раз люди успокаивались, узнав, что вы из «Уралмаша», «встречи» все же были?

– Скорее, когда мы ходили в ночные клубы и еще куда-то. Если возникал какой-то вопрос, то фраза «мы футболисты «Уралмаша» закрывала тему.

– Для футболистов все двери в городе были открыты?

– Сложно сказать. За периметром команды у меня не было какой-то бурной жизни с гулянками и прочим. Все было в пределах разумного, – сказал Аверьянов.

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6 комментариев

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riverman1980
Ответ Ovi174
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где ты живешь, что у тебя с 90-ых ничего не поменялось?)

другое дело, что скорее всего в 90-ые ты еще даже сперматозоидом не был )
+27
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+23
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Кеша
Ну молодчик , что не втянули никуда , а занимался спортом. Многих боксеров , борцов и просто спортсменов охотно брали в «солдаты», которых каждый день хоронили на центральных аллеях городских погостов .
+16
-1
+15
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Дед Щукарь порожняк не гонит
ща школьники вылезут и с умным видом начнут доказывать , что 90- ые и нулевые прекрасное время было. Лучше, чем сейчас. аха! ))
+15
-9
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Ronny92
Ответ Кеша
Ну молодчик , что не втянули никуда , а занимался спортом. Многих боксеров , борцов и просто спортсменов охотно брали в «солдаты», которых каждый день хоронили на центральных аллеях городских погостов .
Пару лет назад были стычки за сквер в Екб, позорник Штырков засветился. РМК она такая
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Ovi174
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Ковид 07.10.52
Как же надоели с 90-ми...ясно же, что большинство просто работали и не поняли куда их заведут, 5% ушли в бандиты, силовые структуры сливались с бандитами, а 1% тихо растаскивал нажитое народом при советской власти...А ужас в том, что свобода привела к убийствам и ограблению себе подобных...
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